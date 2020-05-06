Индивидуальный трудовой спор: куда обратиться

В процессе трудовой деятельности нередко возникают конфликты между работником и работодателем.

В каком порядке рассматриваются индивидуальные трудовые споры? Сегодня об этом мы поговорим в нашем видео.

Индивидуальным трудовым спором признаются неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению трудовых споров.

Индивидуальным трудовым спором также признается спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем (т.е. спор между бывшим работником), а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого договора.

Если трудовой конфликт имеет место между отдельным работником и работодателем — это индивидуальный спор, если между группой работников (коллективом) компании и работодателем — это коллективный спор.

Рассмотрение трудовых споров осуществляется комиссией по трудовым спорам (КТС) и судами в порядке, установленном Трудовым кодексом и Гражданско-процессуальным кодеком (ГПК).

Работник может обратиться в КТС для разрешения индивидуального трудового спора, за исключением тех споров, которые отнесены к компетенции суда либо для которых федеральным законом установлен иной порядок.

Важно! КТС рассматривает трудовые споры только в тех компаниях, в которых она создана.

В КТС могут рассматриваться трудовые споры, связанные:

• с изменением условий трудового договора работника;

• оплатой труда, предоставлением отпуска;

• выплатой заработной платы и премий,

• установлением режима работы;

• с применением дисциплинарных взысканий.

Работник может обратиться в КТС в пределах трехмесячного срока со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Если срок пропущен по уважительной причине, то КТС вправе его восстановить.

КТС рассматривает трудовой спор в 10-дневный срок со дня подачи заявления работником.

Важно! Обращение в КТС не исключает возможности работника обратиться в суд, минуя КТС.

Если КТС в компании не создана, то спор рассматривается непосредственно в суде. При этом для ряда категорий работников трудовые споры имеют особый порядок разрешения. Это касается работников, избираемых, утверждаемых и назначаемых на должности высшими органами государственной власти РФ, судей и прокуроров.

В судах общей юрисдикции рассматриваются трудовые споры:

• о восстановлении работника на работе;

• об изменении даты и формулировки причины увольнения;

• о переводе на другую работу;

• об оплате времени вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы;

• о неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработке и защите персональных данных работника;

• об отказе в приеме на работу.

В суды общей юрисдикции по трудовым спорам могут также обратится:

• работники, работающие по трудовому договору у работодателей — физических лиц;

• работники религиозных организаций;

• работники, считающие, что они подверглись дискриминации.

Сроки обращения работника в суд за разрешением индивидуального трудового спора различны и зависят от предмета спора.

Смотрите подробнее в материале, подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.