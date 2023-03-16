Совместительство и совмещение: отличия, оформление, оплата

Так есть ли различия между совместительством и совмещением?

Совместительство и совмещение

Совместительство – это когда человек имеет дополнительное место работы, где трудится в свободное от основной работы время. Совместительство может быть внутренним и внешним.

Внутреннее совместительство : сотрудник работает в своей же организации, но время основной работы и дополнительной не пересекаются. Обязанности по второй работе он выполняет в нерабочее по отношению к основному месту время.

Внешнее совместительство: сотрудник работает в другой организации, не там, где у него основное место работы.

Количество заключенных договоров по совместительству не ограничивается законодательством. Сотрудник может работать по совместительству в нескольких местах сразу и быть одновременно внутренним и внешним совместителем.

Совмещение – это когда сотруднику в его же организации дают дополнительную работу, которую он должен выполнять в рабочее время. Таким образом на ряду со своими обязанностями он выполняет обязанности по другой должности, но при этом его рабочий день не увеличивается.

Работать по совмещению может только работник той же компании. Со стороны брать человека на совмещение не получится. Обязательно в штатном расписании должны быть предусмотрены должности, по которым сотруднику предлагается совмещение.

Есть разные формы совмещения:

можно совмещать разные должности и специальности – например, бухгалтер выполняет обязанности кассира на время его болезни;

можно увеличить объем выполняемой работы или расширить зону выполняемых задач – например, бухгалтер выполняет обязанности коллеги по другому участку на время его отпуска.

Не запрещается работать одновременно и по совместительству, и по совмещению, в том числе в одной организации. Например, водитель на время отпуска экспедитора совмещает его обязанности, а в свободное от основной работы время подрабатывает по совместительству грузчиком в своей же организации.

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Оформление совместительства и совмещения

Рассмотрим, как же оформляется совместительство и совмещение.

Оформление совместительства

Совместительство всегда оформляется трудовым договором, в независимости внешнее это совместительство или внутреннее. Это подтверждает Минтруд в своем письме от 06.04.2017 № 14-2/В-357. В договоре обязательно указывается, что сотрудник работает по совместительству.

Режим работы не должен превышать четырех часов в день. Исключением может быть, если работа на основном месте приостановлена по каким-либо причинам или работник работает в свой выходной. Но в любом случае время работы в месяц не должно превышать половины установленной месячной нормы рабочих часов. Если рабочий день по совместительству не превышает четырех часов в день, то в договоре можно не устанавливать перерыв на обед.

Если характер работы на основном или дополнительном месте работы предполагает командировки, то в трудовом договоре, который оформляется по совместительству, лучше сразу обговорить действия сторон.

Трудовой договор по совместительству может заключаться на любую должность и специальность в независимости от того, кем сотрудник работает на основном месте. Действие договора ограничивается конкретным сроком, или он может быть заключен на неопределенный срок.

Порядок оформления договора такой же, как и при оформлении сотрудника на основное место работы:

Если оформляют внешнего сотрудника, то запрашиваются все необходимые документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, свидетельство о рождение детей, а также документы, в которых указан характер работы на основном месте.

Издается приказ о приеме на работу с указанием, что сотрудник работает по совместительству.

Сторонами подписываются трудовой договор и все необходимые документы.

В СФР отправляется подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

Запись в трудовую книжку по внутреннему совместительству заносится на основание заявления работника. При внешнем совместительстве сотрудник предоставляет на основную работу приказ о приеме на работу по совместительству, трудовой договор и тогда в трудовую книжку вносится запись о дополнительной работе.

На сотрудника по совместительству также оформляют табель рабочего времени. Если сотрудник работает на двух должностях в одной организации, то ему заводят два табельных номера.

Работа сотрудника по совместительству имеет такие нюансы:

если на должность по совместительству появился основной сотрудник, то работника по совместительству можно спокойно уволить;

если сотрудник уволился с основного места работы, то, там где работает по совместительству, он может перейти на полную ставку, заключив дополнительное соглашение к трудовому договору;

в отпуск сотрудник идет одновременно и на основном месте работы, и на дополнительном;

если сотрудник заболел, то больничные будут выплачиваться по каждому месту работы;

для некоторых категорий сотрудников закон запрещает или ограничивает работу по совместительству: лица до 18 лет; лица без основного места работы; государственные и муниципальные служащие; члены Правительства и депутаты Госдумы; военнослужащие и сотрудники ФСБ; некоторые служащие банков; руководители бюджетных образовательных организаций, педагоги, работники культуры; медики, фармацевты; сотрудники ОВД, прокуратуры, адвокаты и судьи Конституционного Суда по совместительству могут только преподавать или заниматься наукой; руководители организаций могут работать по совместительству только с разрешения собственника организации или ее уполномоченного органа; тренерам и спортсменам тоже требуется разрешение на совместительство от основного работодателя; при управлении транспортным средством нельзя работать по совместительству с таким же характером работы; при работе с вредными или опасными условиями труда нельзя работать по совместительству с подобными условиями работы.



