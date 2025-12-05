Лицензия на образовательную деятельность онлайн-школ в 2025: как получить и обезопасить бизнес

В 2025 году получение лицензии на образовательную деятельность стало обязательным условием для большинства онлайн-школ и обучающих проектов. Государство ужесточает требования к сфере онлайн-образования, и вести образовательные программы без лицензии теперь себе дороже — вплоть до первых проблем с надзорными органами. Лицензированная деятельность, напротив, дает множество преимуществ: от налоговых вычетов для учеников до защиты бизнеса от санкций.
В этой статье разберемся, кому нужна образовательная лицензия, какой вид лицензии выбрать (ДО или ДПО), какие требования и шаги включены в процесс лицензирования, а также как избежать типичных ошибок при оформлении.
Мы расскажем простым языком обо всех юридических нюансах, чтобы вы смогли легализовать свою онлайн-школу без рисков, штрафов и блокировок, либо знали, к кому обратиться за помощью.
Нужна ли лицензия вашей онлайн-школе
Первый вопрос, который задает себе основатель онлайн-школы: обязательна ли мне лицензия или можно работать без нее? Далеко не всякий обучающий проект юридически подпадает под понятие «образовательная деятельность».
Согласно закону, образовательная деятельность — это реализация образовательных программ. Если ваши услуги носят чисто информационно-консультационный характер, то есть не оформлены в виде программы с учебным планом и итоговой аттестацией, они могут не требовать лицензии.
Например, в лицензировании не нуждаются такие форматы:
Разовые вебинары, мастер-классы, коуч-сессии, не встроенные в долгосрочную программу обучения.
Доступ к предзаписанным видеоурокам, текстовым материалам без обратной связи и контроля знаний учащихся.
Индивидуальные занятия репетитора (самозанятого или ИП) без привлечения наемных преподавателей.
Ведение блога, рассылки или группы в соцсетях с полезным контентом (то есть распространение знаний без организации учебного процесса).
Однако, если вы планируете системное обучение (курсы длительностью более пары занятий, с расписанием и учебной программой), привлекаете преподавателей или ассистентов, проводите тестирование и аттестацию учеников, а тем более выдаете сертификаты или дипломы об окончании курса — такая деятельность почти наверняка признается образовательной. Например, даже самодельный сертификат об прохождении курса, созданный в Canva, считается документом об образовании — ведь он выдается после оценки знаний. Если онлайн-школа регулярно набирает группы учеников и позиционируется как образовательный центр (особенно используя термины «школа», «академия», «университет» в названии), ей необходимо получить лицензию.
Согласно требованиям закона, юридические лица (ООО и НКО) обязаны лицензировать образовательную деятельность в любом случае, если они ей занимаются. Без лицензии не имеют права работать крупные платформы онлайн-обучения, автошколы, центры профпереподготовки, а также, конечно, государственные и частные вузы, колледжи, детские образовательные учреждения.
Исключения. Закон предусматривает несколько ситуаций, когда даже образовательная по сути деятельность может вестись без лицензии. Во-первых, индивидуальный предприниматель, ведущий занятия лично и без наемных педагогов, вправе работать без лицензии (но при росте бизнеса и найме сотрудников лицензию придется получать). Во-вторых, проекты на территории инновационных центров (например, в Сколково) освобождаются от лицензирования по специальной норме. Также отдельным федеральным законом могут устанавливаться экспериментальные правовые режимы, временно позволяющие оказывать образовательные услуги без лицензии — однако большинству онлайн-школ такие случаи не подходят.
Если вы сомневаетесь, подпадает ли ваш курс под требования лицензирования, лучше уточнить напрямую в Рособрнадзоре или региональном ведомстве. Практика показывает, что отсутствие всех формальных признаков (программа, аттестация, выдача документа) не гарантирует свободу от претензий — надзорные органы могут счесть деятельность образовательной даже по совокупности нескольких критериев. Поэтому, если у вас долгосрочный коммерческий обучающий проект, рекомендуется получить лицензию заранее. Это убережет от блокировки сайта, судебных исков и крупных штрафов, позволив развивать бизнес спокойно.
