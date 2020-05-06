Как устроить работу на удаленке?Советы работникам и работодателю

Из-за угрозы распространения коронавируса многие компании сегодня переходят в режим удаленной работы. Как сообщают проверенные источники, на удаленку уже перешло около 70-80 % компаний. Большинство из них находятся в Москве.

Связано это с тем, что столица одновременно является и деловым центром страны, в котором и сосредоточено большее количество бизнеса, работающего даже в обычном режиме. И хотя возможность работать дистанционно появилась уже давно, именно сейчас это актуально как никогда. Удаленная работа — это действительно хорошая возможность не прерывать рабочий процесс и не рисковать безопасностью сотрудников. Но, не все так просто. Удаленку нужно правильно организовать.

Подробности об порядке организации удаленной работы смотрите в нашем видео:

Итак, чтобы работа на дому действительно была эффективной, работодателю нужно решить несколько первоочередных задач.

Прежде всего, обеспечьте сотрудников необходимой техникой для работы на дому. Возможно, будет достаточно офисного оборудования, которое на время можно будет использовать для дистанционной работы, а может быть, понадобятся новые приобретения?

Продумайте также график работы. Есть ли необходимость присутствия компании онлайн в течение привычного рабочего дня или каждый отдел, и даже отдельно взятый сотрудник, может работать по собственному графику?

Выберите способы коммуникации с работниками, а также, каким образом будет осуществляться текущая проверка работы и результатов? Это могут быть как всем привычные мессенджеры вроде Viber, Whatsapp, Telegramm, так и онлайн-сервисы для проведения видеоконференций. К примеру, одни из самых популярных — Skype, Zoom, Hangouts. У каждого средства коммуникации есть как преимущества, так и недостатки. Эффективность их использования зависит от количества сотрудников и поставленных перед ними задач.

Важный момент! Из-за вынужденного перехода многих компаний на онлайн-формат, нагрузка на Интернет стала в разы выше. Этот фактор также необходимо учитывать, планируя удаленную работу.

Несмотря на неоспоримые преимущества, в удаленной работе немало «подводных камней». Поддерживать дисциплину в онлайн-коллективе непросто, но вполне возможно. Прежде всего, необходимо находиться в системе. К примеру, составление планов на день и отчет за прошедший день не займут много времени. Всего 15 минут — и перед коллективом поставлены четкие задачи, подведены итоги и проделана работа над ошибками. Кроме того, работодателю не стоит забывать держать руку на пульсе не только рабочего процесса, но и быть в курсе других факторов жизни сотрудника. Плохое самочувствие, наличие маленьких детей, за которыми необходим присмотр, волнения за пожилых родителей — вряд-ли это будет способствовать эффективности труда. Без понимания ситуации обеими сторонами решить проблему не получится.

Не стоит также забывать, что для многих сотрудников, переход в режим «удаленки» может стать стрессом. Далеко не каждому будет удобно работать вдали от коллектива. Кстати, как свидетельствует статистика, процент тех, кто сейчас перешел на удаленную работу и доволен этим, относительно небольшой. Только около 20-30 % работников на вынужденной удаленке чувствуют себя комфортно, поэтому было бы неплохо продумать, как поддержать корпоративный дух, работая дистанционно.

Удаленная работа требует от сотрудника высокой степени самоорганизованности и мотивации. Если ваша компания перешла на такой формат, не спешите огорчаться, ведь в период мировой нестабильности вы сохранили свое рабочее место. Увы, не всем так повезло. Как знать, может, вам настолько понравится работать из дому, что даже когда все наладится, вы не захотите возвращаться в офисное кресло? Так или иначе, необходимо хорошо продумать, как организовать рабочий процесс, не выходя из дома.

В первую очередь, организуйте рабочее пространство. Дома и так сложно настроиться на работу, но сидя за столом это сделать проще, чем лежа на диване. Старайтесь не отвлекаться по любому поводу и не бежать через каждые десять минут к коту или холодильнику. Установите себе перерывы и придерживайтесь графика. Заметим, что уютная домашняя одежда также не всегда способствует эффективности труда. Легкий макияж для женщин и приличный внешний вид, как для представительниц прекрасного пола, так и для мужчин — в таком образе решать рабочие вопросы вам будет привычнее. К тому же, не забывайте, о видеоконференциях и онлайн-переговорах, которые могут возникнуть достаточно внезапно. Согласитесь, будет неловко общаться с деловыми партнерами, сидя в халате.

Заручитесь поддержкой родных, проживающих с вами на одной жилплощади. Ознакомьте их с графиком вашей работы, объясните, что несмотря на то, что вы находитесь дома, вы все равно работаете и не можете играть с детьми или заниматься домашними делами. Кстати, рабочий внешний вид и хорошо продуманный график вам в этом только помогут.

Удаленная работа — это всегда испытание, но при правильной организации труда, заинтересованности, как работодателя, так и сотрудников, эту ситуацию можно обернуть на пользу своему бизнесу. Только от вас зависит судьба вашей компании — сможете ли вы извлечь выгоду, или, наоборот, понесете убытки?