Как правильно уволить конфликтного работника

Отношения между работодателем и сотрудником не всегда складываются гладко. Причин этому великое множество, однако, одна из самых распространенных: некачественная работа подчиненного. Как правильно расстаться с таким сотрудником, вы узнаете сегодня, в нашем видео.

Конфликт между работодателем и сотрудником зачастую ведет к увольнению. Но, как поступить, если работник не согласен с формулировкой «по соглашению сторон» и требует большую денежную компенсацию? Как работодателю обезопасить себя от подобных ситуаций? Давайте рассмотрим подробнее.

Правильно составляйте документы

У вас на руках должен быть полный комплект документов, который исключит любые манипуляции со стороны работников. Правильно составьте и оформите трудовой договор и должностную инструкцию, в которых укажите точный график работы сотрудника и конкретные дни начисления зарплаты. Все переработки работников должны быть оформлены документально и подписаны самими работниками. В противном случае, сотрудник сможет оспорить законность такого документа.

Не забывайте также прописывать в документах все должностные обязанности сотрудника, план работы, форму и сроки сдачи отчетов. В том случае, если работник со своими обязанностями не справляется, вы сможете применить к нему дисциплинарное взыскание.

За грубое нарушение — сразу увольнение. Трудовой кодекс Российской Федерации это допускает. Согласно части 6 статьи 81, к таким нарушениям Трудовой кодекс относит прогул, опьянение, разглашение конфиденциальной информации и хищение. Но, как показывает практика, суды очень часто встают на сторону сотрудников, восстанавливают их на работе и дают время на исправление. Поэтому рекомендуем вам подождать, пока количество нарушений достигнет трех.

При любых изменениях оформляйте допсоглашения. В трудовом договоре должно быть прописано абсолютно все: временный перевод на другую должность, на удаленную работу, добавление новых функций в круг обязанностей. Даже если компания сменила адрес работы, нужно оформлять допсоглашение.

Продумайте две линии переговоров

Трудовой кодекс указывает два пути, которыми работодатель может расторгнуть договор:

невиновные действия. Работодатель может уволить сотрудника, если тот не согласен с изменениями условий труда;

виновные действия. К ним относятся грубые нарушения сотрудника, такие как опьянение, прогулы, хищение или же систематическое невыполнение обязанностей. Конечно, с подобной формулировкой увольнения мало кто согласится, поэтому работодателю необходимо быть уверенным, что у него на руках есть все необходимые документы. Он может настаивать на соглашении сторон без дополнительных выплат, потому что знает, если дело дойдет до суда, он будет на его стороне. А в том случае, если доказательств недостаточно, идти в суд очень рискованно.

Отметим, что большинство проблем возникает из-за того, что правила устанавливаются устно. Работодатель разрешает иногда работать из дома, приходить позже или уходить раньше. Если происходит конфликт и работодатель пытается наказать сотрудника за эти проступки, он сталкивается с отсутствием доказательной базы, а значит и невозможностью применить наказание.

Трудовой договор нельзя изменить «задним числом», ведь сотрудник его не подпишет. Если его уволить, то он пойдет в суд, который восстановит его на работе, так как компания не сможет доказать свою правоту.

Предлагаем вам рассмотреть один пример. Сотрудник отсутствовал на работе четыре часа, и затем еще 15 минут. Компания его увольняет, а работник подает на компанию в суд. Суд восстанавливает сотрудника, ведь согласно закону, отсутствие на работе без уважительной причины должно составлять более четырех часов подряд. Только тогда это весомый повод для увольнения. Также суд учел нарушение процедуры компанией, ведь она не запросила у работника объяснение отсутствия.

Как видим, работодатели проигрывают суды по двум причинам: заключение устных договоренностей и неправильное проведение процедуры увольнения.