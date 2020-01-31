Закон о коллекторах: права должников

В понимании большинства граждан коллектор — это человек, который занимается «выбиванием» долгов. Заголовки СМИ пестрят случаями, что коллектор избил должника либо превратил его жизнь в кошмар. Какими полномочиями наделены коллекторы и как защититься от их произвола?

Хочется надеяться, что случаи избиения и травли коллекторами должника, ушли в прошлое, ведь коллектор не должен иметь неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности (ч.4 ст.5 Закона № 230-ФЗ).

Что должен знать должник?

Если судьба распорядилась так, что вам пришлось общаться с коллектором, первым делом необходимо проверить его полномочия.

Как должнику узнать, что кредитор для взыскания долгов привлек коллекторскую организацию? Кредитор должен сам уведомить об этом должника в течение 30 рабочих дней с момента привлечения коллекторов (ч.1 ст.9 Закона № 230-ФЗ).

При личной встрече с коллектором либо при телефонном разговоре, должнику должны быть сообщены:

-ФИО коллектора;

-ФИО либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах (ч.4 ст.7 Закона № 230-ФЗ).

Должник должен не просто на веру принять информацию от коллектора, но и запросить документ, удостоверяющий личность коллектора, доверенность от коллекторской организации на подтверждение соответствующих полномочий и копию свидетельства о внесении сведений о его организации в государственный реестр.

Важно! Должнику будет не лишним ознакомиться с общими требованиями к действиям кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

Так, ст.6 Закона № 230-ФЗ описаны действия, которые не должны совершать коллекторы:

1) применять к должнику и иным лицам физическую силу либо угрожать ее применения, угрожать убийством или причинением вреда здоровью;

2) уничтожать или повреждать имущество либо угрожать таким уничтожением или повреждением;

3) применять методы, опасные для жизни и здоровья людей;

4) оказывать психологическое давление на должника и иных лиц, использовать выражения и совершать иные действия, унижающие честь и достоинство должника и иных лиц;

5) вводить должника и иных лиц в заблуждение относительно:

-правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства;

-передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования;

-принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам государственной власти и органам местного самоуправления;

6) не допускается причинение вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом.

К сожалению, на практике, коллекторы не всегда следуют этим заповедям.

Время общения коллектора с должником ограниченно!

Законом введено ограничение на личное общение, телефонное, телеграфное, СМС-сообщения, голосовые сообщения коллекторов.

Так, не допускается непосредственное взаимодействие с должником (п.3 ст.7 Закона № 230-ФЗ):

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника;

2) посредством личных встреч более одного раза в неделю;

3) посредством телефонных переговоров:

— более одного раза в сутки;

— более двух раз в неделю;

— более восьми раз в месяц.

Не допускается взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи (п.5 ст.7 Закона № 230-ФЗ):

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника;

2) общим числом:

— более двух раз в сутки;

— более четырех раз в неделю;

— более шестнадцати раз в месяц.

В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены (п.6 ст.7 Закона № 230-ФЗ):

-ФИО либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах;

— сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура;

— номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

Как защититься должнику от произвола коллекторов?

Как мы видим, ограничений для коллекторов предостаточно. В перечень запрещенных действий входит психологическое давление, но коллекторы зачастую игнорируют данное ограничение (пп.4 ч.2 ст.6 Закона № 230-ФЗ). Что делать если должнику поступают угрозы, оскорбления, звонки в неустановленное время?

Действия коллекторов могут повлечь административную, а в ряде случаев и уголовную ответственность.

Важно! Должник может подать жалобу на действия коллекторов с приложением документированных материалов, свидетельствующих о нарушении Закона № 230-ФЗ (например, приложив отчет оператора о детализации звонков).

Куда можно подать жалобу? Должник может направить жалобу в одну из следующих инстанций:

-в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);

-в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);

-в Федеральную службу судебных приставов (ФССП);

-в Центральный банк;

-в правоохранительные органы;

-в Прокуратуру.

Важно! Незаконные действия коллекторов можно обжаловать и в суде (ст.22 ГПК РФ).

Например, в одном из рассмотренных дел должник доказал, что «...в разговорах присутствовали только психологическое воздействие, угрозы, связанные с не возвратом денежных средств, как в адрес абонента, так и в адрес ее близких. Представленная аудиозапись является косвенным доказательством и в совокупности с иными вышеперечисленными допустимыми доказательствами, объективно подтверждает вину коллекторской организации во вмененном ему административном правонарушении» (Решение ВС Республики Крым от 16.04.2019 г. № 12-165/2019).

Важно! А задушевные телефонные разговоры (за сутки — два раза с должником по поводу просроченной задолженности должника при выраженном ранее его несогласии) стоили коллектору штрафа по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 22.08.2019 г. №А19-2695/2019).

Если же коллекторы будут досаждать звонками в адрес работодателя должника, рассказывая о размере долга, условиях выданного кредита (займа) и т.п., то его действия подпадают под ст.137 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни.

Но все-таки, суть деятельности коллекторов заключается в убеждении должника выплатить долг, исходя из его сложной ситуации. А при выявлении даже однократного грубого нарушения Закона № 230-ФЗ, повлекшего причинение вреда жизни, здоровью или имуществу должника и иных лиц, коллекторская организация может быть исключена из госреестра и лишится права осуществлять коллекторскую деятельность.

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