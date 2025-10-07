Публикация сведений о лицензии на Федресурсе в 2025 году: кто обязан и как разместить правильно

Получили новую лицензию или она уже давно у вас есть? Важно помнить, что закон обязывает опубликовать сведения об этом на Федресурсе — Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ).
Публикация лицензии на Федресурсе обеспечивает прозрачность и информированность: партнеры, контрагенты или контролирующие органы смогут найти сведения о лицензии компании в открытом доступе и убедиться, что у вашей организации есть действующая лицензия. Размещение таких данных является обязательным для всех организаций и ИП, имеющие лицензии.
Кто обязан размещать сведения о лицензии на Федресурсе
Обязательная публикация лицензии на Федресурсе распространяется на все организации и предпринимателей, которые получают лицензии для своей деятельности. Проще говоря, если бизнес требует разрешительной лицензии (например, образовательной, медицинской, строительной и т.д.), то размещение сведений о лицензии на Федресурсе для вашей организации обязательно по закону.
Какие случаи требуют публикации? Закон предписывает размещать сообщение при любом значимом действии с лицензией:
получение новой лицензии;
продление срока действия лицензии;
приостановление или возобновление действия лицензии;
переоформление (изменение реквизитов) лицензии;
аннулирование (отзыв) лицензии.
Таким образом, размещение сведений о получении лицензии, а также о ее приостановлении или аннулировании (и иных изменениях статуса) — прямая обязанность компании. Эти требования закреплены в законодательстве (ст. 7.1 закона № 129-ФЗ и др.) и актуальны в 2025 году. Контролирующие органы могут проверять исполнение: отсутствие сведений о выданной лицензии в реестре рассматривается как нарушение.
⚠️ Важно: оператор Федресурса не проверяет и не редактирует ваши публикации. Все данные размещаются «как есть», поэтому ответственность за корректность информации несет сама организация.
Срок публикации лицензии на Федресурсе
Чтобы выполнить требования закона, разместить уведомление о лицензии на Федресурсе нужно строго в установленные сроки. Для большинства сообщений (включая сведения о лицензиях) законодательство отводит 3 рабочих дня с момента события. Отсчет начинается со дня, когда произошла соответствующая процедура — например, вы получили официальный бланк лицензии или вышел приказ о приостановлении ее действия. В течение трех рабочих дней после этого компания должна внести сообщение в реестр ЕФРСФДЮЛ.
Штраф за неразмещение лицензии на Федресурсе
За непубликацию или просрочку обязательных сведений предусмотрена ответственность. Штраф за неразмещение лицензии на Федресурсе может достигать 50 000 ₽. Согласно КоАП, руководителю компании грозит предупреждение или штраф от 5 000 до 50 000 ₽ (ст. 14.25 КоАП).
При грубом нарушении возможно и отстранение от должности (дисквалификация) на срок до 3 лет. Кроме того, отсутствие обязательных уведомлений может иметь последствия при банкротстве: директора вправе привлечь к субсидиарной ответственности, то есть обязать погашать долги компании из личных средств.
Как опубликовать лицензию на Федресурсе: пошаговая инструкция
🖋️ Получите квалифицированную электронную подпись (КЭП). Без действующей ЭЦП невозможно самостоятельно внести данные на сайт fedresurs.ru. Обычно КЭП оформляется на руководителя организации (либо на представителя по доверенности) в аккредитованном удостоверяющем центре. Выпуск подписи занимает 1–3 дня и стоит порядка 3–5 тыс. руб.
💻 Установите необходимое ПО для работы с реестром. Компьютер должен быть готов к работе с электронной подписью: потребуются криптопровайдер (например, CryptoPro CSP) и браузер с поддержкой Java. Также нужно установить актуальные плагины и драйверы для КЭП. Этот технический этап зачастую требует помощи IT-специалиста.
🌐 Зарегистрируйтесь на портале ЕФРСФДЮЛ (Федресурс). На официальном сайте fedresurs.ru создайте личный кабинет. Вход в него осуществляется с использованием ЭЦП через специальный плагин. После успешной авторизации вы получите доступ к форме подачи сообщений.
💳 Оплатите госпошлину за публикацию. Перед отправкой сообщения система предложит сформировать счет. Размер платы за размещение одного сообщения в 2025 году составляет 1061,76 ₽. Оплатите квитанцию (по банковским реквизитам оператора реестра) и дождитесь подтверждения — обычно средства зачисляются в течение 1 рабочего дня.
📝 Подготовьте текст уведомления о лицензии. В электронной форме укажите все требуемые сведения: номер и дату лицензии, название лицензирующего органа, вид деятельности, на который получена лицензия, и суть события. Например: «ООО “Ромашка” получило лицензию № 12345 от 01.10.2025, выданную Минобрнауки РФ, на образовательную деятельность». Или: «Лицензия № 12345 от 01.10.2025 приостановлена приказом Ростехнадзора от 15.11.2025». Внося данные, будьте внимательны — оператор Федресурса не проверяет корректность текста уведомления.
✅ Подпишите и опубликуйте сообщение. Когда все поля заполнены, подпишите сформированное сообщение электронной подписью и отправьте его в реестр. После этого уведомление станет публично доступно на сайте ЕФРСФДЮЛ (в разделе сообщений вашей компании).
Как проверить публикацию лицензии
Все сообщения, размещенные в реестре, доступны для просмотра онлайн. Чтобы убедиться, что уведомление о лицензии действительно опубликовано, зайдите на официальный сайт Федресурса и найдите свою организацию по ИНН или названию. В карточке компании будет раздел «Сообщения», где отображаются все внесенные сведения (в том числе о лицензиях). Если ваше уведомление добавлено в реестр, оно отобразится в списке и будет доступно всем заинтересованным лицам.
Что делать, если нет электронной подписи или времени
Самостоятельное внесение информации о лицензии в Федресурс требует времени, технической подготовки и юридической внимательности.
не нужна ЭЦП — оператор сервиса публикует через свою электронную подпись;
не требуется установка специального ПО и глубокое изучение всех требований реестра;
гарантирована корректность данных (сообщение оформят по установленному шаблону, без ошибок);
размещение за ~1 час ⏱ ;
оплата после публикации, по факту размещения сообщения.
Обратившись к профессиональному сервису, вы экономите время и гарантированно выполняете требования закона в срок. Если для вашей компании актуальна публикация лицензии на Федресурсе, безопаснее поручить эту задачу сервису «Федресурс 24» — и результат будет получен без лишних хлопот.
