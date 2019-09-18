Вычет за медицинские услуги: что нового

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Новации в части предоставления вычета на приобретение лекарств

Напомним, что до недавнего времени вычет на лечение можно было получить, в том числе и при покупке лекарств, которые Правительство РФ включило в специальный Перечень.

Перечень давно не обновлялся, да и не содержал в себе дорогостоящие современные лекарства.

Много было споров по поводу конкретных лекарств, налоговики признавали возможность получение вычета по лекарствам, не содержащимся в Перечне, если они содержали основное действующее вещество, включенное в Перечень (Письма Минфина РФ от 19.06.2015 г. № 03-04-07/35549, ФНС РФ от 01.07.2015 г. №БС-4-11/11454).

17 июня 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 147-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК РФ» (далее по тексту — Закон № 147-ФЗ), который внес благоприятные изменения в части получения вычета на приобретение лекарств.

Благодаря действию Закона № 147-ФЗ из абз.1 пп.3 п.1 ст.219 НК РФ были исключены слова «в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Правительством РФ».

Важно! Это означает, что предоставление вычета по купленным лекарствам не привязано больше к Перечню.

Обновленные положения абз.1 пп.3 п.1 ст.219 НК РФ применяются в отношении доходов физических лиц, полученных ими, начиная с налогового периода 2019 года.

Вычет предоставляется по любым лекарствам при соблюдении определенных условий.

Максимальная сумма вычета по-прежнему составляет 120 000 рублей в год, воспользоваться правом на вычет можно в течение 3 лет с момента приобретения лекарства.

То есть максимальный размер вычета составит 15 600 рублей (120 000 рублей х 13%) в год (при наличии у гражданина уплаченного НДФЛ).

Воспользоваться вычетом можно по любым лекарственным средствам, назначенным врачом. Врач должен выписать рецепт по форме № 107-1/у в двух экземплярах. Один бланк рецепта нужен для выкупа лекарства в аптеке, а второй — для предъявления в налоговую инспекцию для возврата НДФЛ. На бланке должен быть штамп «Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика», а также подпись и личная печать врача, печать медучреждения.

Важно! В том случае, если врач отказывается выдавать рецепт на бланке, то налогоплательщику нужно обращаться к руководителю медицинской организации или в региональный департамент здравоохранения (Письмо Минздрава РФ от 02.08.2019 г. № 25-4/3085695-8611).

Тонкости предоставления вычета в отношении медицинских услуг

Внесенные новации касаются только приобретения лекарств и не распространяются на медицинские услуги. Поэтому в отношении медицинских услуг действует Перечень. Так, в состав налоговых вычетов могут быть включены расходы на оплату услуг по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе в дневных стационарах и врачами общей (семейной) практики) и стационарной медицинской помощи (в том числе в дневных стационарах), включая проведение медицинской экспертизы (п.2 и п.3 Перечня).

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» Минздравсоцразвитием РФ утвержден перечень номенклатуры медицинских услуг (Приказ от 27.12.2011 г. № 1664н) для унификации нормативной базы медицинских услуг на территории РФ.

Перечень медицинских услуг разделен на два класса: «А» и «В», построенные по иерархическому принципу. Класс «А» включает медицинские услуги, представляющие собой определенные виды медицинских вмешательств, направленные на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющие самостоятельное законченное значение. Класс «В» включает медицинские услуги, представляющие собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.

Например, налогоплательщик оплатил расходы на посещение занятий лечебной физкультуры (ЛФК) в связи с остеохондрозом позвоночного отдела.

Пункт 3 Номенклатуры медицинских услуг (Приказ от 27.12.2011 г. № 1664н) содержит раздел 19 «Лечебная физкультура, применяемая при заболеваниях определенных органов и систем». Таким образом, расходы на ЛФК могут быть учтены при предоставлении социального налогового вычета.

Одной из популярных процедур является коррекция мимических морщин препаратом «Диспорт».

Как уже было отмечено выше, в п.2 Перечня указаны услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе в дневных стационарах и врачами общей (семейной) практики).

Такие препараты как «Ювидерм», «Рестилайн», «Артефилл», «Артеколл», «Диспорт» представляют собой лекарственное средство «Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин (Государственный реестр лекарственных средств) и широко используются для заполнения (коррекции) мимических морщин.

Казалось бы, данные медицинские манипуляции проводятся только по эстетическим соображениям, тем не менее, социальный налоговый вычет предоставляется и по данным медицинским услугам.

В соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93 (Постановление Госстандарта РФ от 28.06.1993 г. № 163), услуги, оказываемые косметологическими подразделениями, относятся к подгруппе «Медицинские услуги» и включают в себя услуги косметические, процедуры врачебные, электрохирургию, пластическую хирургию. Минздравсоцразвитием РФ утвержден порядок оказания медицинской помощи по профилю «косметология» (Приказ от 18.04.2012 г. № 381н).