Оформление совмещения

Оформить совмещение намного проще, чем совместительство. Не придется запрашивать документы у сотрудника, потому что при устройстве на основную работу он скорее всего уже предоставил весь комплект документов.

На совмещение нет установленных законодательством запретов и ограничений. Любой сотрудник может совмещать основную работу с дополнительной. Здесь не может возникнуть конфликт интересов, как, например, при совместительстве.

При совмещении отдельный трудовой договор не оформляется. Создается дополнительное соглашение к основному договору о том, что работник дополнительно будет выполнять такие-то обязанности, в таком-то объеме и в такой-то период.

Но приказ о возложении дополнительных обязанностей или совмещении должностей все-таки придется издать. К нему нужно приложить согласие сотрудника на выполнение этих обязанностей.

Работник может совмещать несколько должностей, ограничений по количеству нет. Запись в трудовую книжку о совмещении не вносится.

Одна из сторон (работник или работодатель) может прекратить совмещение, не дожидаясь окончания срока, который прописан в дополнительном соглашении. Для этого за три рабочих дня необходимо уведомить другую сторону о прекращении совмещения.

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Как оплачивается совместительство и совмещение

Оплата при совместительстве

Оплата труда при совместительстве прописывается в трудовом договоре и зависит от системы оплаты труда, которая применяется к должности/обязанностям.

Если применяется повременная оплата труда, то заработная плата сотрудника рассчитывается пропорционально отработанному времени. Ставка за месяц делится на количество рабочих часов в месяце и умножается на количество отработанных часов. Напомним, что сотрудник по совместительству может работать в пределах половины нормы рабочего времени за месяц.

Если используется повременно-премиальная система оплаты труда, то расчет зарплаты производится аналогично предыдущему методу, но при этом дополнительно выплачивается премия. Размер премии зависит от конкретных параметров и может рассчитываться в процентах от ставки или выплачивается фиксированная сумма.

Есть еще сдельная система оплаты труда. В этом случае зарплата начисляется за определенный размер выполненных работ/оказанных услуг. Тогда количество отработанных часов не имеет значения.

Расчет отпускных и больничных рассчитывается по каждому трудовому договору отдельно, даже если сотрудник работает по совместительству в своей же организации.

Оплата при совмещении

Оплата труда при совмещении никак не регулируется законодательно. Здесь не важно сколько сотрудник потратил времени и усилий на дополнительную работу, он в любом случае выполняет ее в основное рабочее время.

Работодатель сам решает, как и в каком размере он будет оплачивать дополнительную работу. Также работодатель определяет принцип расчета доплаты за совмещение: будет это какая-то фиксированная сумма или процент от основного оклада. Оплата дополнительной работы включается в общий расчет отпускных и больничных.

Доплату за совмещение нужно зафиксировать в дополнительном соглашении к договору и приказе.

Отличия совместительства и совмещения

Мы разобрали, что такое совместительство и совмещение, как оформляется и как оплачивается. Теперь покажем в чем же отличие совместительства от совмещения.

Основные отличия собрали в таблице.

Совместительство Совмещение Может быть как на основной работе, так и на другой Только по основному месту работы Выполнение обязанностей в свободное от основного работы время Выполнение обязанностей во время рабочего дня по основному месту работы Заключается отдельный трудовой договор Отдельный трудовой договор не заключается, а оформляется дополнительное соглашение к основному трудовому договору Приказ может не издаваться (по желанию работодателя) Оформляется приказ о возложении дополнительных обязанностей Запись в трудовую книжку вносится по заявлению работника Запись в трудовую книжку не вносится Может устанавливаться испытательный срок Испытательный срок не устанавливается Есть ограничение по продолжительности рабочего времени – не более 4 часов в день или не более половины месячного количества рабочих часов Ограничений по количеству отработанных часов нет, так как работа выполняется в рабочее время Есть ограничения (ст.282 ТК) Ограничений нет Начисляется зарплата в соответствии с трудовым договором Выплачивается доплата в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору Отпускные и больничные начисляются отдельно по каждому договору отдельно В расчет отпускных и больничных по основному трудовому договору входит доплата за совмещение Отказ от работы через увольнение Отказаться от работы можно, предупредив за 3 рабочих дня

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