Советы работодателю по работе с удаленными работниками

Если вы входите в число тех, кто собирается перевести сотрудников на удаленную работу и после карантина, советуем вам прислушаться к следующим рекомендациям:
1. Ориентируйтесь на результат. Несмотря на наличие программ, помогающих отследить действия сотрудников, удаленную работу проще выстроить, нацеливаясь на результат. Если вам неважно, сколько времени у сотрудника ушло на выполнение работы — удаленка ваш формат.
Важно! Не путайте понятия «фриланс» и «удаленная работа». Фрилансеры не заинтресованы в успехе вашей компании, это люди, приходящие на один проект. Удаленные сотрудники работают с компанией долгосрочно. Они заинтересованы в развитии организации и собственном карьерным ростом в ней.
2. Мотивируйте, объединяйте и вдохновляйте своих сотрудников. Поддерживать корпоративный дух удаленных работников сложнее. Но для успешной работы, это необходимо.
3. Вы готовы к автоматизации процессов управления. Чтобы удаленная работа приносила вам прибыль, а не убытки, нужно максимально автоматизировать все процессы. Четкость, лаконичность, организованность и прозрачность очень важны для правильного выполнения заданий сотрудников. Не забывайте, что онлайн-коммуникация очень отличается от офисного общения и взаимопомощи.
4. Помните, что каждый человек индивидуален. И на удаленке эти качества проявляются сильнее. Кому-то нужен жесткий контроль, а кто-то нуждается в полной свободе. Умение быть гибким будет только в плюс руководителю и пойдет на пользу бизнесу.
Важно! Для того, чтобы правильно организовать удаленную работу сотрудников, руководителю нужно испытать такую работу на себе. Вам будет гораздо проще руководить командой, когда сможете смотреть на работу глазами удаленного сотрудника.