Топ опасных формулировок в договоре ГПХ с самозанятым

Бизнесу удобно и выгодно привлекать самозанятых исполнителей для выполнения разовых или конкретных задач. Самозанятый сам за себя платит налоги, за него не надо платить взносы, становиться налоговым агентом по НДФЛ, оплачивать отпускные и больничные.

Также нет административных расходов на предоставление рабочего места, обеспечение условиями и средствами труда и другие выгоды.

Как с помощью самозанятых законно оптимизировать штат и уменьшить зарплатные расходы компании рассказали недавно в статье. Важно безопасно выстроить работу с такими исполнителями и заранее предусмотреть возможные риски.

Подробнее о рисках здесь.

Про договор и риски

Одним из рисков является наличие в договоре с самозанятым признаков трудового договора, а также дальнейшая переквалификация отношений с самозанятым в трудовые. Решение проблемы – заключение правильного договора.

Специальной формы договора при сотрудничестве с самозанятыми нет, поэтому отношения оформляют договором ГПХ. Договор можно заключить на разовую услугу или проектное сотрудничество.

В договоре обычно прописываются стороны, предмет соглашения, объем работ или услуг, их стоимость и способы оплат, сроки выполнения работ, ответственность сторон, а также их реквизиты. Стороны могут дополнять договор иными условиями.

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При составлении договора с самозанятым необходимо избегать следующих формулировок.

Формулировка № 1. Статусы сторон работодатель – работник и другие термины из трудовых отношений

В преамбуле договора необходимо четко указать, что сторонами выступают заказчик и исполнитель или заказчик и подрядчик, а не работодатель и работник. Также указать, что исполнитель является самозанятым.

Например, правильным будет:

«Общество с ограниченной ответственностью „Звезда“ (далее – „Заказчик“) в лице Генерального директора ФИО, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФИО, применяющий(ая) налоговый режим: налог на профессиональный доход на дату заключения договора (далее – „Исполнитель“), с другой стороны, (далее – „Стороны“), заключили настоящий Договор.»

В договоре не должно быть таких терминов как «должностная инструкция», «должность», «рабочее время», «внутренний распорядок», «заработная плата» и другие, указывающие на трудовые отношения.

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Формулировка № 2. Рабочий график и рабочее место

Предметом соглашения является работа/услуга, которую выполняет исполнитель. Он самостоятельно распоряжается своим временем, не подчиняется внутреннему распорядку и правилам трудовой дисциплины компании. Главное для него – сдать вовремя выполненную работу согласно оговоренным срокам. Поэтому в договоре не должно быть никаких отсылок к графику работы, описания рабочего места и требований там находиться.

Лучше в договоре прописать:

«Исполнитель самостоятельно составляет порядок и график работы. Он имеет право посещать служебное помещение Заказчика и пользоваться служебным имуществом в часы работы организации, но в удобное для Исполнителя время».

Формулировка № 3. Только описание работ, но нет акцента на конечный результат

Важно в договоре акцентировать внимание на конкретный результат сотрудничества. Если договор не ориентирован на конечный результат, то предмет договора похож на должностные обязанности на постоянной основе. Поэтому безопаснее подробно в договоре или в приложении к договору описать конкретные работы, сроки их выполнения, объем и конечный результат.

Например:

«Исполнитель обязуется запустить таргетированную рекламу для Заказчика в социальных сетях. Результаты работ (анализ эффективности рекламной кампании, дальнейшие рекомендации) должны быть предоставлены до 10 декабря 2022 года. Объем работ, сроки сдачи и проверки промежуточных отчетов отражены в Приложении 1».

Формулировка № 3. Зарплата и фиксированные ежемесячные выплаты

Оплата услуг самозанятого зависит от объема выполненных работ, а не от отработанного времени. Поэтому исполнитель получает оплату в форме вознаграждения, а не заработной платы. Также размер вознаграждения не привязывается к размеру МРОТ, оно может быть и меньше МРОТ.

Например, безопасно прописать:

«По настоящему Договору Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.»

Формулировка № 5. Аванс и конечная оплата в дни выплаты зарплат штатникам

По договору ГПХ также могут быть выплаты авансов. Но поэтапную оплату нужно привязать к результатам, а не к конкретной дате. Если расчеты с самозанятыми исполнителями проводятся в те же дни, когда выплачивается заработная плата, то это также может привлечь внимание налоговиков.

Например, поэтапную оплату лучше прописать так:

«Оплата Заказчиком производится в следующем порядке: Аванс в размере 30 000 (тридцати тысяч рублей) Заказчик обязуется выплатить Исполнителю не позднее 1 ноября 2022 года. Остальную часть вознаграждения в размере 70 000 (семидесяти тысяч рублей) Заказчик обязуется выплатить в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ».

Проще всего избежать проблем с самозанятыми и безопасно выстроить работу – это автоматизировать работу с ними.