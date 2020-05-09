Изменения в порядке получения гражданства РФ

Федеральным законом от 24.04.2020 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О гражданстве РФ“ в части упрощения процедуры приема в гражданство РФ иностранных граждан и лиц без гражданства» (далее по тексту — Закон № 134-ФЗ) внесены изменения в процедуру получениягражданства РФ.

Законом № 134-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве РФ» в части упрощения процедуры получения гражданства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Важно! По-новому правилу, для получения гражданства РФ в общем порядке не нужно представлять так называемый «отказ от прежнего гражданства», то есть документ, подтверждающий обращение заявителя об отказе от имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от иного гражданства.

Благодаря исключению этого требования, облегчается процедура получения гражданства РФ.

Если иностранец не отказывался от своего первоначального гражданства, то ему грозили штрафы.

Напомним, что в течение 60 дней со дня приобретения иного гражданства или получения вида на жительство (или 30 дней со дня въезда в РФ) иностранцу необходимо было подать уведомление и иные необходимые документы в МВД РФ по месту жительства, временного пребывания или фактического нахождения в РФ.

Так, несвоевременная подача уведомления, предоставление в неполном объеме или заведомо недостоверных сведений (т.е. не вовремя или с некорректными данными) могла повлечь за собой штраф в размере от 500 до 1000 рублей (ст.19.8.3 КоАП РФ).

А за сокрытие информации о своем гражданстве могла наступить уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до года либо обязательных работ на срок до 400 часов (ст.330.2 УК РФ). Уголовная ответственность для иностранца могла наступить только за умышленное сокрытие информации об имеющемся гражданстве.

Законом № 134-ФЗ упрощены правила получения российского гражданства для граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова и Украины.

Граждане этих стран смогут обратиться с заявлением о получении российского гражданства при наличии действительного вида на жительство, без учета установленного срока проживания в РФ.

Важно! Для граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова и Украины для получения российского гражданства исключается условие о пятилетнем сроке проживания на территории РФ.

Условие об обязательном пятилетнем сроке проживания на территории РФ также не будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, если они имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ и проживающего на территории РФ.

Иностранец (либо лицо без гражданства), временно или постоянно проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ также в упрощенном порядке (т.е. без соблюдения условия о сроке проживания и подтверждения источника к существованию), если гражданин или лицо состоит в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ, и имеет в этом браке общих детей.

По упрощенной процедуре также могут получить гражданство РФ иностранец (либо лицо без гражданства), кто более трех лет состоит в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ.

Важно! Законом № 134-ФЗ сокращен срок с 3-х лет до одного года необходимого стажа трудовой деятельности в РФ для тех, кто получил профессиональное образование в российских учебных заведениях после 1 июля 2002 года.

Обновленная редакция Закона № 134-ФЗ вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования, т.е. действует с 24 июля 2020 г.