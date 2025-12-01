Согласие на обработку персональных данных в 2025 году: как оформить правильно по ФЗ-152 и избежать штрафов

Что такое согласие на обработку персональных данных по ФЗ-152 и изменения в 2025 году

Согласие на обработку персональных данных — это добровольное разрешение человека на использование его информации (ФИО, email, телефон) компанией. По ФЗ-152 («О персональных данных»), оно обязательно для маркетинга, доставки или найма. Без него обработка незаконна.