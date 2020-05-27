Уголовная ответственность за невыплату заработной платы

Руководители и иные должностные лица компании, а также работодатели - физические лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а также к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности (ст.362 ТК РФ).

Премия выплачивается не всегда!

Работодатель вправе поощрить работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).

Важно! По смыслу приведенной ст.191 ТК РФ следует, что премия является мерой поощрения работника, в связи с чем, поощрение работников за добросовестный труд является правом, а не обязанностью работодателя.

То есть премирование является правом работодателя и производится по его усмотрению при наличии определенных критериев, в том числе выполнение возложенных на работника обязанностей (Апелляционное определение Московского городского суда от 12.04.2019 г. №33-17006/2019, решения Северодвинского городского суда (Архангельская область) от 24.09.2019 г. №2-3813/2019, Свердловского районного суда г. Иркутска (Иркутская область) от 09.09.2019 г. №2-3690/2019).

Невыплата зарплаты свыше двух месяцев грозит тюрьмой

Нарушение трудового законодательства может повлечь уголовную ответственность для должностных лиц работодателя.

В последнее время активно возбуждаются уголовные дела, касающиеся невыплаты (неполной выплаты) заработной платы.

Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы наказывается:

-штрафом в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года;

-либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года;

-либо принудительными работами на срок до 2 лет;

-либо лишением свободы на срок до 1 года (п.1 ст.145.1 УК РФ).

А полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты или выплата зарплаты свыше 2 месяцев в размере ниже установленного федеральным законом МРОТ наказывается:

- штрафом в размере от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет;

-либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;

-либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового (п.2 ст.145.1 УК РФ).

Например, руководитель одной компании допустил частичную невыплату (свыше 3 месяцев) зарплаты

работникам, действуя из корыстной или иной личной заинтересованности.

При этом у компании имелись необходимые денежные средства для выплаты работникам зарплаты. Однако руководитель, действуя из иной личной заинтересованности, обусловленной такими побуждениями как карьеризм, заключающийся в упрочнении своего положения, как руководителя, а также в желании показать себя перед членами совета директоров компании с наилучшей стороны, намеренно направлял денежные средства на расчеты с контрагентами за товары (работы, услуги), а также на иные цели, не связанные с выплатой зарплаты работникам компании.

Единственное, что спасло руководителя - двухлетний срок давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 145.1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (Постановление Сокольского районного суда (Вологодская область) от 11.09.2019 г. №1-192/2019).

В других делах руководители получили реальный срок наказания (Апелляционные постановления Индустриального районного суда г. Барнаула (Алтайский край) от 22.08.2019 г. №10-37/2019 и Володарского районного суда г. Брянска (Брянская область) от 21.08.2019 г. №10-10/2019).

Нельзя привлекать руководителя одновременно к административной, и к уголовной ответственности

А могут ли руководителя компании за невыплату зарплаты свыше двух месяцев привлечь одновременно и к административной, и к уголовной ответственности?

Верховный Суд РФ в Постановлении от 19.07.2019 г. №9-АД19-21 рассмотрел ситуацию, когда постановлением мирового судьи руководитель компании был привлечен к административной ответственности по ст.5.27 КоАП РФ за невыплату работникам зарплаты и в отношении этого руководителя постановлением следователя Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Однако в областном суде было отменено постановление мирового судьи, а производство об административном правонарушении прекращено по основанию, закрепленному в п.7 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ, в связи с наличием по одному и тому же факту совершения противоправных действий постановления о возбуждении уголовного дела и постановления о назначении административного наказания.

Важно! Таким образом, за рассматриваемое правонарушение руководитель не может быть привлечен одновременно к административной и уголовной ответственности.

Если применима уголовная ответственность, меры административной ответственности не принимаются.