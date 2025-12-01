Согласие на обработку персональных данных в 2025 году: как оформить правильно по ФЗ-152 и избежать штрафов

В этой статье разберем, как оформить согласие на обработку персональных данных в 2025 году по ФЗ-152, с учетом свежих изменений, примерами и советами. Мы объясним все доступно, без лишней юридической воды.
Что такое согласие на обработку персональных данных по ФЗ-152 и изменения в 2025 году
Согласие на обработку персональных данных — это добровольное разрешение человека на использование его информации (ФИО, email, телефон) компанией. По ФЗ-152 («О персональных данных»), оно обязательно для маркетинга, доставки или найма. Без него обработка незаконна.
В 2025 году ввели строгие новшества. С 1 сентября согласие должно быть отдельным документом, не частью договора (ст. 9 ФЗ-152). Раньше можно было встраивать, теперь — нет. С 1 января обновили формы для ЕСИА. Эти изменения касаются всех операторов ПД: от ИП до крупных фирм. Игнор — риск блокировки сайта или штрафов.
Требования к оформлению согласия на обработку персональных данных в 2025 году
Оформление согласия на обработку персональных данных по ФЗ-152 в 2025 требует конкретики. Документ должен быть информированным, добровольным и отзываемым. Укажите: цели (например, рассылка), объем данных, сроки, получателей.
Ключевые элементы:
Форма: электронная (чекбокс на сайте) или бумажная. С 1 сентября — только самостоятельный текст.
Содержание: ФИО субъекта, адрес оператора, способы отзыва (email или личный кабинет).
Для детей: родительское согласие, если младше 18.
Локализация: данные храните в РФ, укажите это.
Для интернет-магазинов добавьте на странице регистрации. Без этого Роскомнадзор оштрафует за нарушение.
Образец согласия на обработку персональных данных по ФЗ-152 в 2025 году
Вот простой образец согласия на обработку персональных данных в 2025 году: «Я, [ФИО], даю согласие [Название компании, ИНН] на обработку моих ПД: [список данных] для [цели]. Срок — [указать]. Отзыв по email: [адрес]. Подпись: [дата]».
Адаптируйте под бизнес. Для полного пакета используйте шаблоны. Если сомневаетесь, закажите разработку пакета документов по ФЗ-152 — эксперты учтут все нюансы.
Разработка документов по ФЗ-152 «О персональных данных»:
Политика по обработке персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных.
Прочие локальные акты и инструкции (более 35 документов).
Как избежать штрафов Роскомнадзора за неправильное согласие в 2025 году
Советы:
Проводите юридический и технический аудит сайта ежегодно.
Храните согласия 3 года после отзыва.
Уведомляйте о изменениях в 10 дней.
Если предписание пришло, подготовьте ответ на предписания Роскомнадзора.
Соблюдайте — и бизнес в безопасности. 😊
В 2025 согласие на обработку персональных данных по ФЗ-152 — обязательное требование. Оформляйте правильно сейчас!
