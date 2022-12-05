Кредиты для самозанятых? Теперь это возможно

А самозанятым кредиты нужны, и теперь они могут получить их в Рокет Ворк.

Проблемы кредитования самозанятых

Самозанятые, которые хотят взять кредит, регулярно сталкиваются со сложностями в его получении. Во-первых, программ для самозанятых в принципе практически нет – основным кредитором для этой категории граждан является МСП Банк.

Во-вторых, банки в основном предлагают самозанятым кредитоваться по стандартным программам для физических лиц, соответственно, пользуются установленными критериями риска и запрашивают у самозанятых справки, подтверждающие доход с основного места работы.

А самозанятый может не работать в найме, и возможности предоставить такую справку у него нет. Или же его заработок в статусе самозанятого превышает доход от работы по ТК – в этом случае условия банка могут быть ощутимо хуже, чем самозанятый изначально предполагает.

Получается, что самозанятые регулярно получают отказы и не могут получить кредит. При этом необходимость в получении кредитов есть, предложений – нет. К тому же, отказы банков негативно влияют на кредитную историю самозанятого. Это может повлиять на решение банка выдавать кредиты в будущем.

Решение есть

Рокет Ворк – платформа для взаимодействия бизнеса с внештатниками – первая предложила кредитный продукт для самозанятых. Рокет Ворк предлагает пользователям, которые получают доход через платформу, оставить заявку у банка-партнёра платформы – Транскапиталбанка*.

Рокет Ворк – платформа для взаимодействия бизнеса и внештатных исполнителей: самозанятых, ИП и ФЛ по договорам ГПХ. На платформе стороны могут находить друг друга, обмениваться юридически значимыми документами и производить взаиморасчёты. За самозанятых платформа автоматически декларирует доход в ФНС и уплачивает налоги.

Проблема «недоверия» решается опытом платформы и её внутренним скорингом. За два года работы с самозанятыми автоматизированная система и обученные специалисты успели «накопить» информацию о своих клиентах и выявить их постоянные поведенческие паттерны.

Платформа является посредником во взаиморасчётах между самозанятыми и их заказчиками, поэтому все выплаты в пользу самозанятых прозрачны и гарантированны.

К тому же, Рокет Ворк – официальный партнёр ФНС и может подтвердить банку официальный доход самозанятых. Все эти данные помогают квалифицировать самозанятого и закрыть вопросы банка к потенциальным заёмщикам, снизив риск финансовых потерь.

Как получить кредит в Рокет Ворк?

Чтобы получить кредит, самозанятый, зарегистрированный в Рокет Ворк, должен оформить заявку на сайте и получить решение от банка. Никаких дополнительных справок и кип бумажных документов – всё по традиции автоматизировано.

Для новых пользователей Рокет Ворк достаточно пройти стандартную процедуру регистрации. Для этого нужно скачать приложение, указать номер телефона и подтвердить регистрацию. После можно заключать договоры и получать выплаты – это одновременно и гарантирует то, что самозанятый зарабатывает в легальном поле, и приблизит самозанятого к возможности получить кредит.

В рамках предложения самозанятым доступен кредит в размере до 5 млн рублей сроком до 7 лет. Более подробно ознакомиться с условиями можно здесь.

Кстати, для заказчиков услуг самозанятых упоминание такое предложения в заявке на подработку может звучать очень выигрышно – для некоторых фрилансеров возможность кредитования будет определяющей, так как на сегодня такой возможности они практически лишены.

Чтобы избавиться от рутины, снизить расходы и успешно сотрудничать с самозанятыми, компании могут зарегистрироваться в Рокет Ворк и получить бесплатный месяц, чтобы протестировать функционал платформы. Стандартный тариф платформы – 2% комиссии с оборота выплат исполнителям, но при регистрации в ноябре и начале выплат в первые две недели комиссия составит 1%.