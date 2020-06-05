9 шагов к действию, если вас сократили

Еще совсем недавно наша жизнь была относительно спокойной и распланированной, но коронавирус внес свои коррективы. Многим работодателем пришлось урезать расходы и сократить штат. Если вы попали под сокращение, не спешите отчаиваться. Даже во время эпидемии не стоит залегать на дно. Ведь именно от вашей активности сейчас зависит многое. Итак, что делать если вас сократили?

1. Не теряйте деловые контакты

В период кризиса ваши знакомства могут сыграть решающую роль. Чем больше людей из вашей профессиональной среды вы знаете, тем выше шанс что вы быстро найдёте новую работу.

Важно! В лице знакомого вы можете найти надежного партнера, с которым можно будет открыть собственное дело.

2. Пересмотрите текущие расходы

Поиск нового места работы может занять время, а деньги, которые есть в наличии, разойдутся быстро. Постарайтесь оптимизировать ваши расходы. Покупайте лишь то, что вам жизненно необходимо.

3. Двигайтесь вперед и не живите прошлым

Остаться в такой период без работы малоприятно, но не стоит зацикливаться на неприятностях. Лучше подумайте о тех возможностях, которые у вас есть. Для начала обновите ваше резюме и отредактируйте профили в соцсетях. Не забывайте об их роли при приеме на работу. Придумайте также тактику поведения на собеседовании, отработайте все возможные сценарии.

4. Систематизируйте ваши достижения

Все свои профессиональные достижения распишите подробно в одном документе и укажите их тезисно в резюме. Не забудьте также попросить рекомендацию с бывшего места работы. Если сокращение было вынужденным, то вам вряд ли откажут.

5. Поработайте над личными качествами

Используйте время с пользой, развивайте в себе новые качества, которые пригодятся в работе. Ваша активность, настойчивость и положительный настрой могут привлечь будущего работодателя. Уделите время вашим аккаунтам в социальных сетях. Плохие слова в адрес бывшего работодателя найти новую работу не помогут, а вот публикация профессиональных новостей и советов вполне может привлечь внимание потенциального работодателя.

6. Уделите внимание вашей автобиографии

Придумайте краткий, но содержательный ответ на просьбу рассказать о себе. Советуем начать с краткого обзора главных событий в вашей карьере. Не забудьте указать ваши сильные стороны, а также почему вы считаете, что эта компания и должность вам подходят. Продумайте и ответ на вопрос об увольнении. Сформулируйте его в деловом стиле.

7. Не скрывайте факт увольнения

Конечно, о таком рассказывать не очень приятно, но молчание может лишить вас возможности быстро найти работу. Не забывайте, что сотрудников ищут не только через биржу труда, а и по рекомендации знакомых.

Важно! Подавайте информацию максимально деликатно, ведь коронавирус мог сказаться на любом из ваших знакомых.

8. Не падайте духом и не теряйте надежды

Режим самоизоляции наложил запрет на деловые встречи. Но даже в таких условиях есть возможность общения, благодаря интернету. Вы можете присоединиться к онлайн-вебинару, посетить виртуальную ярмарку вакансий, пройти онлайн собеседование.

9. Найдите, то что вас вдохновляет

Займитесь своим здоровьем, найдите себе занятие по душе и не теряйте оптимистичного взгляда на жизнь. Интересуйтесь историями успеха других людей — они действительно мотивируют и помогают верить в лучшее.