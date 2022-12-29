Сотрудник уехал за границу: увольнение, дистанционка или договор ГПХ

Возможные варианты

Сотрудника, уехавшего за границу, работодатель может:

Уволить. Перевести на дистанционную работу. Оформить на работу по гражданско-правовому договору.

Увольнение сотрудника, переехавшего за границу

Если продолжать работу с сотрудником, который уехал за пределы РФ, не представляется возможным, то работодатель вправе расторгнуть с ним трудовой договор.

Это можно сделать одним из следующих способов:

По желанию работника. По инициативе работодателя. По соглашению сторон.

Рассмотрим вкратце каждый из вариантов.

Увольнение по желанию работника

Расторжение трудового договора с сотрудником по его желанию происходит в следующем порядке:

Получение от работника соответствующего заявления.

Его можно отправить по почте или в электронной форме, предварительно подписав электронной подписью (ЭП). Сообщить о предстоящем увольнении сотрудник обязан минимум за две недели. Но по согласованию с работодателем этот срок может быть уменьшен или вовсе убран (ст. 80 ТК).

Работник не обязан на время отработки находится на рабочем месте. Он может уйти в отпуск (по согласованию с работодателем) или на больничный. Дата увольнения при этом не переносится (ч. 2 ст. 127 ТК).

Составление приказа об увольнении.

С этим документом сотрудника нужно ознакомить под роспись или, если нет возможности получить личное заверение, приказ можно отправить в электронной форме, подписав его ЭП. Ознакомление происходит в день увольнения (ст. 84.1 ТК).

Приказ об увольнении составляется по форме Т-8 или на специально разработанном и утвержденном в организации бланке.

Внести данные в личную карточку сотрудника (если они ведутся в организации) и подготовить записку-расчет.

Записка-расчет составляется, как правило, сотрудниками бухгалтерии, для определения итоговой суммы выплат работнику. Этот документ можно оформить в свободной форме или использовать унифицированный бланк Т-61.

Произвести расчет с работником.

Расчет производится в последний день работы сотрудника.

Внести запись об увольнении в трудовую книжку или выдать форму СТД-Р.

Запись в трудовую книжку вносится, если работник выбрал бумажный вариант ведения указанного документа. При использовании электронной трудовой книжки сотруднику при увольнении выдается справка по форме СТД-Р, содержащая данные о его трудовой деятельности.

Увольнение работника по инициативе работодателя

Уволить сотрудника, переехавшего за границу, по инициативе работодателя можно только за прогул. Сделать это работодатель вправе, если сотрудник не вышел на работу без уважительных причин и не уведомил об этом работодателя.

Прогулом признается отсутствие сотрудника на работе в течение всей смены или четырех часов подряд (пп. а п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК).

Увольнение работника за прогул довольно рискованная процедура. Работник может обжаловать этот факт в суде, и если суд встанет на сторону сотрудника, то его придется восстановить в должности и компенсировать ему недополученный заработок.

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В этом случае увольнение происходит в следующем порядке:

Оформление акта об отсутствии работника на рабочем месте.

С этим документом нужно ознакомить сотрудника под роспись или, если он отказывается, либо это сделать невозможно, данный факт отражается в акте.

Запрос письменных объяснений о причине отсутствия на работе.

Если объяснения от сотрудника не поступают в течение двух дней, то по данному факту также составляется акт.

Вынесение приказа о наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения.

Приказ нужно составить не позднее месяца со дня обнаружения факта прогула. В этот срок не засчитывается отпуск и больничный работника.

Ознакомление сотрудника с приказом.

На ознакомление с приказом отводится три дня. Если сотрудник уклоняется от подписания приказа, в присутствии свидетелей составляется акт об отказе.

Внесение записи об увольнении в трудовую книжку и расчет с сотрудником.

Увольнение по соглашению сторон

Порядок увольнения по соглашению сторон регламентируется ст. 78 ТК и состоит из следующих этапов:

Составление соглашения об увольнении или получение от сотрудника заявления на увольнение именно по соглашению сторон.

В этом документе прописываются условия расторжения трудового договора, дата увольнения, выплата выходного пособия и прочие важные условия.

Вынесение приказа об увольнении, внесение записи в трудовую книжку и расчет с сотрудником.

Перевод на удаленку сотрудника, уехавшего за границу

Сотрудника, которые уехал за границу, можно перевести на дистанционную работу.

Стоит отметить, что контролирующие органы по-разному смотрят на такой вариант сотрудничества. В частности, Минтруд, в одном из своих писем (от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245) указал на то, что с сотрудником, находящимся за границей, нельзя заключать трудовой договор, в том числе и о дистанционной работе.

Связано это с тем, что работодатель не может обеспечить своему работнику условия труда, если последний находится за границей.

Минфин же не видит в этом проблем и не возражает против работы по трудовому договору для тех сотрудников, что находятся за границей (письма от 08.05.2019 № 03-04-05/33559, от 01.08.2018 № 03-04-06/54321).

Необходимо также отметить, что в настоящее время готовятся поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие запрет работы по трудовому договору для налоговых нерезидентов РФ. Для некоторых категорий работников, если будут внесены соответствующие изменения в ТК, будет введет запрет на удаленную работу за рубежом. Но пока это под вопросом, необходимо отслеживать изменения в законодательстве.

Для перевода работника на дистанционку необходимо придерживаться следующего порядка:

Оформить допсоглашение к трудовому договору.

Если в трудовом договоре прописана возможность работы удаленно, то в этом случае нужно составить приказ, а не допсоглашение.

Составить приказ о переводе на дистанционную работу.

Унифицированного бланка этого документа не существует, поэтому организация составляет его в простой письменной форме.

Обмен документами в этом случае происходит электронно. Работодатель подписывает документы со своей стороны квалифицированной цифровой подписью, сотрудник же может воспользоваться неквалифицированной ЭП.

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Оформление договора ГПХ

С сотрудником, переехавшим за рубеж, можно заключить договор гражданско-правового характера. Ограничений на это действующее законодательство не содержит. Более того, с позиции Минтруда данный вариант сотрудничества наиболее правильный. Так как в этом случае работодатель не обязан обеспечивать своему сотруднику условия труда.

Чтобы продолжить работу в рамках гражданско-правовых отношений потребуется сначала расторгнуть трудовой договор, произвести расчет с работником и после этого оформить гражданско-правовой договор.