С 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных станет отдельным документом

🔷Что меняется в согласии на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 г.

📄 Отдельный документ вместо скрытой клаузулы

Проще говоря : больше нельзя «прятать» согласие в содержании договора, оферты, пользовательского соглашения или заявления — необходима отдельная форма.

Теперь согласие должно предоставляться как самостоятельный документ, отдельно от иных сведений и документов, которые подписывает субъект персональных данных.

Поправки, внесенные законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ , прямо запрещают включать текст согласия на обработку персональных данных в любые другие документы.

❓ Почему ввели такое требование

Закон всегда требовал, чтобы согласие гражданина было конкретным, информированным и однозначным.

Однако на практике многие организации вписывали условия обработки ПДн мелким шрифтом в контракт или на сайте в пользовательское соглашение, а граждане подписывали их, сами того не заметив.

Нередко встречалась ситуация, когда без согласия вообще нельзя пользоваться сайтом: например, посетителю не показывается содержимое, пока он не поставит «галочку» о согласии.

С 1 сентября 2025 года такую практику решено пресечь.

Отдельный документ означает, что человек явно выражает свою волю, а риск «случайно согласиться» сводится к минимуму.