Согласие на обработку персональных данных в 2025 году: как оформить правильно по ФЗ-152 и избежать штрафов

В 2025 году согласие на обработку персональных данных стало ключевым элементом изменений по ФЗ-152. Если вы предприниматель, HR-специалист или владелец интернет-магазина, неправильное оформление может привести к штрафам от Роскомнадзора до 15 млн рублей.

В этой статье разберем, как оформить согласие на обработку персональных данных в 2025 году по ФЗ-152, с учетом свежих изменений, примерами и советами. Мы объясним все доступно, без лишней юридической воды.

Что такое согласие на обработку персональных данных по ФЗ-152 и изменения в 2025 году

Согласие на обработку персональных данных — это добровольное разрешение человека на использование его информации (ФИО, email, телефон) компанией. По ФЗ-152 («О персональных данных»), оно обязательно для маркетинга, доставки или найма. Без него обработка незаконна.

В 2025 году ввели строгие новшества. С 1 сентября согласие должно быть отдельным документом, не частью договора (ст. 9 ФЗ-152). Раньше можно было встраивать, теперь — нет. С 1 января обновили формы для ЕСИА. Эти изменения касаются всех операторов ПД: от ИП до крупных фирм. Игнор — риск блокировки сайта или штрафов.

Требования к оформлению согласия на обработку персональных данных в 2025 году

Оформление согласия на обработку персональных данных по ФЗ-152 в 2025 требует конкретики. Документ должен быть информированным, добровольным и отзываемым. Укажите: цели (например, рассылка), объем данных, сроки, получателей.

Ключевые элементы:

  • Форма: электронная (чекбокс на сайте) или бумажная. С 1 сентября — только самостоятельный текст.

  • Содержание: ФИО субъекта, адрес оператора, способы отзыва (email или личный кабинет).

  • Для детей: родительское согласие, если младше 18.

  • Локализация: данные храните в РФ, укажите это.

Для интернет-магазинов добавьте на странице регистрации. Без этого Роскомнадзор оштрафует за нарушение.

Образец согласия на обработку персональных данных по ФЗ-152 в 2025 году

Вот простой образец согласия на обработку персональных данных в 2025 году: «Я, [ФИО], даю согласие [Название компании, ИНН] на обработку моих ПД: [список данных] для [цели]. Срок — [указать]. Отзыв по email: [адрес]. Подпись: [дата]».

Как избежать штрафов Роскомнадзора за неправильное согласие в 2025 году

Советы:

Соблюдайте — и бизнес в безопасности. 😊

В 2025 согласие на обработку персональных данных по ФЗ-152обязательное требование. Оформляйте правильно сейчас!

