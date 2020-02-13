Аккредитация частного агентства занятости. Аутстаффинг как бизнес

Бизнес, как и весь мир, не стоит на месте. Раньше в компании обязательно должны были быть Директор, бухгалтер, юрист и, конечно же, сотрудники, оформленные в штат на основании трудового договора.
Но сегодня, при желании, почти любую должность можно передать на аутсорсинг. Ладно вспомогательные и управленческие должности, но даже основная рабочая сила может быть выведена за штат компании.
Название этому «Аутстаффинг».
Персонал заключает трудовые договоры не с фирмой, являющейся фактическим работодателем, а с организацией-посредником, или Частным агентством занятости. Агентство берет на себя функции выплаты заработной платы, уплаты налогов, исполнения трудового законодательства (прием на работу, увольнение и т. д.). В то же время работу персонал выполняет непосредственно для компании, являющейся фактическим заказчиком.
Но нельзя просто зарегистрировать частное агентство занятости и начать оказывать услуги по аутстаффингу. Для осуществления такой деятельности необходима аккредитация.
Итак, чтобы получить аккредитацию для Вашего частного агентства занятости, для начала нужно удостовериться, что Организация и руководитель организации соответствуют требованиям закона:
1. Уставный капитал организации должен составлять не менее 1 миллиона рублей (уставный капитал обязательно должен быть оплачен);
2. Организация должна находиться на Общем режиме налогообложения (ОСНО);
3. В ЕГРЮЛ должны содержаться сведения об ОКВЭД 78.10 (Деятельность агентств по подбору персонала);
4. Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
5. Наличие высшего образования у руководителя организации;
6. Наличие у руководителя организации стажа работы в области трудоустройства или содействия занятости населения в Российской Федерации (например, Руководитель отдела кадров), составляющего не менее 2 лет за последние 3 года;
7. Отсутствие у руководителя организации судимости за совершение преступлений против личности или преступлений в сфере экономики.
Если ваша организация соответствует всем указанным условиям, тогда Вам необходимо подготовить предусмотренный законом пакет документов:
— заявление в Территориальный отдел государственной инспекции труда о получении аккредитации;
— нотариально заверенная копия паспорта руководителя организации;
— нотариально заверенная копия документа о высшем образовании руководителя частного агентства занятости, выданного российской организацией, осуществляющей образовательную деятельность, либо иностранной организацией, признаваемого в Российской Федерации;
— заверенная организацией копия трудовой книжки руководителя организации. Если запись в трудовую книжку не вносилась, то заверенная организацией копия трудового договора с руководителем организации по совместительству с отметкой работодателя о периоде работы;
— заверенная организацией копия документа, подтверждающего смену ФИО руководителя; — доверенность на представителя, если документы в территориальную инспекцию труда подаёт не руководитель организации;
— опись предоставленных документов (такая опись содержится в самом заявлении, отдельно готовить не потребуется).
Помните, что аккредитующий государственный орган не вправе требовать у Вас других документов, не указанных в этом списке.
Несмотря на это, мы советуем Вам дополнительно приложить: ....
Смотрите в материале подготовленном юристом компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кириллом Богоявленским.