Какой вид лицензии нужен: ДО или ДПО
Когда принято решение легализовать обучение, важно понять, какая именно лицензия нужна вашей организации. В сфере дополнительного образования выделяются два основных вида программ, от которых зависит вид лицензии:
1. Дополнительное образование детей и взрослых (ДО) — курсы и секции, не связанные с получением профессии. Сюда относятся кружки, творческие студии, развивающие программы, изучение языков, тренинги личностного роста и пр. Такие программы могут быть рассчитаны как на детей, так и на взрослых — лицензия в любом случае будет называться «дополнительное образование детей и взрослых». Итоговый документ: обычно выдаются внутренние сертификаты об обучении (их форма разрабатывается школой самостоятельно). Эти сертификаты подтверждают прохождение курса, но не являются официальными дипломами и не подлежат внесению в государственный реестр (ФИС ФРДО).
2. Дополнительное профессиональное образование (ДПО) — это обучение, направленное на приобретение новой профессии или повышение квалификации по имеющейся специальности. На такие программы принимаются лица с высшим или средним профессиональным образованием (либо студенты старших курсов). Примеры ДПО: курсы повышения квалификации для специалистов, программы профессиональной переподготовки (например, освоение новой отрасли с нуля). Итоговые документы при ДПО:
При профпереподготовке — диплом установленного образца о профессиональной переподготовке (выдается при длительности программы от 250 академических часов). Такой диплом, если выдан лицензированной организацией, должен быть зарегистрирован в ФИС ФРДО в течение 30 дней со дня выдачи.
При повышении квалификации — удостоверение о повышении квалификации установленного образца (для программ от 16 часов) с последующей передачей сведений в ФРДО.
Проще говоря, если ваши онлайн-курсы не дают новой профессии и рассчитаны на широкий круг лиц (включая детей или любителей без требований к диплому) — вам подойдет лицензия на ДО. Если же вы планируете выдавать слушателям документы о профпереподготовке или о повышении квалификации, официально признаваемые при трудоустройстве, то необходима лицензия на ДПО.
Обратите внимание: многие взрослые онлайн-школы предпочитают получать именно лицензию на дополнительное профессиональное образование, так как она открывает право выдавать удостоверения и дипломы, повышая ценность обучения в глазах клиентов. Но требования к таким программам строже (нужно соблюдать профстандарты, вести учет в реестре дипломов и т.д.).
Важно: оформление лицензии на ДО и на ДПО осуществляется в одном и том же порядке и через единый портал, различаются только заявленные виды программ. Возможна ситуация, когда организации требуется лицензировать оба вида деятельности — например, вы хотите запустить программы для детей (ДО) и параллельно профессиональные курсы для специалистов (ДПО). В этом случае можно подать заявление на лицензирование сразу по нескольким направлениям образования.
Вид лицензии должен соответствовать содержанию ваших программ, иначе при проверке могут возникнуть претензии (например, если получить лицензию только на ДО, но фактически вести программы ДПО «под видом» кружков, это будет нарушением). Поэтому выбирайте вид лицензии ответственно, исходя из содержания своих курсов, целевой аудитории и планируемых документов об обучении.
Основные требования для получения лицензии в 2025 году
Прежде чем подать заявление, убедитесь, что ваша онлайн-школа соответствует всем лицензионным требованиям. Законодательство предъявляет к соискателям образовательной лицензии ряд условий. Разберем их по порядку:
1. Правовой статус организации. Лицензию могут получить только юридические лица (ООО, НКО и т.п.) или индивидуальные предприниматели. Физические лица без статуса ИП (включая самозанятых) не имеют права вести лицензионную образовательную деятельность. Поэтому первый шаг — зарегистрировать ИП или компанию и указать в видах деятельности соответствующий код ОКВЭД. Для ИП образовательный ОКВЭД (раздел 85) обычно должен быть основным, для ООО образовательная деятельность может быть и дополняющей. Если у вас пока самозанятость — нужно перейти на ИП; если некоммерческая организация — убедитесь, что обучение соответствует целям, прописанным в ее уставе.
