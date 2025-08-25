Уведомление об обработке персональных данных: как пройти регистрацию в Роскомнадзоре и избежать штрафов

Кто обязан подать уведомление в Роскомнадзор

Подавать уведомление о начале обработки персональных данных должны практически все организации и ИП, которые работают с данными физических лиц Это требование закреплено в законе № 152-ФЗ (ст. 22) — до начала обработки данных оператор обязан уведомить уполномоченный орган (Роскомнадзор) о своем намерении работать с персональными данными. Ниже перечислены основные случаи, когда уведомление Роскомнадзору об обработке персональных данных обязательно:

Организации и ИП, собирающие данные клиентов или сотрудников. Например, анкеты покупателей, формы обратной связи на сайте, подписки на рассылку, учет персонала, системы видеонаблюдения и т.д. Если вы храните или систематизируете информацию о физических лицах (Ф.И.О., контакты, адреса и пр.) хотя бы в электронном виде — вы оператор персональных данных, уведомление нужно подать обязательно.

Владельцы сайтов и онлайн-сервисов. Интернет-магазины, мобильные приложения, любые онлайн-платформы, которые запрашивают у пользователей имя, email, телефон или другие сведения — все они обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре как операторы ПДн.

Бизнес, передающий персональные данные третьим лицам. Например, вы пользуетесь услугами колл-центра, CRM-системы или службы доставки и передаете им сведения о клиентах — это также требует уведомления, поскольку вы осуществляете обработку и передачу данных.

Компании, обрабатывающие особые категории данных. Если в работе затрагиваются чувствительные данные: здоровье, биометрия (отпечатки, фото), сведения о политических взглядах, религиозных убеждениях, национальности и пр. — контроль особенно строгий. Таким операторам ПДн тем более необходимо официально заявить о своей деятельности.

Однако законом предусмотрены исключения. В части 2 статьи 22 № 152-ФЗ описаны ситуации, когда можно обрабатывать персональные данные без уведомления Роскомнадзора:

Госоператоры. Организации, чьи базы входят в государственные информационные системы персональных данных, созданные для обеспечения государственной безопасности или общественного порядка. Без автоматизации. Обработка данных без использования средств автоматизации (то есть исключительно вручную, на бумаге). Например, если все персональные данные вы храните только в бумажных журналах, без компьютеров. Транспортная безопасность. Операторы, обрабатывающие персональные данные в рамках законодательства о транспортной безопасности — для обеспечения устойчивой и безопасной работы транспортного комплекса.

Если ваша деятельность подпадает под одну из этих категорий, уведомлять Роскомнадзор не требуется. Всем остальным компаниям и ИП уведомление подавать обязательно и своевременно. Отмена многих прежних послаблений (с 1 сентября 2022 года были убраны исключения для большинства рядовых случаев обработки) привела к тому, что теперь подавляющее большинство предпринимателей должны регистрироваться. Не стоит надеяться «остаться незаметным» — с 30 мая 2025 года введены новые штрафы для опоздавших, которые в разы выше прежних🛑.

Примечание. Формально уведомлять нужно до начала обработки персональных данных, то есть еще на этапе запуска бизнеса или нового процесса, связанного с данными. Если же вы уже работаете с персональными данными, но до сих пор не уведомили Роскомнадзор, вы находитесь в зоне риска и нарушаете закон. В таком случае следует исправить ситуацию как можно быстрее, чтобы минимизировать последствия.