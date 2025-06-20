Не подали уведомление в Роскомнадзор до 30 мая 2025: последствия и как их избежать

Кто и почему обязан подать уведомление в Роскомнадзор

Подать уведомление в Роскомнадзор должны практически все, кто работает с персональными данными клиентов, покупателей, сотрудников и других физлиц (ст. 22 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

Кто обязан подавать уведомление:

Организации и ИП, которые собирают персональные данные различными способами — анкеты клиентов, формы обратной связи на сайте, подписки на рассылку, учет сотрудников, видеонаблюдение в офисе.

Владельцы онлайн-сервисов — сайты, интернет-магазины, мобильные приложения, которые фиксируют имя, email, номер телефона и другие сведения о пользователях.

Компании, передающие персональные данные третьим лицам — используют колл-центры, собирают сведения о заказах для доставки.

Обрабатывающие чувствительные категории данных — например, сведения о здоровье, политических взглядах, религии, национальности, биометрические данные.

В «Законе о персональных данных» обозначены категории операторов ПДн, которые не обязаны подавать уведомление в Роскомнадзор (ч. 2 ст. 22 закона 152-ФЗ). Обрабатывать персональные данные без уведомления Роскомнадзора вправе операторы, которые:

Включены в государственные информационные системы ПДн, созданные для обеспечения государственной безопасности и общественного порядка. Обрабатывают данные без использования средств автоматизации (например, вручную, на бумажных носителях). Работают с персональными данными в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса.

Все остальные должны своевременно направить в Роскомнадзор уведомление о намерении обрабатывать персональные данные. В отношении «опоздавших» действуют новые штрафы, которые кратно выше старых.