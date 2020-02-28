Изменение критериев подозрительных операций

Банки имеют право блокировать счет клиента в случае выявления признаков, установленных как Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту — Закон № 115-ФЗ), так и рекомендациями Росфинмониторинга и ЦБ РФ (Письмо Банка РФ от 31.12.2014 г. № 236-Т).

ЦБ РФ разработан проект по изменению перечня сомнительных операций.

Банкам предоставлено право отказать в выполнении распоряжений клиента в совершении операций по счету не только в случае непредставления документов, необходимых для фиксирования информации, но и в случае возникновения соответствующих подозрений относительно проводимой операции (п.11 ст.7 Закона № 115-ФЗ). То есть при наличии сомнительных признаков банки имеют право отказать клиенту в операции, в исключительных случаях -расторгнуть с клиентом договор. При этом клиент может оказаться в «черном списке» ЦБ РФ.

В п.5.2 Положения о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Банком России 02.03.2012 г. № 375-П, банку предоставлено право самостоятельно квалифицировать операции клиентов в качестве подозрительных (далее по тексту — Положение № 375-П).

Признаки сомнительных операций клиентов банка впервые были введены Положением № 375-П в 2012 году. В Приложении Положения № 375-П приведен перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, исходя из характера, масштаба и основных направлений деятельности кредитной организации и ее клиентов. При этом каждая кредитная организация вправе дополнять перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, по своему усмотрению.

Важно! В феврале 2020 г. на сайте ЦБ РФ размещен проект поправок в Положение №375-П. Планируемые поправки коснулись именно перечня признаков необычной сделки.

На сегодняшний день основная сложность применения «антиотмывочного» законодательства в том, что исчерпывающего перечня операций, относимых банком к числу подозрительных, необычных, сомнительных или транзитных, не существует.

В Приложении Положения № 375-П содержится примерный классификатор признаков, указывающих на необычный характер сделки, их более 100.

В классификаторе много устаревших схем совершения операций, а также размытых формулировок.

Важно! Поправки, разработанные ЦБ совместно с Росфинмониторингом, должны сократить число оснований для отказа в проведении операций. Но, как мы видим из проекта, наряду с сокращением признаков необычных сделок, добавились новые признаки сомнительных операций.

Что планируется убрать из перечня?

Прежде всего, классификатор «похудел» на следующие признаки:

признак 1108 — пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг, а также предложение клиентом необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг. То есть клиент проводит операцию, несмотря на высокие тарифы банковского обслуживания.

признак 1109 — наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом (представителем клиента), или от обычной рыночной практики.

Сюда подпадали операции по предоставлению займа нерезидентом резиденту — юридическому лицу.

признаки 2207-2208 — операции, свидетельствующие о возможном финансировании терроризма. Например, поступление из-за рубежа денежных средств на счета российских НКО или религиозных организаций.

признаки 1401, 1403-1405 и др., касающиеся проведения операций с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств. Например, открытие в течение небольшого периода на имя одного клиента — юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица нескольких срочных депозитных счетов с внесением на них сумм менее 600 тысяч рублей либо их эквивалента в инвалюте.

Что планируется добавить в перечень?

В классификатор хотят добавить новые признаки:

признак 11 группы:

операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов. Поправка обусловлена внедрением современных цифровых технологий. Речь идет о цифровых аналогах долговых расписок, криптовалюте, токенах, доменных имен.

операции, которые осуществлены с одной группы IP-адресов или одного устройства (мобильного телефона, ноутбука и т.п.) операциями по счетам компаний, зарегистрированных в разных странах либо принадлежащих разным собственникам

операции по списанию со счетов по исполнительным документам.

По данным Росфинмониторинга эти операции могут быть связаны с обналичиванием денежных средств.

признак 14 группы:

регулярные зачисления денежных средств от компаний-ломозаготовителей для покупки лома черных, цветных или драгоценных металлов на банковские счета физических лиц на сумму более 250 тысяч рублей в месяц и последующее снятие этих средств в наличной форме;

снятие компанией денежных средств в наличной форме с банковского счета для покупки у физиков лома черных, цветных или драгоценных металлов на сумму более 3 млн рублей в день;

снятие компанией денежных средств в наличной форме с корпоративной банковской карты либо списание с корпоративной карты в пользу компаний, осуществляющих торговлю товарами и (или) услугами.

То есть это операции, которые также могут быть связаны с обналичиванием денежных средств.

снятие «физиком» денежных средств в наличной форме с банковского счета, ранее поступивших от компании или ИП.

Из поля подозрения исключат такие операции как перечисление заработной платы и приравненных к ней платежей, расчетов лиц, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты), получения дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий и иных социальных выплат, страховых возмещений, выплат на основании решений судебных органов.

признаки 18 группы — проведение международных расчетов (например, перевод денежных средств компаниями — резидентами по сделкам купли-продажи доли в уставном капитале нерезидентов, если деятельность нерезидентов несопоставима со стоимостью приобретаемой доли).

признаки 19 группы — это операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (например, перевод со счета клиента — резидента денежных средств, полученных от предъявленных к погашению банковских векселей, на счет нерезидента, первыми векселедержателями по которым являются резиденты).

признаки 26 группы — это операции, которые могут быть связаны с отмыванием доходов с участием публичных должностных лиц (например, зачисление на счет клиента, денежных средств со счетов компаний, в отношении которых имеется информация об участии в государственных закупках). Речь идет о так называемых «откатах» при участии в государственных закупах.

Важно! Отметим, что данный перечень не является исчерпывающим: каждый банк вправе дополнять их своими внутренними критериями, с учетом масштаба, специфики и характера его деятельности.

Таким образом, наряду с сокращением перечня сомнительных операций, появились новые, которые вызывают ряд вопросов. Например, списание счетов по исполнительным документам. Определять сомнительность в данном случае банки будут на основании собственных разработанных критериев.