2. Образовательные программы. У вас должны быть разработаны и утверждены программы обучения по каждому курсу, который вы планируете лицензировать. Программа — это не просто план занятий, а подробный документ, включающий цели и задачи курса, учебный план с темами и часами, календарный учебный график, формы контроля знаний, перечень материалов и методические указания. Программу подписывает и утверждает руководитель (ИП или директор ООО) приказом. Если ваш курс подпадает под государственные стандарты (ФГОС), программа должна им соответствовать; если нет — можно разработать свою методику. Несоответствие программы требованиям — одна из частых причин отказа в лицензии, поэтому отнеситесь к этому внимательно.
3. Кадровые ресурсы (преподаватели). Персонал, который будет вести обучение или разрабатывать программы, должен иметь необходимую квалификацию и опыт. Если занятия будет вести сам ИП, его диплом также учитывается. Неквалифицированный преподавательский состав — еще одна причина отказа.
4. Материально-техническая база. Онлайн-школа обязана обеспечить надлежащее техническое оснащение обучения. Речь прежде всего о электронной образовательной платформе, через которую ученики получают доступ к урокам. Это может быть готовое решение (например, GetCourse) или собственный LMS на сайте. Необходимо подтвердить, что платформа стабильна, защищает персональные данные учащихся по закону (152-ФЗ) и позволяет учитывать успеваемость студентов (система отслеживания, отчеты и т.п.).
Также обычно запрашиваются:
договор с интернет-провайдером (оформленный на вашу организацию);
документы на оборудование: чеки, гарантийные талоны или договор аренды техники (компьютеры, камеры и прочее);
подтверждение прав на доменное имя сайта (например, выписка из реестра доменов на ваше юрлицо);
договор или соглашение с владельцем платформы, если вы используете сторонний сервис для обучения;
наличие электронной библиотеки (это могут быть ваши собственные книги или методические материалы, дополняющие программу, либо взятые в аренду книги, учебники у электронных библиотек).
5. Кроме того, обязательные документы на вашем сайте: пользовательское соглашение или договор оферты с учениками, политика обработки персональных данных, правила оплаты и возврата денег, порядок выдачи сертификатов. Эти сведения должны быть опубликованы в открытом доступе. Их отсутствие может вызвать вопросы у лицензирующего эксперта.
6. Помещение и оборудование (для офлайн-формата). По общему правилу для получения лицензии нужно иметь или арендовать помещение, соответствующее санитарным нормам, и получить санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) из Роспотребнадзора. Однако онлайн-школам значительно проще: если образовательные программы проводятся только дистанционно, требования о наличии аудитории и СЭЗ не предъявляются вообще. Это значит, что для дистанционного обучения вам не нужно показывать класс с партами — достаточно указать, что все занятия проходят удаленно. На практике, при электронной подаче региональные системы все равно просят указать адрес места ведения образовательной деятельности. В таком случае указывается адрес государственной регистрации ИП или юридического лица. Таким образом, отсутствие собственного офиса не помешает получить лицензию. Учтите лишь, что для ряда профессий (например, требующих практических занятий) полностью онлайн-формат не допускается по отраслевым стандартам — но это уже вопрос содержания программ.
7. Выполнение регламентов подачи. С 2022 года лицензирование полностью переведено в электронный вид. Заявление подается через портал «Госуслуги» и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП). Поэтому соискатель должен заранее обзавестись ЭЦП и зарегистрировать аккаунт организации на Госуслугах. Также нужно подготовить пакет документов в электронном виде (скан-копии учредительных документов, ИНН, ОГРН, образовательных программ, документов на оборудование, и др. подтверждений по списку). Полный перечень документов можно найти в приложении к постановлению Правительства № 1490 или на сайте Рособрнадзора. Если чего-то будет не хватать, в приеме документов могут отказать или приостановить рассмотрение.
