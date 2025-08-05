Новые штрафы Роскомнадзора с 2025 года: кто обязан подать уведомление об обработке персональных данных и как избежать 300 000 рублей потерь

Частые ошибки при уведомлении и как их избежать

Процесс уведомления относительно несложен, однако бизнесы нередко совершают ошибки из-за невнимательности или незнания нюансов. Вот самые распространенные ошибки и рекомендации, как их предотвратить:

Подача уведомления после начала обработки данных. Одна из ключевых поправок 2025 года требует уведомлять Роскомнадзор до того, как вы начнете обрабатывать персональные данные. Раньше компании часто отправляли уведомление «задним числом», уже имея базы данных. Теперь за это могут оштрафовать так же, как и за полное отсутствие уведомления.

Как избежать: планируйте подачу уведомления заранее. Если вы только запускаете бизнес или новый проект — отправьте форму до сбора первых данных от пользователей. Действующим компаниям, которые еще не уведомились, следует сделать это немедленно, не дожидаясь запроса от надзора.

Неполное указание целей или категорий данных. В уведомлении нужно перечислить все цели обработки (например: ведение бухгалтерии и кадрового учета, оказание услуг клиентам, рекламные рассылки) и все категории персональных данных, которые вы собираете (контактные данные клиентов, сведения о сотрудниках и т.п.). Ошибка многих заявителей — указать что-то одно (скажем, только работу с клиентами) и упустить другие процессы.

Как избежать: перед заполнением проведите внутренний аудит — какие данные о физических лицах у вас есть и для чего они используются. Включите все актуальные цели и категории в уведомление, чтобы оно отражало реальную картину. Это избавит от претензий в случае проверки.

Пропуск обновлений при изменениях. Жизнь бизнеса не стоит на месте: могут поменяться адрес или название компании, ответственный за работу с ПДн сотрудник, добавиться новые категории данных (например, вы начали собирать еще и копии паспортов помимо телефонов). Закон требует сообщать Роскомнадзору об изменении сведений, указанных в первоначальном уведомлении. Например, если вы назначили нового ответственного — уведомите об этом до 15 числа месяца, следующего за месяцем изменения. Если прекратили работу с персональными данными — подайте уведомление о прекращении обработки в течение 10 рабочих дней.

Как избежать: ведите журнал изменений. Как только у вас произошли изменения, связанные с персонданными, заполните корректирующее уведомление через сайт Роскомнадзора (или отправьте письмо). Это достаточно быстро и убережет от штрафа за недостоверные данные.

Отсутствие необходимых документов по ПДн. Некоторые считают, что достаточно один раз отправить уведомление — и на этом обязанности заканчиваются. На самом деле Роскомнадзор при проверке запрашивает пакет локальных нормативных актов по защите персональных данных. К ним относятся: политика компании в отношении обработки ПДн, согласия субъектов на обработку данных, приказ о назначении ответственного лица, перечень мер защиты, журнал учета обращений и прочее.

Как избежать: заблаговременно разработайте весь необходимый комплект документов. Это не только требование закона, но и ваша защита: наличие документов и соблюдение процедур смягчает ответственность при возможных инцидентах. На Клерке и других ресурсах доступны образцы и чек-листы, помогающие оформить все правильно.

Отдельно отметим: распространенная ошибка — не разместить на сайте Политику обработки персональных данных. Если вы собираете данные через веб-сайт, по закону у вас должна быть страница с Политикой конфиденциальности (обычно ссылку размещают внизу сайта). Также должен быть баннер или уведомление о использовании cookie (файлов, собирающих данные пользователей) с возможностью отказаться. Штраф за отсутствие Политики или необходимых предупреждений на сайте может составлять до 60 тыс. руб, даже если уведомление в Роскомнадзор вы подали. Поэтому приведите в порядок и публичные аспекты работы с данными — это часто проверяется.