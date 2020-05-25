Ответственность работодателя за невыплату зарплаты

Работодатели, допустившие задержку выплаты работникам зарплаты и другие нарушения оплаты труда, несут административную, материальную, уголовную и дисциплинарную ответственность.

В настоящее время усилен контроль за поступающими обращениями граждан по вопросам невыплаты (несвоевременной выплаты) зарплаты. Налоговикам рекомендовано при поступлении обращений граждан незамедлительно перенаправлять их в ГИТ — Государственную инспекцию труда.

Согласно позиции Конституционного суда, минимальный размер оплаты труда должен быть обеспечен всем гражданам, работающим по трудовому договору, т.е. является общей гарантией,предоставляемой работникам независимо от того, в какой местности осуществляется трудоваядеятельность.

МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Досмотрите видео до конца и узнайте:

1. Размеры штрафов работодателя за невыплату зарплаты;

. В каких случаях и как сотруднику взыскать моральный ущерб за невыплату зарплаты;

3. Премиальное поощрения работника.

Рассмотрим конкретные примеры.

Видео подготовлено Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.