8. Госпошлина. Хорошая новость — с 2024 года заявители временно освобождены от уплаты госпошлины за лицензирование образовательной деятельности. Ранее пошлина составляла 7 500 ₽, однако правительство отменило ее с 1 января 2024 года до 31 декабря 2029 года (в рамках мер поддержки бизнеса). То есть платить за саму услугу лицензирования не нужно. На портале Госуслуг при оформлении заявления вы увидите уведомление: «В данный момент оплата пошлины не требуется». Это существенно экономит расходы и время, главное — правильно заполнить заявку.
9. Сроки и процедура рассмотрения. Современный электронный процесс сильно ускорен: выдача лицензии теперь занимает 5 рабочих дней после подачи полного пакета документов! Результатом является запись о вашей лицензии в реестре Рособрнадзора и электронная выписка (ранее выдавался бумажный бланк лицензии, сейчас достаточно электронной записи). Если в заявлении или документах обнаружатся ошибки, рассмотрение приостановят и дадут до 30 дней на исправление недочетов. После внесения исправлений отсчет 5 дней возобновится. В большинстве случаев при тщательной подготовке лицензия получается с первого раза очень быстро.
Пошаговая инструкция: как получить лицензию на образовательную деятельность
Шаг 1. Определите, кто выдает лицензию. Лицензированием в сфере образования занимаются либо Рособрнадзор (федеральная служба), либо региональные органы власти в сфере образования — в зависимости от уровня программ и вашего статуса. Для онлайн-школ дополнительного образования обычно достаточно обратиться в лицензионный отдел Министерства образования вашего региона. Например, в Москве лицензии выдает Департамент образования и науки города. Но универсального правила нет: на портале Госуслуг вы просто выбираете услугу «Лицензирование образовательной деятельности» — система сама перенаправит ваше заявление в нужный орган по юрисдикции.
Шаг 2. Подготовьте документы. Соберите все необходимые документы в требуемом формате. Вам понадобятся: устав и регистрационные документы организации (свидетельства ИНН, ОГРН), справка о постановке на учет ИП (для предпринимателя), копия устава (для ООО/НКО), разработанные образовательные программы (с учебным планом, расписанием, формами аттестации и пр.), документы на платформу и оборудование (договор с хостингом/провайдером, чеки на технику, документы на программу или лицензии ПО, права на домен), локальные акты (образцы договора-оферты с учениками, политика конфиденциальности и т.д.). Для очных программ добавятся: документ на помещение (договор аренды или свидетельство о праве собственности), санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, документы о материально-техническом оснащении классов. Продумайте, какие формулировки программ и адреса деятельности вы укажете — от этого зависит содержание лицензии. Если часть документов не готова, лучше сперва довести все требования до соблюдения, и лишь потом подавать заявление.
Шаг 3. Подайте заявление через Госуслуги. Зайдите в свой аккаунт на портале Госуслуг (раздел «Предпринимателям» → Лицензирование образовательной деятельности). Заполните электронное заявление, указав сведения о своей организации, об образовательных программах (их уровне — ДО или ДПО, наименования программ), адресах, форме обучения (дистанционно или очно) и т.д. Система предложит прикрепить подготовленные файлы документов. Проверьте все данные несколько раз — ошибки в заявлении или опечатки могут привести к отказу. Подпишите заявление своей электронной подписью и отправьте. Госпошлина 0 ₽ — как мы отметили, платить ничего не нужно, хотя портал может упомянуть пошлину, фактически она отменена. После успешной отправки вашего заявления ему присвоят регистрационный номер.
Шаг 4. Ожидайте решение и взаимодействуйте с инспектором. После подачи документы проверяет специалист лицензирующего органа. Сейчас на это уходит около 5 рабочих дней, и вы вскоре получите результат в личном кабинете. Если инспектору чего-то не хватит или возникнут вопросы, вам придет запрос на дополнение/исправление. Обычно на устранение недостатков дается 30 дней. Постарайтесь ответить быстрее, приложив недостающие сведения — тогда процесс продолжится. При критических нарушениях могут вынести отказ в предоставлении лицензии, но его можно обжаловать или подать новую заявку, устранив причины.
