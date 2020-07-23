Трудовой договор по совместительству: что важно знать

Иногда на работу нужно взять временного сотрудника — например, из своей или сторонней компании. Как оформить договор с таким сотрудником? Разбираемся в деталях.
В случае со своим работником, такой договор называется договором по внутреннему совместительству, а с приглашенным — договором с внешним совместителем. Причем заключение такого соглашения — непреложное требование, которое регулируется законом.
Совместительство не имеет ничего общего с совмещением. При совмещении у сотрудника возрастает загруженность, которая оплачивается, но не требует отдельного соглашения. Например, штукатур помимо своей работы в течение рабочего дня выполняет еще функцию каменщика.
В новом видео разберем такие пункты:
- Договор по совместительству: что важно знать?
- Отличие соглашения с внутренним совместительством от внешнего.
- Что необходимо указать в таком договоре?
- Какие нюансы необходимо учесть, чтоб не нарушить закон?
- Когда и при каких условиях возможно прекращение трудового договора по совместительству?
Обзор подготовлен ведущим менеджером по подбору персонала «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольгой Мукусий.