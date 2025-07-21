Новые ограничения для иностранных мессенджеров и софта: что грозит владельцам сайтов

Недавняя новость: президент России поручил правительству до 1 сентября 2025 года подготовить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в стране программного обеспечения из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы. Под ударом могут оказаться популярные мессенджеры и сервисы — например, упоминаются WhatsApp и иностранные облачные платформы.

Уже сейчас наметились тенденции: в конце 2024 года Роскомнадзор включил WhatsApp (принадлежит корпорации Meta1, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Skype в реестр «организаторов распространения информации» (ОРИ) — это обязывает их хранить данные пользователей и содержимое переписки на территории РФ, иначе сервисы будут заблокированы. В результате владелец Skype (Microsoft) предпочел закрыть Skype в России вместо выполнения этих требований. Не исключено, что аналогичная дилемма встанет и перед WhatsApp, который может уйти с российского рынка, если не сможет соблюдать новые ограничения.

Параллельно, конкурентный мессенджер Telegram начал процесс открытия официального представительства в России в рамках исполнения закона о «приземлении» иностранных IT-компаний. Компания регистрирует филиал и юридическое лицо в РФ (ранее Telegram был зарегистрирован на Британских Виргинских островах). То есть даже формально «российские» по духу сервисы вынуждены подчиняться новым правилам, если их инфраструктура и юрисдикция иностранные. Сам Владимир Путин на встрече с бизнесом в конце мая резко высказался о зарубежных сервисах, которые «не до конца» ушли из России: от таких западных продуктов, по его словам, нужно избавляться как от «вредных привычек», их «надо душить, отвечать им взаимностью». Эта позиция власти ясно дает понять: терпимость к иностранным IT-решениям стремится к нулю.

Что все это означает для владельцев сайтов и малого бизнеса? Если ваш сайт использует зарубежные инструменты — от аналитики до чат-виджетов — новые ограничения могут напрямую коснуться вас. Разберемся, какие возникают риски и почему уже сейчас важно проверить свой сайт на соответствие требованиям Роскомнадзора.