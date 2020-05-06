Аутсорсинг - не болит голова о налогах

Штатные сотрудники — значительная статья расходов для любой организации. Не только по зарплате. За каждого работодатель делает взносы во внебюджетные фонды. Если штат «раздут» свыше 100 человек, компания не имеет права работать по УСН и платить минимальный налог на прибыль. От всех этих издержек можно избавиться при помощи аутсорсинга.

Термин аутсорсинг (от английского outsourcing) означает передачу каких-то работ стороннему исполнителю. Оптимально передать весь объем функций, непрофильных для предприятия, например, бухгалтерию, кадровое делопроизводство, юридическую поддержку, администрирование программного обеспечения и т.д. Все эти направления важные, необходимые для нормального функционирования. Но тратить на них много ресурсов вовсе не обязательно. Аутсорсинг освобождает от «лишних» сотрудников, от затрат на организацию второстепенных отделов, от уплаты лишних налогов и взносов.

Оптимизация налогообложения

Штат персонала, численностью до 100 человек, дает право работать по «упрощенке». Юридическое лицо на спецрежиме может платить 6% при «УСН доходы» или 15% при «УСН доходы минус расходы». Если «обвешаться» всеми вторичными службами, даже малому/среднему предприятию сложно удерживать штат в льготных границах.

По ст. 264 НК РФ суммы, уплаченные сторонним организациям за выполнение каких-либо бизнес-функций (производственных, управленческих, учетных и т.д.), относятся к прочим расходам. Эти расходы, если они оправданы и документально подтверждены, можно учитывать при расчете налога на прибыль.

Меньше штатных сотрудников — меньше субъектов, за которых нужно уплачивать различные взносы. Ваши задачи решают специалисты, которые числятся в штате компании-аутсорсера. Чужой персонал — не ваша забота. Не надо рассчитывать и перечислять налог на доходы физических лиц, обязательные страховые и пенсионные взносы.

Если на аутсорсинг отдать бухгалтерию, общение с налоговой службой и внебюджетными фондами можно свести к нулю. Штат аутсорсера — команда экспертов. В таких командах есть и профессионалы разной направленности (например, по бухгалтерскому/налоговому учету, аудиту, инвентаризации), и опыт взаимодействия с надзорными органами, и опыт решения сложных вопросов. Провайдер гарантирует качество услуг по своим специализациям.

Оптимизация кадровой службы

На аутсорсинг удобно отдать все дела, связанные с персоналом — от подбора кандидатов на вакантные должности до ведения документов. Оптимально, если весь объем кадровых функций выполняет один провайдер. Например, частные агентства занятости (ЧАЗ) профессионально занимаются и рекрутингом, и делопроизводством. А ЧАЗ с аккредитацией имеет право на аутстаффинг — может передавать «в аренду» собственный персонал (сотрудники числятся в штате агентства, а работают непосредственно у заказчика услуги).

Аутстаффинг гибче аутсорсинга. Если аутсорсинг подходит преимущественно для передачи вспомогательных функций, то «арендованный» персонал поможет заместить любые вакансии, в том числе профильные. В остальном преимущества одинаковы. Вы получаете исполнителей, за которых не нужно нести ответственность:

· никаких штрафов от трудовой инспекции;

· никаких проблем с ФНС и внебюджетными фондами;

· никаких расчетов с самим сотрудником.

Все заботы лежат на поставщике персонала/услуги. У вас только одна задача — своевременно вносить фиксированные платежи, обозначенные в договоре с провайдером.

Правовые нюансы аутсорсинга

В 2016 году российское законодательство запретило заемный труд, что указано в ст. 56.1 ТК РФ. Одновременно с этим запретом была разрешена деятельность по предоставлению труда работников (ФЗ № 1032-1, ст. 18.1).

Эти ограничения и разрешения прямо не касаются аутсорсинга, так как здесь провайдер предоставляет не персонал, а услугу. Чтобы «отстроиться» от аутстаффинга, нужно заключить договор гражданско-правового характера, а именно договор возмездного оказания услуг.

Аутстаффинг (по сути — заемный труд) регулируется более жестко. Предоставлять труд работников может ограниченный круг юридический лиц. Самые широкие полномочия в этой сфере у ЧАЗ с аккредитацией Роструда. Но даже здесь много нюансов. Например, арендовать персонал можно на срок до 9 месяцев, а без согласия профсоюза нельзя привлечь более 10% внештатных сотрудников.

Кому доверить аутсорсинг и аутстаффинг

При выборе аутсорсера важно учесть его профиль, репутацию, опыт работы на рынке. Дополнительный важный момент при выборе аутстаффера — законное право на лизинг сотрудников. Такое право дает статус частного агентства занятости с аккредитацией.

Если нужно передать часть бизнес-функций стороннему исполнителю и/или «арендовать» персонал, компания «РосКо» станет вашим надежным партнером. Мы занимаемся аутсорсингом с 2004 года. Наши профильные аутсорс-направления — кадровое делопроизводство, бухгалтерия, аудит, юридическая поддержка.

Мы можем совершено легально «сдать» в аренду работников всех профессий — частное агентство занятости РОСТ, входящее в группу компаний «РосКо», имеет аккредитацию, обширную базу резюме, большой опыт в сфере рекрутинга. Для оптимизации бизнеса можем трудоустроить сотрудников из вашего штата в нашем агентстве.