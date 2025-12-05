Лицензия на образовательную деятельность онлайн-школ в 2025: как получить и обезопасить бизнес

Основные требования для получения лицензии в 2025 году

Прежде чем подать заявление, убедитесь, что ваша онлайн-школа соответствует всем лицензионным требованиям. Законодательство предъявляет к соискателям образовательной лицензии ряд условий. Разберем их по порядку:

1. Правовой статус организации. Лицензию могут получить только юридические лица (ООО, НКО и т.п.) или индивидуальные предприниматели. Физические лица без статуса ИП (включая самозанятых) не имеют права вести лицензионную образовательную деятельность. Поэтому первый шаг — зарегистрировать ИП или компанию и указать в видах деятельности соответствующий код ОКВЭД. Для ИП образовательный ОКВЭД (раздел 85) обычно должен быть основным, для ООО образовательная деятельность может быть и дополняющей. Если у вас пока самозанятость — нужно перейти на ИП; если некоммерческая организация — убедитесь, что обучение соответствует целям, прописанным в ее уставе.

2. Образовательные программы. У вас должны быть разработаны и утверждены программы обучения по каждому курсу, который вы планируете лицензировать. Программа — это не просто план занятий, а подробный документ, включающий цели и задачи курса, учебный план с темами и часами, календарный учебный график, формы контроля знаний, перечень материалов и методические указания. Программу подписывает и утверждает руководитель (ИП или директор ООО) приказом. Если ваш курс подпадает под государственные стандарты (ФГОС), программа должна им соответствовать; если нет — можно разработать свою методику. Несоответствие программы требованиям — одна из частых причин отказа в лицензии, поэтому отнеситесь к этому внимательно.

3. Кадровые ресурсы (преподаватели). Персонал, который будет вести обучение или разрабатывать программы, должен иметь необходимую квалификацию и опыт. Если занятия будет вести сам ИП, его диплом также учитывается. Неквалифицированный преподавательский состав — еще одна причина отказа.

4. Материально-техническая база. Онлайн-школа обязана обеспечить надлежащее техническое оснащение обучения. Речь прежде всего о электронной образовательной платформе, через которую ученики получают доступ к урокам. Это может быть готовое решение (например, GetCourse) или собственный LMS на сайте. Необходимо подтвердить, что платформа стабильна, защищает персональные данные учащихся по закону (152-ФЗ) и позволяет учитывать успеваемость студентов (система отслеживания, отчеты и т.п.).

Также обычно запрашиваются:

договор с интернет-провайдером (оформленный на вашу организацию);

документы на оборудование: чеки, гарантийные талоны или договор аренды техники (компьютеры, камеры и прочее);

подтверждение прав на доменное имя сайта (например, выписка из реестра доменов на ваше юрлицо);

договор или соглашение с владельцем платформы, если вы используете сторонний сервис для обучения;

наличие электронной библиотеки (это могут быть ваши собственные книги или методические материалы, дополняющие программу, либо взятые в аренду книги, учебники у электронных библиотек).

5. Кроме того, обязательные документы на вашем сайте: пользовательское соглашение или договор оферты с учениками, политика обработки персональных данных, правила оплаты и возврата денег, порядок выдачи сертификатов. Эти сведения должны быть опубликованы в открытом доступе. Их отсутствие может вызвать вопросы у лицензирующего эксперта.

6. Помещение и оборудование (для офлайн-формата). По общему правилу для получения лицензии нужно иметь или арендовать помещение, соответствующее санитарным нормам, и получить санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) из Роспотребнадзора. Однако онлайн-школам значительно проще: если образовательные программы проводятся только дистанционно, требования о наличии аудитории и СЭЗ не предъявляются вообще. Это значит, что для дистанционного обучения вам не нужно показывать класс с партами — достаточно указать, что все занятия проходят удаленно. На практике, при электронной подаче региональные системы все равно просят указать адрес места ведения образовательной деятельности. В таком случае указывается адрес государственной регистрации ИП или юридического лица. Таким образом, отсутствие собственного офиса не помешает получить лицензию. Учтите лишь, что для ряда профессий (например, требующих практических занятий) полностью онлайн-формат не допускается по отраслевым стандартам — но это уже вопрос содержания программ.

7. Выполнение регламентов подачи. С 2022 года лицензирование полностью переведено в электронный вид. Заявление подается через портал «Госуслуги» и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП). Поэтому соискатель должен заранее обзавестись ЭЦП и зарегистрировать аккаунт организации на Госуслугах. Также нужно подготовить пакет документов в электронном виде (скан-копии учредительных документов, ИНН, ОГРН, образовательных программ, документов на оборудование, и др. подтверждений по списку). Полный перечень документов можно найти в приложении к постановлению Правительства № 1490 или на сайте Рособрнадзора. Если чего-то будет не хватать, в приеме документов могут отказать или приостановить рассмотрение.

8. Госпошлина. Хорошая новость — с 2024 года заявители временно освобождены от уплаты госпошлины за лицензирование образовательной деятельности. Ранее пошлина составляла 7 500 ₽, однако правительство отменило ее с 1 января 2024 года до 31 декабря 2029 года (в рамках мер поддержки бизнеса). То есть платить за саму услугу лицензирования не нужно. На портале Госуслуг при оформлении заявления вы увидите уведомление: «В данный момент оплата пошлины не требуется». Это существенно экономит расходы и время, главное — правильно заполнить заявку.

9. Сроки и процедура рассмотрения. Современный электронный процесс сильно ускорен: выдача лицензии теперь занимает 5 рабочих дней после подачи полного пакета документов! Результатом является запись о вашей лицензии в реестре Рособрнадзора и электронная выписка (ранее выдавался бумажный бланк лицензии, сейчас достаточно электронной записи). Если в заявлении или документах обнаружатся ошибки, рассмотрение приостановят и дадут до 30 дней на исправление недочетов. После внесения исправлений отсчет 5 дней возобновится. В большинстве случаев при тщательной подготовке лицензия получается с первого раза очень быстро.