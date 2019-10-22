К вам пришла трудовая инспекция. Что делать?

Итак, это все-таки произошло: на пороге вашей организации стоит трудовой инспектор с плановой или, что хуже, с внеплановой проверкой. Однако, прежде чем приступить к выполнению своих профобязнностей, он должен предъявить следующие документы:

— служебное удостоверение;

— распоряжение на проверку, заверенное печатью и подписью руководителя.

В распоряжении в обязательном порядке указывается:

— название компании, в которой будет проводиться проверка;

— дата начала проверки;

— фамилии проверяющего или проверяющих (если один из пришедших инспекторов не указан в док-те, он не вправе проводить проверку)

— предмет проверки.

Важно: отсутствие в распоряжении предмета проверки делает документ недействительным.

Как общаться с инспектором?

Вежливость и еще раз вежливость. Конечно, проверка это всегда неприятно, но подчеркнуто неприязненное или даже враждебное отношение скорее навредят работодателю, чем помогут. Ведь зачастую именно от инспектора зависит, как в случае выявления нарушения будет определяться его объем. Например, неточности в труд. соглашении можно счесть единичной ошибкой (на одного работника), а можно применить ко всем сотрудникам компании со всеми вытекающими для нее финансовыми последствиями.

Не стоит пытаться задобрить инспектора, особенно деньгами. Как говорится, уголовную ответственность за попытку подкупа должностного лица еще никто не отменял.

Кто ищет, тот может найти

Если нарушения все-таки обнаружены, инспектором выносится предписание об его устранении.

Важно: в случае, если недостатки не выявлены, предписание не составляется.

Помимо этого, вне зависимости от итогов проверки, составляется акт (в двух экземплярах — один для проверяющего, другой — для работодателя).

В нем указывается список документов, изученных инспектором при проверке, и все обнаруженные им нарушения.

Кстати, именно в акте работодатель может указать свое согласие или несогласие с результатами проверки. В случае несогласия, у работодателя есть 15 дней с момента получения акта, чтобы письменно обжаловать предписание в трудовой инспекции.

Можно ли избежать штрафа?

Найдите ответ в материале, подготовленным Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.

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