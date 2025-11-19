Размещение бухгалтерской отчетности на Федресурсе: кто обязан, сроки, порядок публикации и штрафы 

Сроки и штрафы

Соблюдение сроков размещения критично. Нарушения приводят к штрафам за неразмещение бухгалтерской отчетности.

Порядок публикации прост, но требует внимания. Используйте сервисы для быстрой обработки.

В 2025 году размещение бухгалтерской отчетности на Федресурсе остается ключевым требованием для обеспечения прозрачности бизнеса в России. Согласно закону № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», эта процедура обязательна для организаций, чья финансовая отчетность проходит обязательный аудит. Несоблюдение может повлечь значительные штрафы и даже дисквалификацию руководителей.

В статье подробно разберем, кто обязан публиковать сведения, сроки размещения бухгалтерской отчетности, порядок публикации и способы избежать ошибок. Мы также покажем, почему делегирование процесса профессионалам — оптимальный выбор для собственников бизнеса, главных бухгалтеров и юристов.