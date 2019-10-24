Охрана труда. Нарушил - плати!

Пренебрежение требованиями охраны труда (СОУТ) чревато для работодателя или работников (которые их нарушили) большими проблемами. Помимо немалых штрафов таким нарушителям грозит и уголовная ответственность.

За нарушение требований охраны труда предусмотрены несколько видов ответственности:

— административная — в отношении организации (ИП) и ее должностных лиц;

— уголовная — в отношении должностных лиц, работников, нарушивших требование, ИП;

— дисциплинарная — в отношении сотрудников компании и ИП.

За что суд или трудовая инспекция могут оштрафовать?

Привлечь к административной ответственности вправе государственные инспекторы труда при проведении плановой или внеплановой проверки работодателя или суд (ст.357 ТК РФ, ст.23.1, ч.1 ст. 23.12 КоАП РФ).

Размер штрафа зависит от видов нарушения.

Не проведена спецоценка

Самый популярный сегодня штраф — это нарушение организацией, ее должностными лицами или ИП установленный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или не провели ее вовсе. Напомним, что в силу абз. 10 ч. 2 ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда.

Нами неоднократно освещалась необходимость проведения специальную оценку условий труда, которые работодатели должны были завершить до 31 декабря 2018 года.

Цена вопроса (ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ):

— для должностных лиц — предупреждение или штраф от 5000 до 10 000 рублей;

— для предпринимателей — штраф от 5000 до 10 000 рублей;

— для организаций — штраф от 60 000 до 80 000 рублей.

Работнику не выдали средства индивидуальной защиты

Что его ждет?....

Ответ на вопрос, узнайте в материале подготовленным юристом компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кириллом Богоявленским.