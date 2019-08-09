Изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

24 июня 2019 г. на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности был одобрен проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 9 и 14 Федерального закона „О валютном регулировании и валютном контроле“ (в части установления дополнительных разрешённых случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной валютой и наличной валютой РФ)».

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 9 и 14 Федерального закона „О валютном регулировании и валютном контроле“ (в части установления дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной валютой и наличной валютой Российской Федерации)» внесен Минфином России.

В чем суть законопроекта?

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее по тексту — Закон № 173-ФЗ) валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, при этом расчеты с нерезидентами при валютных операциях производятся юридическими лицами — резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Банком России, а также переводами электронных денежных средств (абз.1 ч.2 ст.14 Закона № 173-ФЗ).

Данной статьей установлен закрытый перечень случаев, при которых юридические лица — резиденты могут осуществлять расчеты с физическими лицами — нерезидентами в наличной иностранной валюте без использования банковских счетов в уполномоченных банках.

В отношении расчетов по договорам купли-продажи с физическим лицом — нерезидентом установлено, что юридические лица — резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами — нерезидентами только в наличной валюте РФ, при этом договор купли-продажи товаров должен быть розничным (абз. 3 ч. 2 ст. 14 Закона № 173-ФЗ).

Расчеты по выплате организации-резидента физическому лицу — нерезиденту суммы по договору купли-продажи в наличной форме не входят в установленный ст. 14 Закона № 173-ФЗ перечень операций, разрешенных без использования банковских счетов в уполномоченных банках.

Таким образом, организация — резидент РФ должна расплатиться с иностранным гражданином — нерезидентом только в безналичной форме с использованием банковского счета в уполномоченном банке.

При этом за нарушение данного требования валютного законодательства предусмотрена административная ответственность согласно ч.1 ст.15.25КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции.

Законопроектом предусмотрена возможность выплаты юридическими лицами — резидентами иностранным гражданам компенсации НДС в наличной валюте РФ. Для этого внесены изменения в абз.3 ч.2 ст.14 Закона № 173-ФЗ.

Важно! Так, юридические лица — резиденты могут осуществлять выплаты наличной валюты РФ физическим лицам-нерезидентам в порядке компенсации сумм НДС в соответствии со статьей 169.1 НК РФ, а также расчеты в наличной валюте РФ при оказании физическим лицам — нерезидентам на территории РФ транспортных, гостиничных и других услуг, оказываемых населению.

Данная норма направлена на привлекательность так называемой программы tax free. Напомним, что Федеральным законом от 27.11.2017 г. № 341-ФЗ «О внесении изменений в статью 88 части первой и главу 21 части второй НК РФ» введена в России системаtахfree, т.е. компенсации физическим лицам — гражданам иностранных государств суммы НДС, уплаченного ими при приобретении товаров в России, при вывозе этих товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Чтобы сделать более привлекательным покупки иностранцев в России (при совершении покупки на сумму не менее 10 тыс. рублей,иностранцымогут вернуть сумму НДС при вывозе товаров за пределы ЕАЭС), предусмотрена возможность выплаты компенсации НДС наличкой.

Важно! Законопроектом дается разрешение резидентам без использования банковских счетов проводить операции с наличной иностранной валютой, связанные со служебными командировками за пределы территории РФ, а также при погашении неизрасходованных авансов, выданных такими юридическими лицами — резидентами в связи со служебными командировками за рубеж.

Помимо этих изменений, пополнился список разрешенных валютных операций — внесение или снятие наличной иностранной валюты юридическими лицами-резидентами в уполномоченных Федеральным казначейском банках, если счета открыты в этом ведомстве.