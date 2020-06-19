Как перерыв в карьере может стать препятствием для трудоустройства

Большая пауза в карьере может насторожить потенциального работодателя, ведь непонятно смог ли соискатель сохранить свои профессиональные навыки и почему он не был востребован. Что делать с «белыми пятнами» и как их правильно обосновать, смотрите далее, в нашем видео.

В современном мире редко встретишь человека который всю жизнь проработал на одном месте. Эта тенденция осталось в далёком прошлом.А вот новое место работы каждые полгода или даже перерывы в трудовой деятельности мало у кого вызывают удивление. Но вот недоверие у HR-менеджера могут вызвать запросто. И если с теми, кто меняет работу как перчатки, все более или менее понятно, то к «белым пятнам» в карьере соискателя нет определенного отношения.

Что такое «пауза в карьере»?

Как информируют проверенные источники, в конце этого года был проведён опрос среди 500 компаний и 3000 граждан со всех регионов России. Согласно нему, более чем для половины работодателей карьерная пауза служит поводом для сомнения в профессионализме соискателя. Для 31% подозрительным покажется перерыв от года, для 18% от 6 месяцев. 9% HR менеджеров насторожит перерыв длительностью от 1 до 3 месяцев.

Важно! Максимально приемлемым сроком для перерыва в карьере считается 4-5 месяцев. Не считая, конечно, декретного отпуска. Но даже перерыв в несколько месяцев может не лучшим образом отразиться на вашей будущей зарплате.

Однако, в деловой сфере бытует также мнение, что переходить на новую работу без перерыва — не стоит. Чтобы перестать мыслить старыми процессами и адаптироваться под новые условия работы необходимо отдохнуть. Как минимум неделю, максимум — месяц.

Как появляются «белые пятна» в резюме?

Причины карьерной паузы могут быть самыми разнообразными.Начиная от банального «устал, ухожу», заканчивая переездом на новое место жительства и рождением ребёнка. Как раз вторые, а именно так называемые «семейные причины» вызывают меньше всего вопросов у работодателя. Учеба и повышение квалификации также вне сомнений, и даже, наоборот, большой бонус. Опасения могут вызвать длительные перерывы в работе, связанные с проблемами со здоровьем. Необходимо будет доказывать, что болезнь или её последствия не станут помехой рабочему процессу.

Как правильно составить резюме, если в карьере была пауза?

Перерывы в работе стоит попытаться обосновать ещё в резюме. Обучающие курсы, собственные проекты, тренинги, конференции — если вы действительно этим занимались, то вопрос «белого пятна» будет закрыт. Подтвердите свои слова действиями: прикрепите к резюме портфолио выполненных за время паузы работ. Уход за детьми и родственниками можно также выгодно подать в резюме. С таким опытом в ваших навыках многозадачности и грамотного планирования времени трудно сомневаться.

Важно!Указывайте в резюме только правдивую информацию. Не стоит выдумывать красивые причины перерыва в работе. При первом разговоре Вас могут уличить в неправде.

Как подготовиться к собеседованию?

Будьте готовы к тому, что вас обязательно спросят о причине ухода с предыдущего места работы и о том, чем вы занимались во время перерыва. Советуем вам делать акцент не на самой паузе, а на той пользе который вы из неё извлекли. К примеру, смогли перезагрузиться, отдохнуть и сейчас готовы с новыми силами приступить к работе.

Перерыв в работе, также, как и практически любую ситуацию, можно обернуть себе на пользу. Займитесь самообразованием, не теряйте деловых контактов, будьте в курсе новостей на вашем профессиональном поприще — и тогда найти хорошие работу вам не составит труда.