Аккредитация частного агентства занятости. Аутстаффинг как бизнес

Бизнес, как и весь мир, не стоит на месте. Раньше в компании обязательно должны были быть Директор, бухгалтер, юрист и, конечно же, сотрудники, оформленные в штат на основании трудового договора.

Но сегодня, при желании, почти любую должность можно передать на аутсорсинг. Ладно вспомогательные и управленческие должности, но даже основная рабочая сила может быть выведена за штат компании.

Название этому «Аутстаффинг».

Персонал заключает трудовые договоры не с фирмой, являющейся фактическим работодателем, а с организацией-посредником, или Частным агентством занятости. Агентство берет на себя функции выплаты заработной платы, уплаты налогов, исполнения трудового законодательства (прием на работу, увольнение и т. д.). В то же время работу персонал выполняет непосредственно для компании, являющейся фактическим заказчиком.

Но нельзя просто зарегистрировать частное агентство занятости и начать оказывать услуги по аутстаффингу. Для осуществления такой деятельности необходима аккредитация.

Итак, чтобы получить аккредитацию для Вашего частного агентства занятости, для начала нужно удостовериться, что Организация и руководитель организации соответствуют требованиям закона:

1. Уставный капитал организации должен составлять не менее 1 миллиона рублей (уставный капитал обязательно должен быть оплачен); 2. Организация должна находиться на Общем режиме налогообложения (ОСНО); 3. В ЕГРЮЛ должны содержаться сведения об ОКВЭД 78.10 (Деятельность агентств по подбору персонала); 4. Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 5. Наличие высшего образования у руководителя организации; 6. Наличие у руководителя организации стажа работы в области трудоустройства или содействия занятости населения в Российской Федерации (например, Руководитель отдела кадров), составляющего не менее 2 лет за последние 3 года; 7. Отсутствие у руководителя организации судимости за совершение преступлений против личности или преступлений в сфере экономики.

Если ваша организация соответствует всем указанным условиям, тогда Вам необходимо подготовить предусмотренный законом пакет документов:

— заявление в Территориальный отдел государственной инспекции труда о получении аккредитации;

— нотариально заверенная копия паспорта руководителя организации;

— нотариально заверенная копия документа о высшем образовании руководителя частного агентства занятости, выданного российской организацией, осуществляющей образовательную деятельность, либо иностранной организацией, признаваемого в Российской Федерации;

— заверенная организацией копия трудовой книжки руководителя организации. Если запись в трудовую книжку не вносилась, то заверенная организацией копия трудового договора с руководителем организации по совместительству с отметкой работодателя о периоде работы;

— заверенная организацией копия документа, подтверждающего смену ФИО руководителя; — доверенность на представителя, если документы в территориальную инспекцию труда подаёт не руководитель организации;

— опись предоставленных документов (такая опись содержится в самом заявлении, отдельно готовить не потребуется).

Помните, что аккредитующий государственный орган не вправе требовать у Вас других документов, не указанных в этом списке.

Несмотря на это, мы советуем Вам дополнительно приложить: ....

Смотрите в материале подготовленном юристом компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кириллом Богоявленским.