Шаг 5. Получите лицензию. Если все в порядке, в отведенный срок вам будет выдана лицензия на образовательную деятельность. В 2025 году лицензия представляет собой бессрочную электронную запись в реестре лицензий Рособрнадзора. Вы получите уведомление и сможете скачать выписку из реестра, подтверждающую, что ваша организация имеет лицензию на указанные виды программ. Теперь сведения о вашей школе доступны публично — любой ученик или контролирующий орган может проверить легальность деятельности через открытый реестр. Поздравляем — ваша онлайн-школа стала лицензированной образовательной организацией! Можете смело указывать номер лицензии на сайте, в рекламе и выдавать ученикам документы об обучении.
Обратите внимание: лицензия действительна бессрочно, но если у вас впоследствии изменится адрес учебных помещений, появятся новые филиалы или вы решите запустить новые уровни образования (не заявленные изначально), придется подать заявление о внесении изменений в лицензию. Это тоже делается через Госуслуги и не требует оплаты. Однако, до внесения изменений нельзя проводить занятия по незаявленному адресу или на не указанных в лицензии курсах — за это могут оштрафовать. В остальных случаях лицензия не требует обновления (даже при реорганизации компании или смене контактов).
Типичные ошибки при лицензировании (и как их избежать)
Процесс лицензирования может показаться сложным, особенно если вы делаете это впервые. Многие опасаются допустить ошибку в документах и потерять время — эти опасения не беспочвенны. Частые причины отказа или задержки в выдаче лицензии связаны с однотипными недочетами. Вот список основных ошибок и советы, как их предотвратить:
Неполный пакет документов. Каждый пункт требований должен быть подтвержден документально. Если не хватает какого-либо документа — например, забыли приложить программу обучения или договор с платформой — рассмотрение приостановят. Решение: использовать чек-лист, сверяться с официальным перечнем документов и загружать все файлы по списку.
Ошибки в заявлении. Опечатки, неверные даты, неправильные названия программ или указание несуществующего адреса могут привести к формальному отказу. Решение: внимательно проверять каждое поле заявки, при возможности попросить коллегу или юриста перепроверить перед отправкой.
Несоответствие программы требованиям. Если учебный план не содержит необходимых разделов (как упоминалось, целей, графика, формы аттестации и пр.) или длительность программы не соответствует заявленному виду (например, называете курс переподготовкой, а часов всего 50) — инспектор откажет. Решение: изучить образцы и методические рекомендации Минобрнауки, привести свои программы в соответствие стандартам перед подачей.
Неправильная организационно-правовая форма. Некоторые регистрируют, к примеру, автономную НКО, но пытаются лицензировать программы, не соответствующие уставным целям; или подают от имени физлица. Если неправильно выбран форма бизнеса или статус — лицензия не выдадут. Решение: убедиться, что заявитель — именно ИП или организация, имеющая право вести образование, и что виды программ вписываются в ОКВЭД и устав.
Несоответствующее помещение. Для офлайн-школ частой проблемой бывает помещение, не отвечающее нормам (нет СЭЗ, неподходящий адрес). Решение: заранее получить санитарное заключение, либо указать дистанционный формат, если нет возможности обеспечить аудитории.
Просрочка госпошлины. Ранее встречалась ошибка, когда оплаченная квитанция теряла силу из-за длительной подачи. Сейчас госпошлина отменена, но если бы требовалась — важно оплачивать вовремя. В 2025 году этого риска нет.
Большинство указанных ошибок легко избежать, если серьезно подготовиться к процессу. Не спешите подавать сырой, неполный пакет документов. Лучше потратить лишние неделю-две на сбор и проверку, чем получить отказ и начинать заново. Если пришло уведомление о приостановке — внимательно устраните все замечания в срок. Тогда лицензирование пройдет успешно с первого раза.
