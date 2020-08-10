Дорога назад: как экс-предпринимателю уйти в найм

Устроиться на наемную работу, когда за плечами есть предпринимательский опыт не так уж и просто. Именно эта категория соискателей чаще остальных сталкивается с определенными трудностями. С какими именно и как их преодолеть, вы узнаете сегодня, в нашем видео.

Работодатели действительно с опаской относятся к бывшим бизнесменам, причем даже к тем, у кого было небольшое собственное дело. Опыт тех работодателей, которые пошли на такой шаг, к сожалению, не всегда положительный. Для примера, поделимся с вами историей. В одном из региональных банков была открыта вакансия руководителя отдела кредитования малого и среднего бизнеса. На нее претендовал человек, имеющий солидный стаж работы в банке и два года в предпринимательстве. Он управлял собственным кафе. Спустя два года после открытия, владелец решил продать кафе и вернуться на работу в банковскую сферу, так как устал от нестабильности. Но в банке он проработал всего лишь 4 месяца. Постоянные опоздания на работу, на час, а то и на два, нарушение банковского регламента и инструкций при работе с клиентами, споры с руководством — бывший владелец кафе обосновывал это тем, что важны не формальности, а продажи. В итоге, банк с ним попрощался.

Между прочим, карьерные консультанты отмечают, что запрос о возврате на наемную работу из собственного бизнеса встречается также часто, как и обратный. И подчеркивают: всех экс-бизнесменов объединяет одна большая ошибка. Ложная уверенность в том, что работодатели ценят предпринимательский опыт. Компании, скорее будет интересна ваша специализация и предметная область, чем тот факт, что Вы работали сами на себя. Разумеется, работодатель может оценить ваши личные качества, такие как инициативность, ответственность и самостоятельность. Но в корпорациях эти черты не настолько востребованы, так как сопровождаются высоким риском неуправляемости работника.

Именно поэтому, консультанты не рекомендуют подчеркивать в резюме, что Вы были учредителем в бизнесе. Просто укажите руководящую должность, к примеру, руководитель проекта или генеральный директор. Так больше шансов, что Вы попадете на собеседование и сможете показать себя с лучшей стороны. Конечно, если на собеседовании Вас прямо спросят, не ваш ли это был бизнес, лгать не стоит, лучше сказать правду.

Важно! Бывших бизнесменов не бывает и экс-предприниматель приходит в найм только для того, чтобы пересидеть трудные времена, при первой возможности он уйдет. Это один из самых распространенных стереотипов среди работодателей, который не лишен здравого смысла. Поэтому, Вам стоит очень серьезно подготовиться к собеседованию, чтобы доказать обратное.

Бывший предприниматель в найме: плюсы и минусы

У такого кандидата на работу, есть как преимущества, так и недостатки. Предлагаем подробно рассмотреть и те, и другие.

Итак, почему стоит взять такого сотрудника на работу:

1. У таких людей широкий кругозор. Побывав у руля, они понимают, как функционирует бизнес в целом, а не только какая-то его отдельная часть. Обычно таким людям важен командный успех, а не только личные достижения.

2. Даже если у него не получилось, то он хотя бы попробовал. Такие люди не бояться брать на себя ответственность и не засиживаются в зоне комфорта.

3. Он хорошо понимает, что его зарплата зависит не от директора, а от клиентов. Поэтому и работу свою он выстраивает соответствующим образом.

4. Бывшие предприниматели азартны, в хорошем смысле этого слова и любят новые вызовы.

5. Из экс-бизнесмена может получиться хороший директор по продажам или руководитель проектов.

В чем бывший предприниматель может проиграть среднестатистическому соискателю?

1. Всегда есть риск, справится ли он со своим кругом задач, если не справился с собственным бизнесом. Обычно, эти сомнения развеиваются уже после собеседования. Все зависит от причин, по которым развалился бизнес и от ответов бывшего предпринимателя.

2. Эксбизнесмены не привыкли к строгим инструкциям и к беспрекословному выполнению поручений начальства. Могут возникнуть проблемы с соблюдением субординации и отношениями в коллективе.

3. Спустя время, набравшись опыта, а возможно идей и клиентской базы, такой сотрудник может стать конкурентом.

4. На линейных позициях бывшему предпринимателю может стать скучно, а для руководящей должности не хватит компетенций. Руководить 10 сотрудниками или иметь в подчинении 100 работников одного отдела? Речь идет о совершенно разных величинах.

Важно! К категории бывших предпринимателей не стоит относить фрилансеров. Действительно, это специалисты, привыкшие к самостоятельности и большей свободе, но фриланс существенно отличается от предпринимательства. Фрилансер, по своей сути, такой же офисный сотрудник, просто выполняющий свою работу дома, правда, и клиентов ищущий себе самостоятельно. Кстати, очень часто фрилансерами становятся женщины в декрете. Для них, это прекрасная возможность, не растерять профессиональные навыки за время сидения дома и поправить свое финансовое положение.

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