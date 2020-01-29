Новые формы отчетов, с которыми стоит ознакомиться бухгалтеру (2 часть)

Продолжаем рассказывать о новых отчетах. Первую часть читайте здесь.

Что нужно учесть в «имущественной» отчетности?

По общему правилу декларацию по налогу на имущество обязаны представлять компании, у которых есть имущество, признаваемое объектом налогообложения (п.1 ст.373, п.1 ст.379, п.1 ст.386 НК РФ). Отметим, что обновленную декларацию также обязаны сдавать компании, у которых все имущество подпадает под льготу либо нулевая остаточная стоимость объектов недвижимости (п.1 ст.373 НК РФ, п.1 ст.379 НК РФ).

Начиная с 2020 года компании не должны сдавать расчеты авансовых платежей по налогу на имущество. Последний раз авансовый расчет компании сдали в ИФНС за девять месяцев 2019 года. А поэтому в обновленном бланке исключены строки, содержащие информацию о суммах авансовых платежей, исчисленных за отчетные периоды. Но при этом уплата авансовых платежей по налогу на имущество не отменяется (п.4 ст.382 НК РФ).

Поэтому раздел 1 Декларации дополнен строками, содержащими информацию об исчисленной сумме налога, подлежащей уплате в бюджет за налоговый период, и об исчисленных суммах авансовых платежей по налогу. В разделах 2 и 3 появилась новая строка «Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период (в рублях)», в которой заполняют сумму налога на имущества.

Важно! С 2020 г. компаниям не нужно отчитываться по налогу на имущество ежеквартально, а нужно подать только раз в год налоговую декларацию (ст.386 НК РФ).

Теперь перейдем к обновленной форме декларации. Новый бланк, а также порядок его заполнения утверждены приказом ФНС РФ от 14.08.2019 г. №СА-7-21/405. Разработка новой формы декларации обусловлена поправками, внесенными в порядок исчисления налога на имущество организаций.

Важно! Впервые обновленная форма будет применяться, начиная с представления декларации за налоговый период 2019 года. Срок представления декларации за 2019 год — не позднее 30 марта 2020 г. (п.3 ст.386 НК РФ).

В первую очередь, добавление кодов для налоговых льгот (которые действовали ранее), во-вторых, отменой предоставления авансовых расчетов по налогу на имущество (письмо ФНС РФ от 03.10.2019 г. №БС-4-21/20210 «Об утверждении новой формы налоговой декларации по налогу на имущество организаций»).

Согласно изменениям, внесенным в Закон Москвы от 05.11.2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций», по некоторым объектам недвижимости компаниям продлили срок действия льгот до 01.01.2025 г.

Например, льгота по налогу на имущество продлена на 5 лет в отношении деловых и торговых центров и комплексов, которые платят налог от кадастровой стоимости. Такая льгота будет действовать, если менее 20 процентов их общей площади используется для размещения офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры и (или) торговых объектов, и (или) объектов общественного питания, и (или) объектов бытового обслуживания. Налоговая льгота, установленная настоящей частью, не может применяться одновременно с другими налоговыми льготами. Такие налогоплательщики могут уменьшать сумму налога на 75 % (п.2.3 ст.4.1 Закона Москвы от 05.11.2003 г. № 64).

Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, устанавливается в размере 1,7 % — в 2020 году и 1,8% — в 2021 году.

От налога на имущество также освобождаются объекты недвижимости, предназначенной для использования в процессе производства электрохимическим способом гипохлорита натрия (в целях водоподготовки), соляной кислоты и каустической соды, а также в процессе производства противогололедных реагентов (п.10.3 ч.1 ст.4 Закона Москвы от 05.11.2003 г. № 64).

Гостиницы смогут уменьшить базу по налогу на имущество на кадастровую стоимость, увеличенной на коэффициент 2 минимальной площади номерного фонда гостиницы (ч.2.2 ст.4.1 Закона Москвы от 05.11.2003 г. № 64).

Компании вправе уплачивать налог по ставке 3 % в отношении зданий, сооружений, включенных в реестр объектов парков развлечений, и помещений в них, самостоятельно используемых компанией и (или) ее взаимозависимыми лицами для осуществления деятельности, связанной с эксплуатацией аттракционов.

В реестр объектов парков развлечений включаются здания, сооружения, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости, фактически используемые в целях размещения аттракционов, а также фактически используемые одновременно как в целях размещения аттракционов, так и в целях размещения кинотеатров, концертных залов и (или) объектов общественного питания (п.1.9 ст.4 Закона Москвы от 05.11.2003 г. № 64).

В налоговой декларации предусмотрено 5 кодов льгот:

-2010337 — льгота касается вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность (в соответствии с установленным Правительственным перечнем), а также

-2010338 — если в отношении таких объектов в соответствии предусмотрено определение классов их энергетической эффективности, — в течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества (п.21 ст.381 НК РФ);

Раньше эти коды указывались на основании Письма ФНС от 05.03.2019 г. №БС-4-21/3950@, а теперь введены в новый Порядок.

-2010340 — льгота касается организаций — в отношении имущества, расположенного во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, используемого при осуществлении деятельности по разработке морских месторождений углеводородного сырья, включая геологическое изучение, разведку, проведение подготовительных работ (п.24 ст.381 НК РФ);

-2010341 — льгота предусмотрена для организаций — фондов, управляющих компаний, дочерних обществ управляющих компаний (п.27 ст.381 НК РФ);

-2010342 — льгота предусмотрена для организаций, получивших статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Что нужно учесть в «прибыльной» отчетности?

