Какие документы должен оформить каждый оператор персональных данных в 2025 году: шпаргалка для бизнеса

Подать уведомление в Роскомнадзор об обработке (о намерении осуществить обработку) персональных данных.

С обработкой персональных данных сейчас сталкиваются не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели, государственные и муниципальные органы и даже физические лица. Чтобы законно начать обрабатывать персональные данные, необходимо выполнить три шага:

На практике Роскомнадзор сейчас проверяет не только факт регистрации организации в реестре операторов персональных данных, но и активно проводит другие виды проверок. По опыту юриста компании Роском24 Стефании Карпеевой , ведомство устраивает выездные проверки, направляет запросы, а также ежедневно автоматически сканирует множество сайтов организаций с помощью искусственного интеллекта. Рассмотрим основные аспекты, которые помогут Вам защититься при проверке Роскомнадзора.

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, и действия (операции), совершаемые с персональными данными.

данные обрабатываются для обеспечения безопасности в сфере транспорта (на основании приказа Минтранса от 02.05.2024 № 162 ).

данные включены в государственные информационные системы, созданные для защиты безопасности и общественного порядка;

Работать с персональными данными без уведомления Роскомнадзора можно лишь в трех случаях ( п. 2 ст. 22 закона № 152-ФЗ ):

Роскомнадзор в течение 30 дней с даты поступления уведомления вносит информацию в реестр операторов персональных данных. Этот реестр является открытым — каждый желающий может зайти на сайт Роскомнадзора ( pd.rkn.gov.ru ) и самостоятельно проверить регистрацию организации по ее ИНН.

Для регистрации в Роскомнадзоре в качестве оператора персональных данных необходимо подготовить и подать уведомление об обработке (о намерении осуществить обработку) персональных данных одним из способов:

Необходимые документы оператора персональных данных

Перечень необходимых документов может отличаться в каждом случае в зависимости от специфики деятельности оператора: наличия сотрудников, использования CRM-систем и облачных сервисов, наличия сайта и особенностей его содержания и т. д. Однако можно выделить базовый список документов, которые должны быть у каждого оператора персональных данных. 💡 Полезно знать: мы подготовили для Вас памятку со всеми требуемыми документами — Вы можете скачать «ПАМЯТКУ: Полный список документов для выполнения обязанности оператора персональных данных» и использовать ее как чек-лист.

Политика обработки персональных данных

Политика по обработке персональных данных — основной документ оператора, определяющий цели обработки персональных данных, категории и перечень обрабатываемых данных, категории субъектов, чьи данные обрабатываются, способы и сроки их обработки и хранения, а также порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки. Политика оператора персональных данных должна находиться в открытом доступе — каждое заинтересованное лицо вправе с ней ознакомиться. При наличии сайта Политику по обработке персональных данных необходимо разместить в футере сайта (внизу веб-страницы).

При отсутствии сайта Политику по обработке персональных данных следует хранить по месту нахождения оператора (офисе компании).

Согласие на обработку персональных данных

Согласие на обработку персональных данных — документ, который подтверждает, что физическое лицо дает согласие предоставить оператору свои персональные данные для определенных целей. Закон требует, чтобы согласие на обработку персональных данных было конкретным, информированным и однозначным. Оно может быть оформлено как в бумажном виде (подписывается собственноручно), так и в электронной форме (подписывается электронной подписью). С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в ст. 9 закона № 152-ФЗ: операторы должны будут оформлять согласие на обработку персональных данных отдельно от других документов (ст. 5 закона от 24.06.2025 № 156-ФЗ). Нельзя будет включать форму согласия в состав других документов — например, в трудовые договоры с сотрудниками, договоры на оказание услуг, различные заявления и т.д. Обратите внимание, что при обработке специальных категорий персональных данных (расовая и национальная принадлежность, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, сведения о здоровье, сведения о судимости) и биометрических персональных данных (изображение лица, данные голоса, изображение папиллярных узоров пальцев рук) необходимо получать согласие в письменной форме от субъекта персональных данных.

Согласие на рекламную рассылку

Согласие на рекламную (информационную) рассылку — отдельный документ, подтверждающий согласие клиента на получение сообщений рекламно-информационного характера. Рекламная рассылка может осуществляться посредством SMS, телефонных звонков и электронной почты (эти способы связи обычно перечисляются в тексте согласия на рассылку). Многие организации делают распространенную ошибку — включают согласие на рекламную рассылку в состав других документов (например, добавляют его в текст общего согласия на обработку персональных данных или в Политику по персональным данным). Такое объединение недопустимо: согласие на рассылку должно быть самостоятельным документом.

Приказы по персональным данным

Приказ — распорядительный документ, который издается руководителем компании в рамках его полномочий и обязателен для исполнения. В сфере обработки персональных данных можно выделить следующие основные приказы, которые должны быть у оператора: Приказ об ответственном за организацию обработки персональных данных — таким приказом назначается ответственное лицо за организацию обработки ПД (это может быть отдельный сотрудник или лично руководитель организации). Этим же приказом, как правило, утверждается инструкция, в которой закреплены функции ответственного. Ответственный, в частности: организует доступ к персональным данным и ведет учет сотрудников, допущенных к работе с ПД (как в информационных системах, так и на бумажных носителях); контролирует актуальность локальных актов, журналов и форм учета, связанных с обработкой ПД; контролирует соблюдение правил техники безопасности и норм охраны труда при работе с ПД; организует работу по заключению договоров на выполнение работ по защите ПД; следит за актуальностью сведений в уведомлении об обработке ПД (реестре Роскомнадзора); рассматривает предложения по совершенствованию системы защиты ПД.

Приказ об ответственном за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах — обязателен, если организация обрабатывает специальные категории или биометрические ПД. Одновременно с таким приказом готовится и соответствующая инструкция по обеспечению безопасности персональных данных в информационных системах.

Приказ об утверждении перечня лиц, допущенных к обработке персональных данных — определяет, кто именно в организации имеет доступ к тем или иным персональным данным.

Приказ об утверждении перечня информационных систем персональных данных и перечня персональных данных, содержащихся в этих системах — перечисляет все используемые компанией информационные системы, в которых хранятся или обрабатываются персональные данные, и какие именно данные в них содержатся.

Приказ об утверждении состава комиссии по уничтожению документов, содержащих персональные данные — создает комиссию для уничтожения носителей и документов с ПД и утверждает ее состав.

Приказ о проведении оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных при нарушении требований законодательства о персональных данных — предписывает провести оценку потенциального вреда для субъектов ПД в случае нарушения, с целью планирования мер защиты.

Приказ об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных — определяет, где хранятся бумажные и другие материальные носители информации с ПД, с целью обеспечения их безопасности.

Приказ об утверждении форм документов, используемых при обработке персональных данных — утверждает образцы (формы) документов, которые применяются в организации при работе с персональными данными (например, шаблоны согласий, заявлений, журналы учета и пр.).

Положения по персональным данным

Положение — локальный нормативный акт, устанавливающий порядок выполнения какого-либо вида деятельности. В сфере персональных данных обычно разрабатываются следующие положения: Положение о комиссии по обеспечению защиты персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

Положение об ответственности работников за нарушение режима конфиденциальности персональных данных .

Положение о порядке уничтожения персональных данных .

Положение о защите персональных данных (общий документ о системе защиты ПД в организации).

Положение об оценке вреда субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПД, и о мерах, принимаемых оператором для обеспечения безопасности персональных данных.

Другие документы и журналы