Как правильно уволить конфликтного работника. Часть 2

Сегодня мы продолжим говорить о том, как правильно расстаться с конфликтным работником. Какие шаги нужно предпринять, чтобы увольнение прошло относительно спокойно и как проводить «переговоры на увольнение»?

Прежде всего, подготовьтесь к встрече с работником. Выберите место, например, переговорную. Учтите, что переговоры могут быть достаточно длительными, от одного до нескольких часов, поэтому, чтоб вам никто не помешал, бронируйте переговорную заранее и надолго.

Узнайте, почему сотрудник не хочет уходить. Это поможет вам быстрее решить конфликт. Причина может быть в кредите, финансовых проблемах или даже желании отомстить руководителю и как можно дольше поиграть на нервах.

Определите, кто будет принимать участие в переговорах, а также кто их будет проводить. Подготовьте необходимые документы. К ним относятся доверенность на ведение переговоров, приказы о вынесении взыскания, объяснения сотрудника – абсолютно все, что является доказательством проступков работника. Не менее важно иметь при себе и Трудовой кодекс. Вам необходимо будет показать сотруднику статью, на которую вы ссылаетесь. Также подготовьте справку расчета оставшихся дней отпуска и калькулятор для определения точной суммы выплат.

Строчку, где должны быть указаны дата увольнения и сумма, оставляйте в соглашении пустыми. Их необходимо заполнить непосредственно на самой встрече. Советуем вам также не растягивать переговоры на два дня.

На переговоры пригласите сотрудника письменно и не сообщайте причину. Так он внезапно не уйдет на больничный. Не забудьте также указать, что сотрудник не должен покидать совещание до его завершения. Если он уйдет в разгар встречи, у вас будет на руках доказательство для привлечения его к дисциплинарной ответственности.

Рекомендуем вам выработать правильную технику общения при увольнении. Разделим ее условно на 4 этапа.

Этап №1. Примирите работника с увольнением.

Дайте понять, что увольнение неизбежно, но постарайтесь также встать на сторону работника. Пообещайте ему хорошие рекомендации или укажите на те причины в работе, которые не очень положительно отличаются на самом человеке. К примеру, если от постоянных стрессов на работе у сотрудника поднимается давление, или из-за длительных командировок он долго не видит семью. Просто напомните ему об этом.

Этап №2. Обговорите дату увольнения и размер выплат

Конечно, если увольнение происходит по вине сотрудника, работодатель не стремится делать выплаты. Но надо ориентироваться на ситуацию, стаж и авторитет сотрудника. Так, некоторые компании закладывают для выплат пять-шесть окладов для стандартных увольнений и не более трех – если сотрудник был виновен, но всегда был на хорошем счету. Но стоит отметить, что в каждой организации все достаточно индивидуально. Как только будет достигнуто согласие, расстаться можно в этот же день. Для увольнения по соглашению сторон двухнедельная отработка не требуется.

Этап №3. Оформление документов.

Дата увольнения и сумма вписывается в соглашение при сотруднике. Таким образом, человек сразу видит, что все договоренности соблюдены. На этом постарайтесь завершить переговоры, не давая времени на раздумье и не перенося встречу. Не забывайте, что на решение сотрудника могут повлиять третьи лица, которые посоветуют ему обратиться в суд. Судебные разбирательства могут затянуться не на один год и порядком вымотать нервы обеим сторонам процесса. Поэтому лучше обо всем договориться сразу на месте.

Этап № 4. Постарайтесь расстаться мирно.

После того, как все документы оформлены, завершайте переговоры на позитивной ноте. Подбодрите сотрудника, поблагодарите за работу и пожелайте ему успехов. Какая бы конфликтная ситуация у вас не произошла, не стоит копить негатив. Ведь главное, что вы смогли договориться и мирно разойтись.