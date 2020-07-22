Почему Росфинмониторинг заблокирует ваш счет?

В последнее время участились ситуации, когда банк внезапно для клиента блокирует его банковские счета. В каких случаях это может произойти по инициативе Росфинмониторинга РФ?

Сначала несколько слов о функциях Росфинмониторинга. Это надзорный орган, который защищает государственные интересы по противодействию экстремистской деятельности или терроризму.

Руководит деятельностью Росфинмониторинга президент России (п.2 Указа Президента РФ от 13.06.2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»).

Росфинмониторинг формирует специальный реестр (далее по тексту — Перечень) компаний и физлиц, которые подозреваются в причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Такие функции установлены п.2 ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как доводится до банков указанный Перечень?

Доступ к такой информации можно получить только через личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга, пройдя предварительную регистрацию.

Кроме того, на официальном сайте надзорного органа организован поиск по Перечню компаний и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Сразу отметим, что технически Росфинмониторинг не блокирует счета, операции по блокировке и приостановлению операций по банковским счетам клиента проводят банки.

Банки имеют право блокировать счета клиентов в случае выявления признаков, установленных как законом № 115-ФЗ, так и по рекомендациям Росфинмониторинга и Центробанка.

Приостановление операций на основании причастности клиента к экстремизму или терроризму

Полностью приостановить все операции по счету банк может в случае, если компания или физлицо попали в Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму, либо сведения о причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо в отношении которых принято решение о замораживании денежных средств или иного имущества.

В этом случае банк самостоятельно приостанавливает операции клиента в течение одного рабочего дня и уведомляет об этом Росфинмониторинг. Сам порядок представления уведомления установлен Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 г. № 110.

Кроме того, банк также может приостановить операции по счетам клиента по инициативе самого Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг вправе издать постановление о приостановлении операций клиента с денежными средствами, а также с иным имуществом на срок до 30 суток в случае, если полученная информация по результатам предварительной проверки клиента признана им обоснованной.

В том случае, если в 30-дневный срок информация о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму не подтвердится, банки возобновляют операции по счету клиента.

Еще одним основанием для приостановления операций по банковским счетам является решение суда по заявлению Росфинмониторинга. В этом случае операции приостанавливаются до отмены такого судебного решения (абз.4 ст.8 Закона № 115-ФЗ).

В условиях пандемии коронавируса (во исполнение постановления Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 438) до конца 2020 года Росфинмониторингом отменено проведение проверок соблюдения законодательства об отмывании доходов и противодействии финансированию терроризма. Но такая отмена не означает прекращение обязанности банков соблюдать все требования соответствующего законодательства.

Как формируется Перечень Росфинмониторингом?

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму постоянно обновляется на официальном сайте Росфинмониторинга.

Перечень террористов и экстремистов публикуется в отношении следующих категорий:

иностранные юрлица и физлица;

российские юрлица и физлица.

Основания для включения компаний или физических лиц в Перечень прописаны в п.2.1 ст.6 Закона № 115-ФЗ.

Так, в Перечень могут попасть компании или физические лица на основании:

вступившего в силу решения суда РФ о ликвидации или запрете деятельности компании в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;

вступившего в силу приговора суда РФ о признании лица виновным в совершении террористических преступлений, предусмотренных УК РФ;

вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения по ст.15.27.1 КоАП РФ (т.е. оказание финансовой поддержки терроризму);

решения Генерального прокурора РФ (подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти) о приостановлении деятельности компании в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении компании к ответственности за экстремистскую деятельность;

процессуального решения о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных «террористическими» статьями УК РФ (например, подготовка террористического акта);

постановления следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных «террористическими» статьями УК РФ;

составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, перечней компаний и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

признаваемых в РФ (в соответствии с международными договорами РФ и федеральными законами) приговоров или решений судов и иных компетентных органов иностранных государств в отношении компаний или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.

Попадание в такой Перечень оборачивается для клиента невозможностью проведения операций по банковскому счету, открытия другого банковского счета (п.5.2 ст.7 Закона № 115-ФЗ).

Что делать, если компания ошибочно включена в Перечень?

На практике может случиться ситуация, когда компания узнала о своем ошибочном включении в Перечень. Для того чтобы компанию исключили из Перечня, нужно обратиться в Росфинмониторинг (в соответствующее территориальное подразделение) с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня.

Росфинмониторинг в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения заявления, должен принять решение об исключении компании из указанного перечня либо об отказе в удовлетворении заявления.

Компания, не согласная с решением Росфинмониторинга, вправе его обжаловать в судебном порядке (п.2.3 ст.6 Закона № 115-ФЗ).

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