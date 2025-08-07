Публикация в Федресурсе в 2025 году: пошаговая инструкция и юридические нюансы

А если нет электронной подписи или времени?

Многие организации предпочитают передавать эту функцию внешним специалистам. Онлайн сервис «Федресурс 24» оказывает услуги по подготовке и размещению сообщений в реестре без необходимости оформления КЭП и оплаты пошлины заказчиком. Это особенно удобно для тех, кто:

Важный нюанс по срокам

Даже если у вас есть все необходимое, при самостоятельной публикации сообщение размещается не менее чем за 2 суток:

— 1 день уходит на подготовку,

— 1 день на прохождение всех технических и юридических этапов (оплата, подпись, проверка системы).

Это означает, что вы можете не уложиться в законодательно установленный срок (3 рабочих дня), особенно в выходные или праздничные дни.