Новая форма «прибыльной» декларации утверждена приказом ФНС РФ от 23.09.2019 г. №ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме» (зарегистрирован 14.10.2019 г. № 56217, далее по тексту — Порядок).

Важно! Обновленная форма декларации применяется, начиная с представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за налоговый период 2019 года.

В первую очередь, в обновленной декларации предусмотрен специальный раздел для отражения инвестиционного вычета. Суть вычета заключается в уменьшении доходов на расходы, связанные с покупкой или модернизацией основных средств 3 — 7 амортизационной группы (п.4 ст.286.1 НК РФ).

В части регионального бюджета инвестиционный вычет текущего налогового (отчетного) периода не может составлять более 90% суммы расходов текущего периода, на покупку, доработку, модернизацию, техническое перевооружение основных средств (п.2 ст.286.1 НК РФ). Размер инвестиционного налогового вычета не может быть более предельной величины.

В части федерального бюджета инвестиционный вычет текущего налогового (отчетного) периода не может составлять более 10% суммы расходов текущего периода, на покупку, доработку, модернизацию, техническое перевооружение основных средств. При этом сумма налога в результате такого уменьшения может быть снижена до нуля (п.3 ст.286.1 НК РФ).

В обновленной декларации для вычета предусмотрено специальное приложение № 7 к листу 02, в котором отражается расчет уменьшения суммы налога (авансового платежа), подлежащей зачислению в бюджет субъектов РФ, на инвестиционный налоговый вычет и уменьшения суммы налога (авансового платежа), подлежащей зачислению в федеральный бюджет.

Приложение № 7 к листу 02 содержит 4 раздела: А, Б, В и Г.

В Разделе А приложения № 7 к листу 02 декларации приводится расчет инвестиционного налогового вычета из авансовых платежей и налога на прибыль, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ.

По строке 010 раздела А указывается максимальный размер инвестиционного налогового вычета, а конкретные виды расходов приводятся по строкам 011 — 016 Раздела А с указанием их кодов в графе 1 «Показатели» (п.13.2 Порядка).

По строке 030 приводится предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода. Предельная величина определяется в разделе Б (если организация не имеет обособленных подразделений) или в разделе В (при наличии у организации обособленных подразделений) в соответствии с п.2.1 ст. 286.1 НК РФ.

По строкам 020 — 024 раздела А приложения № 7 к листу 02 указывается остаток инвестиционного налогового вычета, не учтенного при исчислении налога за предыдущие налоговые периоды. Остаток может возникнуть при приобретении дорогостоящих объектов основных средств при недостаточности налоговой базы. В Разделе Г «Расчет уменьшения суммы авансовых платежей и налога на прибыль организаций, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, при применении налогоплательщиком инвестиционного налогового вычета» приложения № 7 к листу 02 декларации приводится расчет уменьшения суммы авансовых платежей и налога на прибыль, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, при применении налогоплательщиком инвестиционного налогового вычета (п.13.4 Порядка).

Существенные изменения внесены в лист 08, который заполняется по сделкам (группе однородных сделок), в отношении которых произведены корректировки в соответствии с положениями Раздела V.1 НК РФ. Правила симметричных корректировок заключаются в том, что если одному из взаимозависимых участников сделки доначислены налоги, то другой участник сделки вправе уменьшить свои налоговые обязательства на сумму доначисленных налогов второму участнику сделки (п. 1 ст. 105.18 НК РФ).

Порядок проведения симметричной корректировки различается в зависимости от причины, по которой организация ее применяет.

В случае если компания производит с одним контрагентом разные виды корректировок, то в отношении каждой соответствующей сделки (группы однородных сделок) заполняется отдельный лист 08. Этот лист по-прежнему заполняется только за налоговый период.

Пример.

АО «Лютик» отгрузила в декабре 2019 г. взаимозависимой организации АО «Цветочек» товар за 3 млн рублей. Продажная цена подобного товара составляет 6 млн рублей. АО «Лютик» самостоятельно провела корректировку по такой сделке (п.6 ст.105.3 НК РФ), заполнив по итогам 2019 года лист 08 налоговой декларации.

По строке 010 указывается разница между фактическими доходами от реализации по сделке (группе однородных сделок) и доходами от реализации, полученными в результате корректировки цены в сделке (группе однородных сделок), не соответствующей рыночной цене (п.15.12 Порядка) — 3 млн рублей (6 млн рублей — 3 млн рублей).

Корректировка привела к увеличению доходов от реализации, поэтому в графе 3 «Признак» проставляется цифра «1» (т.е. самостоятельная корректировка), в графе 4 «Сумма в рублях» величина корректировки принимает положительное значение (со знаком плюс) (при условии, что в реквизите «Вид корректировки» указан код «1»).

В лист 08 обновленной декларации добавилась информация о номере и дате документа (договора, контракта, соглашения и т.п.), которым оформлена сделка (группа однородных сделок), по которой произведена корректировка (п.15.7 — 15.8 Порядка). По реквизиту «Тип предмета сделки» указывается код типа предмета сделки (группе однородных сделок), по которой осуществлена корректировка:

1 — товар;

2 — работа, услуга;

3 — иной объект гражданских прав (п.15.9 Порядка).

По условиям примера корректировка осуществлена в отношении реализованного товара, поэтому тип сделки проставляется «1».