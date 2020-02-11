Если банк продал ваш долг коллекторам, какие они имеют права?

Образ коллектора, пожалуй, один из самых негативных в нашей стране. И неудивительно: скандалы последних лет, связанные с ними, только подливают масла в огонь.

Ночные звонки с угрозами физической расправы, измазанные краской двери, письма на работу — на что только не идут «креативные» личности из коллекторских агентств. Ими впору пугать детей, как некими сказочными злодеями. Только злодеи, в этом случае, самые натуральные. И как поступать тем, для кого они стали неприятной явью? Какие права имеют коллекторы и что предпринять, если кредитор продал ваш долг им? Об этом и пойдет речь в статье.

Во-первых, поспешим успокоить потенциальных должников. Сегодня не все так трагично и бушующее страстями коллекторское море потихоньку входит в гранитные берега законности.

Во-вторых, в некоторых случаях, добропорядочному должнику, который готов платить по счетам, выгоднее взаимодействовать с коллекторами, чем с банком. Но об этом чуть дальше.

На каком основании

Первый вопрос, который задает себе почти каждый должник, узнав, что его долг продали коллекторам:"По какому праву?"

Но основание есть и основание законное: статья 382 Гражд. кодекса РФ, которая законодательно закрепляет такую возможность для кредитора. Единственное, что должен сделать последний — письменно уведомить должника о том, что его долг переуступлен другому лицу.

Кстати, в кредитном договоре такой пункт о переуступке, обычно, присутствует. К сожалению, заемщики не всегда внимательно читают условия подписываемого ими договора, особенно то, что указано мелким шрифтом.

Когда банк продает долг

Как правило, банк переуступает или вернее продает долг, когда все предпринятые меры по его возврату не увенчались успехом. Наиболее распространена эта практика в отношении потребительских кредитов с остатком долга в пределах 300 тыс. руб. или кредитов без обеспечения. То есть по которым невозможно взыскать деньги за счет залогового имущества.

Для чего это делается

Продажей таких долгов банк частично компенсирует сумму выданного кредита и не портит свои финансовые показатели. А за плохие финансовые показатели с них строго взыскивает Центробанк.

К тому же, возврат долгов — не основной вид банковской деятельности. Он отнимает время и ресурсы. Поэтому банку проще продать проблемный долг, чем самостоятельно пытаться его вернуть.

Два способа возврата

У банка есть несколько способов возврата долга:

? агентский договор (в этом случае коллекторское агентство лишь оказывает банку услугу по взысканию долга, но все права на долг остаются у банка) — как правило, применяется, если задолженность не превышает 3-6 месяцев;

? договор цессии (долг действительно продается коллекторскому агентству и теперь последний получает право требования долга на законных основаниях) — применяется, если задолженность больше года.

Важный нюанс: объем права при продаже долга не меняется.

Алгоритм действий должника

По закону о переуступке долга должник должен узнавать из банковского уведомления, которое направляется ему в течение 30 дней после продажи. Более того, в письме должна быть указана полная информация о лице, которому был продан долг.

Но обычно, о факте продажи информирует само коллекторское агентство (через звонок или письмо). Что делать в таких случаях?

Уточнить наименование агентства, запросить у них договор цессии, как подтверждение законности сделки. Проверить присутствие агентства в реестре в Фед. службы судебных приставов (ФССП). Наличие агентства в реестре — подтверждение их легальности. Обратиться в сам банк, чтобы уточнить факт продажи долга и взять справку о величине долга с детализацией штрафов, пеней за просрочку и т.п.

Если коллекторское агентство действует на законных основаниях, то должнику рекомендуется идти с ним на сотрудничество. Это не только избавит должника от многих проблем, но и, как уже указывалось выше, может обернуться некоторой выгодой.

Важный нюанс: официальный сотрудник коллекторского агентства обязан полностью назвать свое имя, должность и агентство, в котором работает, разговаривать вежливо, без каких-либо угроз.

Как правильно вести себя с легальным коллекторским агентством

Во-первых, ни в коем случае не бегать от коллекторов, не отключать телефон и т.п. Помнить, что это всего лишь финансовый сотрудник, который не меньше должника заинтересован в беспроблемном возврате долга. Поэтому, при разговоре с коллектором рекомендуется внимательно выслушать его предложения.

Во-вторых, объяснить свою финансовую ситуацию, определиться с оплатой: когда, как, в каких объемах. Обсудить возможность скидки.

На что готовы пойти и что готовы обсуждать коллекторы

В коллекторских агентствах прекрасно понимают, что у человека не плативший банку по кредиту в течение длительного времени, как правило, серьезные финансовые проблемы. Поэтому они готовы на следующие ответные шаги:

Рассмотреть различные варианты и схемы погашения задолженности, максимально удобные для должника, вплоть до увеличения срока выплаты. Прибегнуть к перекредитованию под более низкий процент с тем, чтобы погасить долг. Зачастую агентство содействует в получении такого кредита. Оказать помощь в подготовке документов и самой продаже залогового имущ-ва. Предоставить скидку. Поскольку коллекторы сами покупают долги у банков со значительной скидкой, то вполне могут и предоставляют скидку и должнику. В некоторых случаях, скидки достигают 20- 30%. Однако, при такой уступке коллекторы, как правило, требуют более быстрого погашения долга.

Если должник не идет на сотрудничество

Если должник отказывается сотрудничать с коллекторским агентством, оно вправе обратиться в суд.

В подавляющем большинстве случаев суд встает на сторону кредитора или его правопреемника, поскольку в договоре кредитования, как и в любом другом договоре, прописываются обязательства обеих сторон. Банк выполнил свои обязательства — должник нет.

Более того, должнику приходится оплачивать не только сам долг и набежавшие по нему штраф и пени, но оплачивать судебные издержки. На имущество налагается арест, ограничивается выезд за границу, кредитная история становится испорченной, со всеми вытекающими из этих обстоятельств последствиями.

Однако, коллекторы, несмотря на наличие такого права, обращаться в суд не любят. Причины просты: судебные издержки, съедающие выгоды от перекупленного у банка долга, время, потраченное на судебные тяжбы и т.д. Поэтому, они до последнего готовы идти на сотрудничество с должником, готовым к конструктивному диалогу.

Как должнику быстрее вернуть долг

Во-первых, и это вроде бы самый очевидный, но часто игнорируемый совет, кредитоваться только в случае крайней необходимости. Как говорится, «берешь чужие деньги в долг и на время, а отдаешь свои и навсегда».

Во-вторых, контролировать личный бюджет. Такой контроль за приходом и расходом средств, способен, порой творить чудеса. И у должника вдруг оказываются деньги и на жизнь и на комфортное погашение кредита.

В-третьих, перекредитование. Если есть возможность, занять у родственников или обратиться в банк, дающий займ под более низкие проценты. Только в этом случае перекредитование имеет смысл. Влезать в новый долг, под такие же или еще большие проценты — верный способ окончательно упасть на дно «долговой ямы.»

В-четвертых, дополнительные источники заработка. Рассматривайте кредитную нагрузку, не как повод для депрессии, а как стимул двигаться дальше, развиваться в профессиональном плане. Или, вообще, кардинально сменить вектор своего развития. Некоторые успешные бизнесмены начинали путь в бизнесе из казалось бы безнадежных «кредитных ям».

В-пятых, продажа движимого или недвижимого имущества. Порой выгоднее продать собственность самому и по более выгодной цене, чем ждать, когда за должника это сделает арбитражный управляющий, исполняющий решение суда.

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