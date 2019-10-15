Трудовые споры. Новые штрафы. II часть

Нынешний год ознаменовался новыми штрафами. Одни уже действуют, другие еще только собираются «заступить на дежурство». Приведем лишь тройку наиболее «засветившихся» в СМИ.

Не успел 2019 год зашагать по стране, как в штрафную копилку инспекторов «звякнул» очередной «подарок» законодателей.

Так с 1 января работодателю вменяется в обязанность следить за тем, соблюдает ли приглашенный им иностранный работник порядок пребывания в стране, соответствует ли его трудовая деятельность цели въезда.

Также обязанность приглашающей стороны — производить постановку на учет новоприбывшего, организовывать ему аренду жилого помещения с последующим подписанием договора.

Более того, если раньше работодатель должен был лишь содействовать выезду такого работника из страны (после истечения его контракта), то сейчас это его прямая обязанность. Так, например, работодатель должен проинформировать своего иностранного работника о том, что его виза истекает, не позднее 10 дней до ее окончания. А в случае потери паспорта последним или отсутствия денег на обратный билет всячески способствовать решению проблемы, с тем, чтобы иностранец покинул территорию РФ в положенные сроки.

Нарушение этой обязанности грозит солидным штрафом до 500 тыс. рублей для организации и до 50 тыс. для директора.

С 6 августа этого года вступил в действие так называемый закон о «зарплатном рабстве», который гласит, что воспрепятствование реализации права работника на смену зарплатного банка карается административным штрафом. Для организаций — до 50 тыс. рублей, для директоров — до 20 тыс.

С ноября текущего года устанавливается ответственность работодателей за нарушения труда и отдыха водителей. Причем штрафы грозят не только руководству (до 50 тыс. рублей), но и самим водителям (до 2, 5 тыс.).

Более того наказание не ограничивается деньгами. 90 дней — именно на такой срок могут приостановить деятельность организации-нарушителя.

Также штраф налагается на организацию в случае, если у транспортного сред-ва, выпущенного на маршрут, отсутствует тахограф (устройство для регистрации скорости, режима труда и отдыха). Ранее штрафовали только водителей и должностное лицо.

Смягчение штрафных санкций

Впрочем, не все так сурово, как кажется на первый взгляд. Еще в 2017 году система штрафных санкций была смягчена. Итогом такого смягчения стали, например, следующие моменты:

— после первого нарушения, как правило, вручается лишь предупредительное предписание;

— штраф налагается только при повторном нарушении.

Штрафы, о которых знают не все ...

?Cмотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Алена Талаш.