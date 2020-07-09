Если сотрудник некомпетентен

Что делать, если сотрудник не справляется с поставленными задачами? Прежде всего, постараться разобраться, из-за чего так происходит. Сегодня мы вам расскажем, можно ли что-то изменить и выстроить работу иначе.

1. Начните с себя

Ответственность за качество выполненной сотрудником работы очень часто несет именно руководитель. Подумайте, а правильно ли была поставлена задача? Возможно, не было четких указаний или некоторые задания попросту были непонятны.

Важно! Каждый человек требует к себе индивидуального подхода. Все зависит от опыта, стажа и индивидуальных особенностей. Кому-то потребуется пошаговая инструкция, а кому-то достаточно обрисовать картину, в общем.

Обязательно поинтересуйтесь у работника все ли ему понятно, и каким образом он думает выполнять задание. Учтите, что чем больше нюансов вы уточните, тем выше вероятность, что с поставленной задачей сотрудник справится.

2. Найдите причину ошибок

Если вы уверены в том, что задача была поставлена правильно, узнайте у работника, почему она не была выполнена. Может оказаться, что изначально установленные сроки были очень сжатыми для этого вида работы. А может, сотруднику пришлось параллельно заниматься другими, текущими делами или же он не смог правильно расставить приоритеты.

В данной ситуации, роль руководителя заключается в помощи. Помогите работнику правильно распределить время и не пускайте все на самотек. Периодически, уточняйте все ли в порядке и нужна ли помощь, но не переборщите. Ваше дело — направить работу в правильное русло. Не забывайте также, что новичков контролировать нужно больше, чем опытных сотрудников.

3. Попробуйте научить

Вполне может оказаться, что сотрудник не справился с поставленной задачей, потому что не знал, как это сделать. Причин этому может быть несколько. Либо сотрудник приукрасил свои умения и знания на собеседовании, либо попросту с такой спецификой еще не сталкивался.

Ничто так легко не продемонстрирует умения работника и его опыт, как рабочие условия. Но, даже, если сотрудник приукрасил свое резюме при трудоустройстве, не спешите расстраиваться. Дайте ему шанс. Возможно, после короткого тренинга он сможет очень быстро восполнить пробелы.

Важно! Для проверки компетенции сотрудника лучше всего подойдут мелкие задания. Проверьте работника в разных ситуациях, и вы сможете увидеть гораздо больше, чем при выполнении одной задачи, причем, за гораздо меньший срок.

Будьте объективны и не забывайте, что каждый имеет право на ошибку. Но, в то же время, каждый должен ее признать и постараться исправить. Даже если для этого понадобится чему-то научиться. Тем не менее, выше головы человек прыгнуть не сможет. Если сотрудник абсолютно некомпетентен, руководителю придется принимать решение. Перевести его на другую должность, в другой отдел или же попрощаться.

4. Помогайте в развитии дополнительных навыков

Soft skills или гибкие навыки, важны не меньше профессиональных. Особенно это необходимо при работе с клиентами. Умение правильно подать информацию, понимать, что хотят клиенты и быть легким в общении, влияет на мнение заказчиков не меньше, чем идеальное решение задач.

Эти полезные навыки можно развить. На помощь придут тренинги, мастер-классы, беседы и дискуссии. Но, если сотрудник абсолютно некоммуникабелен, избегает любого общения и не считает это препятствием для работы — заставлять его не имеет никакого смысла.

5. Примите решение

Решиться уволить сотрудника — не так-то и просто, поэтому советуем вам это сделать в два этапа. Прежде всего, выделите все сильные и слабые стороны работника. Обратите внимание, как он реагирует на критику и прислушивается к советам. Если реакции нет, то поставьте перед ним письменную задачу, чтобы можно было зафиксировать все недочеты.

Важно! Чтобы уволить сотрудника, необходимо документально подтвердить, что он не справляется со своими обязанностями. В противном случае, увольнение будет считаться нарушением трудового законодательства.

Принимая решение уволить сотрудника, ориентируйтесь только на факты. Взвесьте все «за» и «против». Не бойтесь дать второй шанс тому, кто готов развиваться и работать над собой. Но если вы не наблюдаете у человека желания или возможностей работать так, как надо, лучше не тратьте время.