Преимущества лицензированной онлайн-школы
Получение лицензии — это не только обязанность, но и инвестиция в репутацию и устойчивость вашего бизнеса. Когда ваша школа прошла лицензирование, вы сразу получаете несколько важных преимуществ:
Отсутствие риска штрафов и блокировок. Самое очевидное — вы защищаете себя от административных санкций. Работая легально, вам не страшны внезапные проверки Рособрнадзора или прокуратуры. Нет угрозы, что сайт школы заблокируют, а деятельность приостановят из-за отсутствия лицензии. Вы можете планировать долгосрочно, не дергаясь от мыслей о возможном запрете бизнеса. Юридическая чистота = стабильность проекта.
Налоговый вычет для клиентов. Образовательные услуги от лицензированной организации позволяют физическим лицам получить социальный налоговый вычет — вернуть 13% от стоимости обучения. Многие родители и специалисты знают об этой льготе, поэтому охотнее пойдут учиться туда, где можно потом получить вычет. Наличие лицензии становится аргументом при продаже дорогих курсов: клиент фактически экономит часть денег, возвращая налог. Это конкурентное преимущество перед нелицензированными инфобизнесменами.
Легальное расширение команды. С лицензией вы сможете официально нанимать преподавателей, заключать с ними трудовые договоры как с педагогическими работниками. Без лицензии это проблематично, ведь формально вы не можете иметь штат учителей для незаконной деятельности. Теперь же можно смело растить команду методистов, тьюторов, администраторов — бизнес масштабируется без юридических рисков. Также лицензия открывает двери к сотрудничеству: например, другие компании могут доверять вашему статусу и направлять к вам сотрудников на обучение.
Рост доверия и репутации. Лицензию можно рассматривать как знак качества. Государство проверило вашу программу, условия и квалификацию персонала — значит, обучение отвечает стандартам. Для многих клиентов (особенно корпоративных или продвинутых учеников) наличие лицензии служит маркером надежности. Родители школьников тоже спокойнее отдают ребенка в лицензированную онлайн-школу, зная, что проект прошел контроль. В итоге вы укрепляете бренд и повышаете конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.
Право выдавать официальные документы об обучении. Лицензированная организация имеет право выдавать своим выпускникам документы установленного образца — будь то сертификат о прохождении курса, удостоверение о повышении квалификации или диплом о профпереподготовке (в зависимости от вида программы). Такие документы, хоть и не являются государственными дипломами (для выдачи государственных дипломов требуется аккредитация, что отдельно и нужно только вузам), тем не менее имеют «вес» в правовом поле. Например, удостоверение о повышении квалификации от лицензированного центра будет признано работодателем и может быть включено в портфолио специалиста. А данные о дипломах заносятся в федеральный реестр, где их всегда можно проверить. И конечно, ваш выпускник сможет с чистой совестью написать в резюме, что окончил именно учебное заведение с лицензией, а не сомнительные курсы.
В совокупности эти преимущества дают вашему проекту новый уровень легальности и доверия. Получается своего рода win-win: и вы работаете спокойно, и клиенты чувствуют себя защищенными, и государство довольно, что вы соблюдаете закон.
Выводы
Лицензирование онлайн-школы — это важный и неизбежный шаг для долгосрочного успеха в сфере EdTech. В 2025 году государство даже упростило задачу предпринимателям: госпошлина отменена до 2029 года, сроки рассмотрения заявок сокращены до нескольких дней. Поэтому легализовать свою образовательную деятельность сейчас проще, чем раньше.
Не стоит этого бояться — при грамотном подходе лицензия оформляется быстро и дает вам огромные плюсы. Лицензия на образовательную деятельность подтверждает, что ваша школа прошла проверку качества и безопасности обучения со стороны государства. Имея лицензию, вы обезопасите бизнес от штрафов, заведете порядок в документах и сможете спокойно масштабировать проекты без риска блокировок и санкций. Ваши ученики и партнеры будут знать, что имеют дело с официальным учебным центром, а вы сами — спать спокойно, не опасаясь за стабильность своего дела.
Если же путь к лицензии кажется сложным, всегда можно поручить его профессионалам, которые проведут за руку через все этапы. Главное — не откладывать в «долгий ящик» легализацию. Получив лицензию, вы сделаете большой шаг к прозрачному, успешному и долгоживущему образовательному бизнесу!
