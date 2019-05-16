Новые требования 115-ФЗ: что важно для бухгалтера

Федеральным законом от 18.03.2019 г. №33-ФЗ уточнены и конкретизированы обязанности бухгалтеров, аудиторов в сфере так называемого «антиотмывочного» законодательства. В чем заключаются дополнительные обязанности указанных лиц и чем грозит игнорирование требований Росфинмониторинга?

Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Закон №115-ФЗ) определена роль лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, а также аудиторских компаний и индивидуальных аудиторов, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту - ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Отметим, что с 4 мая 2018 г. аудиторские компании, индивидуальные аудиторы обязаны при оказании аудиторских услуг уведомлять Росфинмониторинг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемой компании могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Для этих целей компании и индивидуальные предприниматели, которые оказывают бухгалтерские услуги, аудиторы должны использовать личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга.

То есть аудитор почти как год должен «стучать» в Росфинмониторинг о любых оснований полагать, что сделки клиента осуществлены с целью отмывания доходов. При этом руководитель проверяемой компании может никогда и не узнать об источнике информации.

Услуги, при оказании которых аудиторы должны уведомить Росфинмониторинг:

аудиторские услуги;

сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

создание организаций, обеспечение их деятельности или управление ими, а также купля-продажа компаний.

Важно! На сайте Росфинмониторинга отсутствует информация о том, сколько аудиторов сообщили о подозрительных операциях своих клиентов. Возможно, такая статистика намерено не публикуется ввиду не столь масштабного сообщения о таких операциях, как предполагалось авторами инициативы.

Тем не менее, государство постоянно закручивает гайки, перекладывая свои функции на бизнесменов.

Новые обязанности аудиторов, бухгалтеров аутсорсинговых компаний

Согласно новациям, с 18 марта 2019 г. бухгалтеры, юристы, оказывающие бухгалтерские услуги (аутсорсинг) другим компаниям или ИП, а также аудиторы обязаны замораживать (блокировать) деньги своих неблагонадежных клиентов.

Как уже было отмечено, ранее такие лица должны были ограничиться только уведомлением Росфинмониторинга о подозрительных операциях своих клиентов.

Теперь указанные лица при осуществлении бухгалтерских услуг обязаны (Информационное сообщение Минфина РФ от 10.04.2019 г. №ИС-аудит-29):

идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, устанавливать иную информацию о клиенте;

применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

организовывать внутренний контроль;

фиксировать и хранить информацию;

исполнять требования, установленные пп.1, 3, 5 п. 1, п.3 и 4 ст.7.3 Закона №115-ФЗ в отношении приема на обслуживание и обслуживание публичных должностных лиц;

уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что контролируемые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ.

Кого коснется блокировка денежных средств?

Замораживание (блокирование) денежных средств, бездокументарных ценных бумаг или иного имущества (т.е. запрет осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом), касается следующих категорий лиц:

включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень №1). Этот Перечень (так называемый «черный» список) формируется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 г. №804;

включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее – Перечень №2). Это «черный» список формируется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.10.2018 г. №1277;

организациям или физическим лицам, в отношении которых межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, в соответствии со ст.7.4 Закона №115-ФЗ.

Важно! То есть бухгалтеры, аудиторы обязаны принимать меры для замораживания денег и имущества подозрительных клиентов, которые попали в «черный» список (Перечень №1 и №2) Росфинмониторинга.

Доступ к информации клиентов, попавших в «черный» список возможен только через личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга.

Как видится, для выполнения этой миссии, аудиторы, аутсорсинговые компании должны отслеживать «черный» список Росфинмониторинга.

Механизм блокировки денег клиента

В самом «антиотмывочном» Законе не описан механизм блокировки счетов клиента, т.е. перечень последовательных действий, который должен предпринять бухгалтер, аудитор для исполнения требования Росфинмониторинга.

С этой целью Росфинмониторингом разработаны методические рекомендации «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер» (информационное письмо от 01.03.2019 г. №60, далее по тексту - Методические рекомендации).

Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств, бездокументарных ценных бумаг или иного имущества применяются в зависимости от характера и этапа деловых отношений с клиентом. Меры по замораживанию предполагают создание условий, при которых лица, включенные в Перечень №1, Перечень №2, а также лица, в отношении которых принято Решение МВК по ПФТ лишаются возможности получения и (или) распоряжения денежными средствами и (или) имуществом (в том числе доходом от имущества, таким как проценты по вкладам, дивиденды и иным доходом, получаемым от имущества принадлежащего указанным лицам), за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

Аудиторы, бухгалтеры при осуществлении контролируемых операций незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном Интернет-сайте Росфинмониторинга информации о включении компании или физического лица в «черный» список либо со дня размещения на официальном Интернет-сайте Росфинмониторинга решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу (в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности) должны сообщить Росфинмониторингу (за исключением случаев, установленных п.2.4 и 2.5 ст.6 Закона №115-ФЗ).

Важно! Порядок такого информирования установлен Положением о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 г. №209.

Замораживание (блокирование) безналичных денежных средств осуществляется путем введения запрета на осуществление операций за счет денежных средств, переданных/перечисленных субъекту Закона №115-ФЗ, лицом, в отношении которого применяются меры по замораживанию или третьим лицом для указанного лица (например, почтовые переводы денежных средств).

Замораживание (блокирование) иного имущества осуществляется путем введения запрета на осуществление операций с имуществом, переданным субъектам Закона №115-ФЗ, лицами, в отношении которых применяются меры по замораживанию (например, перевозка и доставка (вручение) почтовых отправлений).

Как уже было отмечено, меры по блокировке принимаются не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении компании или физического лица в Перечень №1 или №2. Блокировка касается не только денежных средств на счетах, но и другого имущества.

При этом применение аудитором либо бухгалтером мер по блокировке счета или иного имущества не является основанием для возникновения его гражданско-правовой ответственности (п.1 ст.7.1, пп.6 п. 1 ст. 7 и п. 5 ст.7.3 Закона №115-ФЗ). То есть с него клиент не вправе взыскать убытки.

Штрафы за несоблюдение «антиотмывочного» законодательства

На основании ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ действия (бездействие), повлекшие непредставление в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.