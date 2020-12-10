Судебная практика по «безбумажному» увольнению

Как суды смотрят на обмен электронными сообщениями через мессенджеры по поводу увольнения работника либо отзыва заявления на увольнение? Можно ли выиграть трудовой спор, опираясь на распечатки электронной почты, WhatsApp или других мессенджеров?

Причин обращения к электронному общению с работодателем может быть несколько — от невозможности лично передать бумажное заявление до банального нежелания приходить на опостылевшую работу.

Например, в одном из дел, инициатором увольнения был работодатель, который не постеснялся направить работнику SMS-сообщение следующего содержания: «Виктор, совместно с Павлом было принято решение о вашем увольнении с сегодняшнего дня. Заберите свои вещи на базе сегодня». Понимая, что трудовой договор был расторгнут без наличия к тому законных оснований, работник испытал сильный стресс и был госпитализирован с диагнозом гипертония. Последующие попытки связаться с работодателем, чтобы выявить причину увольнения, а главное — неполучения заработной платы за последний месяц работы и компенсации за неиспользованные отпуска, к положительному результату не привели.

Самое печальное в этой истории то, что при устройстве на работу, работник представил работодателю все необходимые документы, но трудовые отношения не были оформлены надлежащим образом.

В итоге работник остался ни с чем и обратился в суд.

Но как дошло денег до выплаты заработной платы и морального вреда, работодатель пытался доказать суду, что бывший работник, злоупотребляя своим правом на судебную защиту, пытается использовать текст вышеуказанного SMS-сообщения как единственную возможность необоснованного получения от него денежных средств.

Работодатель не оспаривал факт направления в его адрес такого SMS-сообщения, в деле были также заслушаны свидетельские показания. В итоге суд признал трудовые отношения со всеми вытекающими последствиями (Решение Промышленного районного суда г. Смоленска от 24.07.2019 г. № 2-1227/2019).

Но в данном деле дополнительным аргументом послужили свидетельские показания других людей.

Если же работник представит только приглашение на собеседование, SMS-переписку, то суд не сочтет их допустимыми доказательствами. Одна только SMS-переписка не свидетельствует о том, что «...работник приступил к работе и выполнял ее с ведома или по поручению работодателя или его представителя и в интересах работодателя, под его контролем и управлением» (Решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 16.01.2019 г. № 2-150/2019).

Судебные баталии по увольнениям через мессенджеры

В другом споре обратиться к WhatsApp работницу заставило нежелание руководства принимать бумажное заявление.

Работница отдала заявление об увольнении руководителю обособленного подразделения лично в руки, очевидцев этому не было, себе копию заявления не оставила. Получив заявление, руководитель сказал, что она может не выходить на работу, а трудовая книжка будет выслана ей почтой и в день выдачи заработной платы — перечислят расчет. Через некоторое время работница сообщила, что нашла другую работу, просила ускорить выдачу трудовой книжки.

Руководитель попросил написать работницу повторное заявление об увольнении, поскольку первое заявление устарело, в отделе кадров — трудности. На втором заявлении руководитель поставил резолюцию «не возражаю», выдал работнице копию заявления, но обещанная трудовая книжка так и не была возвращена работнице. Впоследствии работница неоднократно писала заявления, одно — с текущей датой, другое — без даты. Но на основании данных заявлений ее также не уволили, трудовую книжку не вернули и не сделали расчет.

Работница вынуждена была обратиться в суд. В подтверждении данных фактов она представила распечатки мобильного приложения из ее телефона для обмена электронными сообщениями Whatsapp. Из содержания сообщений следует, что руководитель неоднократно требует от нее принести заявление об увольнении, в том числе, заявление без указания даты увольнения, поскольку отдел кадров испытывает «трудности», нет кадровика, не могут уволить «задним числом».

Суд пришел к выводу о том, в действиях работодателя усматривается злоупотребление правом и очевидное нарушение трудовых ее прав (Решение Индустриального районного суда г. Барнаула от 20.01.2020 г. № 2-101/2020).

Также суд счел заявление об увольнении работников через WhatsApp и другие мессенджеры законным и в других делах (Определение Шестого кассационного суда от 14.05.2020 г. № 8810258/2020, решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 29.05.2019 г. № 2-3046/2019).

Отзыв заявления об увольнении по «WhatsApp»

Но вот в ситуации, когда работница раздумала увольняться, суд посмотрел по-другому на законность использования мессенджеров.

Работница написала заявление об увольнении по собственному желанию, затем решила отозвать свое заявление об увольнении. Но ее отзыв не приняли в отделе кадров. Тогда она решила воспользоваться перепиской с мобильного телефона по «WhatsApp». Как отметил суд, переписка не подтверждает факт отзыва заявления об увольнении по собственному желанию в установленном законом порядке. А иных доказательств, подтверждающих отзыв работницей заявления об увольнении, суду не представлено (Решение Ясногорского районного суда от 12.11.2019 г. № 2-552/2019).

И в сухом остатке

Итак, суды часто принимают SMS-сообщения, а также сообщения через различные мессенджеры в качестве надлежащих доказательств. Но, как правило, факты, указанные в переписке, должны подтверждаться либо свидетельскими показаниями, либо бумажными документами.

Самое сложное — это идентифицировать лиц в указанной переписке. Например, представленные работником распечатки переписки с работодателем с мобильного приложения WhatsApp, а также переписка с мобильных приложений (мессенджеров), в том числе, Яндекс-почта, не могут являться достоверным доказательством. Причина в том, что указанная переписка не содержит в себе сведений о конкретном работодателе, а также о выполнении работником конкретных трудовых обязанностей (Решение Ейского районного суда от 15.08.2019 г. № 2-381/2019).