С 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных станет отдельным документом

В силу вступают поправки к ст. 9 закона № 152-ФЗ «О персональных данных», которые обязывают оформлять согласие на обработку персональных данных только отдельным документом.
Раньше компании и предприниматели часто включали формулировки о согласии в тексты других бумаг (договоров, анкет, заявлений), либо объединяли несколько разных согласий в один документ. Теперь такой подход строго запрещен — за нарушение грозят серьезные штрафы.
Рассказываем, что именно меняется с 1 сентября, как бизнесу правильно собрать согласия по новым правилам и избежать нарушений.
🔷Что меняется в согласии на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 г.
📄 Отдельный документ вместо скрытой клаузулы
Поправки, внесенные законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ, прямо запрещают включать текст согласия на обработку персональных данных в любые другие документы.
Теперь согласие должно предоставляться как самостоятельный документ, отдельно от иных сведений и документов, которые подписывает субъект персональных данных.
Проще говоря: больше нельзя «прятать» согласие в содержании договора, оферты, пользовательского соглашения или заявления — необходима отдельная форма.
❓ Почему ввели такое требование
Закон всегда требовал, чтобы согласие гражданина было конкретным, информированным и однозначным.
Однако на практике многие организации вписывали условия обработки ПДн мелким шрифтом в контракт или на сайте в пользовательское соглашение, а граждане подписывали их, сами того не заметив.
Нередко встречалась ситуация, когда без согласия вообще нельзя пользоваться сайтом: например, посетителю не показывается содержимое, пока он не поставит «галочку» о согласии.
С 1 сентября 2025 года такую практику решено пресечь.
Отдельный документ означает, что человек явно выражает свою волю, а риск «случайно согласиться» сводится к минимуму.
📌 Только одно согласие в документе
Запрещено не только «прятать» согласие внутри других бумаг, но и объединять разные виды согласий в одном документе.
Раньше компании зачастую комбинировали:
согласие на обработку персональных данных;
согласие на рекламную рассылку;
согласие на распространение данных.
С 1 сентября 2025 года так делать нельзя — каждый вид согласия оформляется отдельно.
🆕 Новое требование — только для новых согласий
Бизнесу не придется заново собирать подписи у всех клиентов или сотрудников, которые уже дали согласие раньше.
Изменения касаются только тех согласий, которые оформляются после 1 сентября 2025 года.
Все ранее полученные согласия продолжают действовать, их переподписывать не требуется.
Но при любом новом получении данных — будь то новый клиент, сотрудник или пользователь — нужно использовать отдельный бланк согласия согласно новым правилам.
📑 Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных
Закон не утвердил типовой бланк согласия — у каждой компании или ИП форма будет своя.
Однако в ч. 4 ст. 9 закона № 152-ФЗ перечислены обязательные сведения, которые письменное согласие должно содержать.
Проверьте, чтобы форма включала:
Данные субъекта персональных данных: ФИО, адрес, реквизиты паспорта.
Данные представителя субъекта (если есть): ФИО, адрес, паспортные данные, реквизиты доверенности.
Информация об операторе: наименование компании или ФИО ИП, адрес.
Цель обработки персональных данных.
Перечень данных, которые будут обрабатываться.
Сведения о третьих лицах-поручителях обработки (если есть).
Действия с данными и способы их обработки.
Срок действия согласия и порядок его отзыва.
Подпись субъекта персональных данных.
⚠️ Для специальных категорий данных (сведения о здоровье, биометрия, судимости, религиозные взгляды) требуется именно письменная форма согласия.
✉️ Отдельное согласие на передачу данных третьим лицам
Если вы планируете передавать персональные данные третьим лицам, потребуется отдельное согласие субъекта.
В документе нужно указать:
кому передаются данные;
с какой целью;
какие действия разрешены;
условия и ограничения передачи.
Пример: если вы передаете данные клиентов курьерской службе или колл-центру, потребуется отдельное согласие на каждую такую передачу.
⚠️ Штрафы за отсутствие отдельного согласия
После 1 сентября 2025 года согласие, полученное «в составе» другого документа, будет считаться недействительным.
Обработка данных без законного согласия = правонарушение.
Штрафы по ст. 13.11 КоАП:
👤 для граждан — от 10 000 до 15 000 рублей;
👔 для должностных лиц — от 100 000 до 300 000 рублей;
🏢 для юридических лиц и ИП — от 300 000 до 700 000 рублей.
📌 При повторном нарушении:
граждане — до 30 000 рублей,
должностные лица — до 500 000 рублей,
ИП — от 500 000 до 1 000 000 рублей,
компании — до 1 500 000 рублей.
Кроме того, Роскомнадзор выдает предписания об устранении нарушений.
✅ Как бизнесу подготовиться к новым требованиям
Чтобы встретить 1 сентября 2025 года без проблем, операторам персональных данных рекомендуется:
🔍 Провести аудит документов и форм. Уберите согласия из текстов договоров и анкет. Подготовьте отдельные бланки.
🔄 Обновить внутренние регламенты. Обучите сотрудников новому порядку.
📢 Сообщить клиентам и партнерам. Объясните, что теперь согласие подписывается отдельно.
📝 Организовать процесс подписания. Подготовьте бумажные и электронные формы.