Важно! Со стоимости так называемых уколов красоты можно взять социальный вычет. Также можно взять налоговый вычет со стоимости медицинских услуг по блефаропластике (пластика век), ринопластике (пластика носа), отопластика (пластика ушей), пластики груди — это позволяет п. 10 Перечня.

Как указали контролирующие органы (Письмо Минфина РФ и ФНС РФ от 06.06.2013 г. № ЕД-4-3/10369@), вопрос об отнесении тех или иных видов услуг по лечению, предоставленных налогоплательщику либо членам его семьи, решается медицинским учреждением или индивидуальным предпринимателем, оказавшим указанным лицам такие услуги. А федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, на основании Постановления Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 608 является Министерство здравоохранения РФ. При этом Минздрав России осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные Министерству организации. Например, Министерство здравоохранения Свердловской области Письмами от 21.06.2012 г. № 03-01-82/3151, от 02.04.2013 г. № 03-01-82/2787, от 05.04.2013 г. № 03-01-82/3084 подтверждает включение операций по хирургическому лечению патологического ожирения, увеличению груди и ринопластике к Перечню дорогостоящих видов лечения.

В разделе А Номенклатуры к медицинским услугам относится контурная пластика лица (код А16.07.022). А расходы на проведение реконструктивных, пластических и реконструктивно-пластических операций относятся к дорогостоящим видам услуг, по которым социальный вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов (п.10 Перечня).

Приобретение расходных материалов в ходе дорогостоящей операции

На практике возникают ситуации, когда кроме проведения дорогостоящей операции, налогоплательщиком приобретаются расходные материалы.

Например, налогоплательщик с целью проведения операции протезирования межпозвоночного диска за счет собственных средств приобретает дорогостоящий функциональный эндопротез межпозвоночного диска. Для возможности получения социального вычета в размере фактических расходов (т.е. без ограничений) необходимо, чтобы в договоре на оказание платных медицинских услуг было указано, что пациент приобретает за счет собственных средств необходимый для проведения операции расходный материал (Письма Минфина РФ от 01.11.2012 г. № 03-04-05/10-1239, ФНС РФ от 31.08.2006 г. №САЭ-6-04/876@). В справке об оплаченных медицинских услугах стоимость услуг должна быть указана с учетом расходных материалов.

При этом у налогоплательщика должны быть платежные документы на оплату расходных материалов, а также договор на их приобретение (Письмо ФНС РФ от 18.05.2011 г. № АС-4-3/7958@).

Законодатель не конкретизировал перечень документов, которыми налогоплательщик должен подтвердить свое право на социальный налоговый вычет. Одним из таких документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на услуги по лечению, является справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы (Письмо Минфина РФ от 12.03.2015 г. № 03-04-05/13176). Справка оформляется медицинским учреждением после оплаты медицинской услуги и при наличии документов, подтверждающих произведенные расходы.

Именно из «Справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы» (форма утверждена приказом МНС и Минздрава РФ от 25.07.2001 г. № 289/БГ-3-04/256), выданной медицинским учреждением можно определить, относится ли лечение из Перечня к дорогостоящему или нет. В справке указывается код оказанных медицинским учреждением услуг, которые оплачивались за счет налогоплательщика:

«1» — «обычное» лечение;

«2» — дорогостоящее лечение.

Где налогоплательщик может получить вычет?

За налоговым социальным вычетом налогоплательщик вправе обратиться (п. 2 ст. 219 НК РФ):

в налоговую инспекцию по месту жительства;

к работодателю.

Примерный перечень документов, представляемых в налоговые органы, приведен в Письме Минфина РФ и ФНС РФ от 22.11.2012 г. № ЕД-4-3/19630@:

налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;

договор на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения);

справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы РФ (оригинал);

рецептурный бланк (выдается лечащим врачом и представляется в случае приобретения медикаментов) со штампом «Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика» (оригинал);

документы, подтверждающие оплату медикаментов (например, чек ККМ);

документ, подтверждающий степень родства (например, свидетельство о рождении) — представляется в случае оплаты лечения и приобретения медикаментов для родителей и детей;

документ, подтверждающий заключение брака (например, свидетельство о браке) — представляется в случае оплаты лечения и приобретения медикаментов для супруга;

заявление на возврат НДФЛ.

Физические лица смогут реализовать свое право на получение социальных вычетов по расходам на лечение у работодателя. Такое право им предоставлено п. 2 ст. 219 НК РФ в редакции Федерального закона от 06.04.2015 г. № 85-ФЗ.