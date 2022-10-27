Каких работников можно заменить внештатными специалистами

Необязательно всех сотрудников оформлять в штат. Для некоторых видов работ выгоднее привлекать самозанятых или ИП по договорам оказания услуг или подряда. Сотрудничество с физлицами по договорам ГПХ не принесет значительной экономии, так как здесь предусмотрены практически те же расходы, что и за штатных сотрудников.

При оформлении договоров подряда и оказания услуг не нужно выступать налоговым агентом по НДФЛ и платить страховые взносы. В данном случае самозанятые и ИП сами за себя платят налоги в бюджет.

В статье Чек-лист для проверки рисков при работе с самозанятыми рассказали, как безопасно выстроить работу с самозанятыми и заранее предусмотреть все возможные риски.

Каких работников можно заменить на внештатников?

Самозанятых и ИП можно привлекать на выполнение юридических, бухгалтерских, маркетинговых, клининговых, курьерских и других услуг вместо того, чтобы держать специалистов для этих услуг в штате.

Но важно помнить, что это можно делать в тех случаях, когда исполнители не находятся постоянно в офисе и не подчиняются правилам внутреннего распорядка. Они самостоятельны и получают вознаграждение за результаты своих работ.

Несколько примеров законной оптимизации штата:

Компании нужен профессиональный главбух. Можно в штате иметь бухгалтера на первичке. А с высококвалифицированным главбухом заключить договор оказания услуг, отправлять ему документы для проверки и формирования отчетности. Главбух сам распоряжается своим временем, когда это необходимо, приезжает в офис для формирования и отправки отчетности, ответов на запросы инспекторов, консультирования и т. д. Главбух удаленно может работать в нескольких компаниях, иметь большой опыт работы. Нужна консультация юриста. Если компания не крупная, то консультация юриста нужна не так часто, чтобы держать его в штате. Целесообразно иметь контакты хорошего юриста и обращаться к нему за разовыми консультациями или услугами, оформляя договор оказания услуг. Необходимо создать сайт, запустить рекламу. Если компании нужно создать сайт или обновить старый, запустить рекламу, то необязательно привлекать данных специалистов на постоянную основу. Обычно услуги таких высококвалифицированных специалистов стоят дорого. Лучше привлечь айтишника, дизайнера и маркетолога для точечных целей, но с высокими результатами. Необходимо решить текущие проблемы – привлечь мойщиков окон, строителей, сантехников. Для таких целей также целесообразно по мере необходимости привлекать отдельных самозанятых за небольшую сумму. Часто выполнение таких работ через специализированные компании обходится дороже. Привлечение курьеров. Курьеров-самозанятых можно привлекать для доставки продукции и товаров, если они будут принимать платежи через онлайн-кассу заказчика ( подп. 2 п. 6 ст. 4 № 422-ФЗ ). В данном случае выгоднее заключать договора с курьерами на НПД, чем иметь курьеров в штате.

Подробно об этом мы рассказывали тут.

Держать опытных специалистов на постоянной основе или обучать неопытных работников – дорого. Сотрудничество с самозанятыми и ИП позволяет существенно сократить расходы и получить лучшие результаты.

Важно помнить, что согласно закону № 422-ФЗ от 27.11.2018 запрещено сотрудничать с самозанятым, если с ним в течение последних двух лет был заключен трудовой договор. То есть нельзя уволить сотрудника и сразу оформить его, как внештатника.

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