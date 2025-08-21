ЦОК ОК ЭДО 21.08 Мобильная
С 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных станет отдельным документом

С 1 сентября 2025 года всех операторов персональных данных ждут важные изменения в порядке получения согласия от граждан.

В силу вступают поправки к ст. 9 закона № 152-ФЗ «О персональных данных», которые обязывают оформлять согласие на обработку персональных данных только отдельным документом.

Раньше компании и предприниматели часто включали формулировки о согласии в тексты других бумаг (договоров, анкет, заявлений), либо объединяли несколько разных согласий в один документ. Теперь такой подход строго запрещен — за нарушение грозят серьезные штрафы.

Рассказываем, что именно меняется с 1 сентября, как бизнесу правильно собрать согласия по новым правилам и избежать нарушений.

🔷Что меняется в согласии на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 г.

📄 Отдельный документ вместо скрытой клаузулы

Поправки, внесенные законом от 24.06.2025 № 156-ФЗ, прямо запрещают включать текст согласия на обработку персональных данных в любые другие документы.

Теперь согласие должно предоставляться как самостоятельный документ, отдельно от иных сведений и документов, которые подписывает субъект персональных данных.

Проще говоря: больше нельзя «прятать» согласие в содержании договора, оферты, пользовательского соглашения или заявления — необходима отдельная форма.

❓ Почему ввели такое требование

Закон всегда требовал, чтобы согласие гражданина было конкретным, информированным и однозначным.

Однако на практике многие организации вписывали условия обработки ПДн мелким шрифтом в контракт или на сайте в пользовательское соглашение, а граждане подписывали их, сами того не заметив.

Нередко встречалась ситуация, когда без согласия вообще нельзя пользоваться сайтом: например, посетителю не показывается содержимое, пока он не поставит «галочку» о согласии.

С 1 сентября 2025 года такую практику решено пресечь.

Отдельный документ означает, что человек явно выражает свою волю, а риск «случайно согласиться» сводится к минимуму.

📌 Только одно согласие в документе

Запрещено не только «прятать» согласие внутри других бумаг, но и объединять разные виды согласий в одном документе.

Раньше компании зачастую комбинировали:

  • согласие на обработку персональных данных;

  • согласие на рекламную рассылку;

  • согласие на распространение данных.

С 1 сентября 2025 года так делать нельзя — каждый вид согласия оформляется отдельно.

🆕 Новое требование — только для новых согласий

Бизнесу не придется заново собирать подписи у всех клиентов или сотрудников, которые уже дали согласие раньше.

Изменения касаются только тех согласий, которые оформляются после 1 сентября 2025 года.

Все ранее полученные согласия продолжают действовать, их переподписывать не требуется.

Но при любом новом получении данных — будь то новый клиент, сотрудник или пользователь — нужно использовать отдельный бланк согласия согласно новым правилам.

📑 Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных

Закон не утвердил типовой бланк согласия — у каждой компании или ИП форма будет своя.

Однако в ч. 4 ст. 9 закона № 152-ФЗ перечислены обязательные сведения, которые письменное согласие должно содержать.

Проверьте, чтобы форма включала:

  1. Данные субъекта персональных данных: ФИО, адрес, реквизиты паспорта.

  2. Данные представителя субъекта (если есть): ФИО, адрес, паспортные данные, реквизиты доверенности.

  3. Информация об операторе: наименование компании или ФИО ИП, адрес.

  4. Цель обработки персональных данных.

  5. Перечень данных, которые будут обрабатываться.

  6. Сведения о третьих лицах-поручителях обработки (если есть).

  7. Действия с данными и способы их обработки.

  8. Срок действия согласия и порядок его отзыва.

  9. Подпись субъекта персональных данных.

⚠️ Для специальных категорий данных (сведения о здоровье, биометрия, судимости, религиозные взгляды) требуется именно письменная форма согласия.

✉️ Отдельное согласие на передачу данных третьим лицам

Если вы планируете передавать персональные данные третьим лицам, потребуется отдельное согласие субъекта.

В документе нужно указать:

  • кому передаются данные;

  • с какой целью;

  • какие действия разрешены;

  • условия и ограничения передачи.

Пример: если вы передаете данные клиентов курьерской службе или колл-центру, потребуется отдельное согласие на каждую такую передачу.

⚠️ Штрафы за отсутствие отдельного согласия

После 1 сентября 2025 года согласие, полученное «в составе» другого документа, будет считаться недействительным.

Обработка данных без законного согласия = правонарушение.

Штрафы по ст. 13.11 КоАП:

  • 👤 для граждан — от 10 000 до 15 000 рублей;

  • 👔 для должностных лиц — от 100 000 до 300 000 рублей;

  • 🏢 для юридических лиц и ИП — от 300 000 до 700 000 рублей.

📌 При повторном нарушении:

  • граждане — до 30 000 рублей,

  • должностные лица — до 500 000 рублей,

  • ИП — от 500 000 до 1 000 000 рублей,

  • компании — до 1 500 000 рублей.

Кроме того, Роскомнадзор выдает предписания об устранении нарушений.

✅ Как бизнесу подготовиться к новым требованиям

Чтобы встретить 1 сентября 2025 года без проблем, операторам персональных данных рекомендуется:

  1. 🔍 Провести аудит документов и форм. Уберите согласия из текстов договоров и анкет. Подготовьте отдельные бланки.

  2. 🔄 Обновить внутренние регламенты. Обучите сотрудников новому порядку.

  3. 📢 Сообщить клиентам и партнерам. Объясните, что теперь согласие подписывается отдельно.

  4. 📝 Организовать процесс подписания. Подготовьте бумажные и электронные формы.

🎯 Зачем бизнесу помощь специалистов

Помимо новых правил согласия, компания обязана:

  • подать уведомление о начале обработки персональных данных в Роскомнадзор;

  • вести полный пакет документов по ФЗ-152;

  • проводить аудит сайта;

  • отвечать на предписания надзорного органа.

