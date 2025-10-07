Публикация сведений о лицензии на Федресурсе в 2025 году: кто обязан и как разместить правильно

Получили новую лицензию или она уже давно у вас есть? Важно помнить, что закон обязывает опубликовать сведения об этом на Федресурсе — Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ).

Публикация лицензии на Федресурсе обеспечивает прозрачность и информированность: партнеры, контрагенты или контролирующие органы смогут найти сведения о лицензии компании в открытом доступе и убедиться, что у вашей организации есть действующая лицензия. Размещение таких данных является обязательным для всех организаций и ИП, имеющие лицензии.