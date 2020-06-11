Советы работодателю по работе с удаленными работниками

Если вы входите в число тех, кто собирается перевести сотрудников на удаленную работу и после карантина, советуем вам прислушаться к следующим рекомендациям:

1. Ориентируйтесь на результат. Несмотря на наличие программ, помогающих отследить действия сотрудников, удаленную работу проще выстроить, нацеливаясь на результат. Если вам неважно, сколько времени у сотрудника ушло на выполнение работы — удаленка ваш формат.

Важно! Не путайте понятия «фриланс» и «удаленная работа». Фрилансеры не заинтресованы в успехе вашей компании, это люди, приходящие на один проект. Удаленные сотрудники работают с компанией долгосрочно. Они заинтересованы в развитии организации и собственном карьерным ростом в ней.

2. Мотивируйте, объединяйте и вдохновляйте своих сотрудников. Поддерживать корпоративный дух удаленных работников сложнее. Но для успешной работы, это необходимо.

3. Вы готовы к автоматизации процессов управления. Чтобы удаленная работа приносила вам прибыль, а не убытки, нужно максимально автоматизировать все процессы. Четкость, лаконичность, организованность и прозрачность очень важны для правильного выполнения заданий сотрудников. Не забывайте, что онлайн-коммуникация очень отличается от офисного общения и взаимопомощи.

4. Помните, что каждый человек индивидуален. И на удаленке эти качества проявляются сильнее. Кому-то нужен жесткий контроль, а кто-то нуждается в полной свободе. Умение быть гибким будет только в плюс руководителю и пойдет на пользу бизнесу.