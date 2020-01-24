Коллекторы: что им можно и что нельзя

В понимании большинства граждан коллектор — это человек, который занимается «выбиванием» долгов. Какими полномочиями наделены коллекторы? Могут ли коллекторы обратиться в суд за взысканием долга с должника?

Одним из способов взыскания просроченной дебиторской задолженности является привлечение коллекторских организаций. Причем возможны следующие варианты взаимодействия с коллекторами:

-переуступка долга коллектору по договору цессии;

Как правило, такая переуступка предполагает значительный дисконт, зато сразу позволяет получить деньги по дебиторской задолженности (п.1 ст.382, п.1 ст.388 ГК РФ).

И в этом случае коллекторы могут подать в суд о взыскании долга.

Согласие должника на передачу долга не требуется, если только иное не предусмотрено договором.

Важно! Следует отметить, что долги по ЖКУ нельзя передать коллекторам.

В противном случае заключенный договор об уступке права (требования) по возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги считается ничтожным (изменения с 26.07.2019 г., внесенные Федеральным законом от 26.07.2019 г. № 214-ФЗ).

-передача коллектору права на представление интересов кредитора по взысканию долга на основании заключенного агентского договора (п.1 ст.1005 ГК РФ).

Коллектор получает вознаграждение от размера долга, но это не гарантирует возврат долга и определить реальный срок возврата подчас невозможно.

Закон № 230-ФЗ предусматривает определенные требования к коллекторам и коллекторским организациям.

Требования к коллекторам и коллекторским организациям

Коллекторская компания должна отвечать определенным требованиям.

Такие требования прописаны в ст.13 Закона № 230-ФЗ:

-организация зарегистрирована в форме хозяйственного общества;

-ее учредительные документы должны содержать указание на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности;

-размер чистых активов, рассчитанный на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, должен составлять не менее 10 млн рублей;

-должен быть договор обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику со страховой суммой не менее 10 млн рублей в год;

-в отношении организации не принято решение о ликвидации или о введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

-организация должна обладать оборудованием, программным обеспечением, соответствующим требованиям, установленным уполномоченным органом;

-должен быть сайт в Интернете, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат этому юридическому лицу;

-организация должна быть включена в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных;

— в течение трех предшествующих лет организация не исключалась из государственного реестра (за исключением случаев добровольного исключения по заявлению юридического лица);

-организация не должна иметь денежного обязательства, не исполненного в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности;

-учредители (участники), члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган организации должен соответствовать определенным требованиям;

-работники не имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти.

Любые нарушения правил влекут за собой очень серьезные последствия, вплоть до запрета дальше заниматься коллекторской деятельностью.

Какими правами наделен коллектор?

Прежде всего, коллекторы вправе требовать от должника погашения задолженности любыми законными методами, которые регламентируются Законом № 230-ФЗ.

Коллекторы могут подать в суд о взыскании долга, если кредитор переуступил долг коллектору по договору цессии.

Важно! Для того чтобы договориться с должником, коллекторы вправе составлять дополнительные соглашения с ним относительно порядка погашения его долгов в виде графика поступление платежей от должника.

Следует отметить, что коллекторы обладают меньшим объемом полномочий, чем приставы. Коллекторы не могут принудительно изъять имущество у должника. Коллекторские организации могут только собирать информацию об имуществе должника с учетом ограничений, предусмотренных для работы с персональными данными граждан.

Важно! В отличие от судебных приставов, коллекторы не могут накладывать арест на имущество должника, направлять на работу постановление об удержании долга из заработной платы должника.

Кроме того, на совершение определенных действий коллектор должен получить письменное согласие должника:

-соглашение об иных, кроме установленных законом, способах взаимодействия с должником;

-согласие должника на взаимодействие коллекторов с третьими лицами — членами семьи должника и иными проживающими с ним лицами, родственниками, соседями и любыми другими физическими лицами, если ими не выражено несогласие на взаимодействие;

-согласие должника на передачу третьим лицам или предоставление им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, любые другие персональные сведения.

Формат общения коллекторов с должником также строго регламентирован (п.1 ст.4 Закона № 230-ФЗ):

— личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);

-телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в т.ч. подвижной радиотелефонной связи;

-почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

Иные способы взаимодействия с должником, могут быть предусмотрены письменным соглашением между должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах.