Как работнику извлечь выгоду при уходе в отпуск?

Как с наибольшей выгодой уйти в долгожданный отпуск? Выгодно ли «дробить» отпуск?

Планирование отпусков на будущий год начинается, как правило, в конце уходящего года при составлении графика отпусков. Насколько выгодно использовать отпуск в месяце с наибольшим количеством праздничных дней? Как продлить количество дней положенного отпуска?

Методика расчета отпускных

Средний дневной заработок для расчета отпускных рассчитывается по формуле (п.10 Положения № 922). При полном отработанном расчетном периоде средний заработок составит:

(Выплаты, включаемые в расчетный период) /12×29,3

Чтобы проанализировать выгодность использования отпуска в различные месяцы года, работнику необходимо понимать правила расчета отпускных (установлены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», далее по тексту — Положение).

Обозначим основные из них:

отпуск рассчитывается в календарных днях;

в расчетный период включаются 12 месяцев, предшествующих месяцу ухода работника в отпуск;

Например, сотрудник собирается в отпуск с 17 августа 2020 г. Тогда расчетным период будет время с 1 августа 2019 г. по 31 июля 2020 г.

Если работник трудился в компании менее года, то для него расчетным периодом будет время с даты трудоустройства по месяц, предшествующий месяцу ухода в отпуск. Например, сотрудник собирается в отпуск с 17 августа 2020 г. Дата трудоустройства — 11 января 2020 г. Тогда расчетным периодом будет время с 1 января 2020 г. по 31 июля 2020 г.

определяются выплаты, включаемые в расчет среднего заработка. Например, заработная плата, премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда.

А к выплатам, не учитываемым при расчете среднего заработка, относятся, например, материальная помощь, оплата обучения, путевок, то есть выплаты социального характера, не предусмотренные системой оплаты труда (Определение ВС РФ от 26.12.2018 г. № 307-КГ18-21657).

Что влияет на размер отпускных?

Итак, исходя из методики расчета отпускных выплат видим, что на размер отпускных оказывают влияние следующие факторы:

1) Наличие премий в расчетном периоде (т.е. период, который берется для расчета отпуска).

Премиальные выплаты у работников сезонного бизнеса (продажа пива, мороженого, стройматериалов) могут различаться в зависимости от времени года. У бухгалтеров, как правило, начисляются премии по итогам сдачи годового отчета.

2) Изменение статуса работника в расчетном периоде.

Работника могут повысить в должности либо перевести на нижеоплачиваемую работу, что может сказаться на величине его среднего заработка.

3) Наличие в отпускном месяце нерабочих праздничных дней;

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются (ст.120 ТК РФ). Например, в самом «богатом» на праздники январе 2020 г., стоимость рабочего дня будет высокой (в январе 2020 г. — 17 рабочих дней), а праздники будут только удлинять отпуск, но не учитываться при расчете отпускных выплат.

Выходные дни (в отличие от нерабочих праздничных дней) подлежат включению в количество календарных дней отпуска и, следовательно, их перенос не влияет на дату окончания отпуска.

Если в периоде отпуска выпадают праздничные дни, то праздничный день прибавляет к отпуску дополнительный нерабочий день.

Отметим, что на объявленные Президентом РФ нерабочие дни 24 июня и 1 июля 2020 г. отпуск работнику не продлевался (Письмо Минтруда от 17.06.2020 г. № 14-1/В-733).

4) Деление на части (так называемое «дробление» отпуска).

Общая продолжительность ежегодного отпуска, как правило, составляет 28 календарных дней. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, одна из которой должна быть не менее 14 календарных дней (ч.1 ст.125 ТК РФ). В основном, сотрудники ходят в отпуск по 2 недели, чтобы долгое отсутствие работника не отразилось на нормальном ходе работы компании.

«Дробление» отпуска может как увеличивать, так и уменьшать размер отпускных.

«Дробим» отпуск и ищем выгоду

Посчитаем материальную выгоду работника при «дроблении» очередного оплачиваемого отпуска. С материальной точки зрения «дробление» отпуска с захватом максимального количества выходных дней (например, оформление отпуска, начиная с субботы) может незначительно увеличить доход работника. В то же время «дроблении» отпуска на части с учетом только рабочих дней (например, с понедельника по пятницу) позволит отпускнику удлинить дни отпуска, но доход его при этом уменьшается.

Когда выгодно сходить в отпуск?

Сразу отметим, что выгода для работника может заключаться как в увеличении дней отпуска (работник фактически будет больше отдыхать), так и в максимальной сумме отпускных выплат. Конечно, работнику хочется совместить оба фактора и в каждом конкретном случае можно выбрать для себя оптимальный вариант.

При планировании месяца отпуска работнику важно учитывать наличие премий (или увеличение оклада и других выплат), пик которых приходился бы на период, включаемый в расчет среднего заработка.

Однако премия премии рознь. Как мы уже отмечали, выплата премий в связи с юбилейной датой и т.п. (не являющиеся частью системы оплаты труда), не будут учитываться в расчете среднего заработка.

Разовые выплаты за выполнение работникам определенных производственных показателей учитываются в полном объеме (Письмо Минтруда РФ от 10.07.2003 г. № 1139-21). Поэтому работнику выгодно, чтобы такая единовременная выплата попала в расчетный период.

Учет производственных премий имеет свои нюансы. Например, в расчетном периоде за один и тот же показатель работнику начислено шесть ежеквартальных премий. Работник полагает, что все премии войдут в расчет среднего заработка, ведь они попадают в расчетный период. Но по правилам расчета отпускных (п.15 Положения) включить в расчет среднего заработка можно не более 4 ежеквартальных премий за один и тот же показатель.

А если работнику в расчетном периоде начислено за один и тот же показатель 14 ежемесячных премий, то учесть при расчете среднего заработка можно только 12 премий.

Какие взять в расчет премии, если их размер разный?

Порядок включения премии в расчет среднего заработка (последнюю начисленную или большую по величине) прописывается в локальном документе компании (например, Положении о премировании сотрудников) либо устанавливается отдельным приказом руководителя компании. Поэтому работник должен поинтересоваться порядком начисления премий в своей компании (как минимум работника должны ознакомить с ЛНА компании).

Особый порядок установлен для годовых премий, которые выплачиваются за предшествующий календарный год. Премия по итогам работы за год, начисленная за предшествующий событию календарный год, учитывается независимо от времени их начисления.

Итак, путем анализа отпускных расчетов можно сделать следующий вывод: ежегодно оплачиваемый отпуск выгоднее планировать в месяце с наибольшим количеством рабочих дней (т.е. с наименьшим количеством праздничных нерабочих дней). А такие месяцы, как январь, февраль, май лучше отрабатывать полностью. Такой вывод верен в общем случае. Но не стоит забывать о влиянии таких факторов, как наличие в расчетном периоде больничных, отпусков без сохранения заработной платы, премий, увеличение оклада работника.

С материальной точки зрения работнику выгоднее всего отдыхать в июле и декабре 2020 г., поскольку в них больше всего рабочих дней (23 рабочих дня).

Если же работника не интересует материальная сторона вопроса, а хочется «захватить» как можно больше отпускных дней, то выгоднее брать отпуск в мае 2020 г. (например, с 6 мая 2020 г.), а на период 2021 года — январь.

Извлекаем выгоду при уходе в отпуск

Работнику при планировании отпуска:

1) выгодней с материальной стороны использование отпуска с наибольшим количеством рабочих дней и, наоборот;

2) при «дроблении» отпуска на части с учетом только рабочих дней отпускные дни удлиняются, но при этом доход работника уменьшается. И, наоборот, использование отпуска с максимальным количеством выходных дней (например, начиная с субботы), увеличивает размер отпускных выплат;

3) если в расчетном периоде у работника были премиальные выплаты, то размер отпускных будет больше. Поэтому работнику выгоднее, чтобы большие премии попали в расчетный период.

Как правило, при планировании отпуска работник учитывает цены на курортах в это время. В пик туристического сезона (а работнику выгодно по деньгам ходить в отпуск в июле, т.к. максимальное количество рабочих дней) и цены на путевки будут выше.

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