Регистрация товарного знака в 2026 году: новые правила и пошаговая инструкция⚡

С 1 марта 2026 вступают в силу требования о переводе иностранных слов в названиях и рекламе бизнеса — без русского перевода теперь не обойтись. Исключение сделано только для зарегистрированных товарных знаков, которые можно использовать на иностранном языке без перевода. Одновременно максимальные штрафы за незаконное использование чужого бренда вырастут с 5 до 10 млн ₽.
В этих условиях регистрация товарного знака превращается в первоочередную задачу для каждого бизнеса. Она закрепляет за вами исключительные права на бренд и ограждает от правовых рисков. Поэтому откладывать регистрацию опасно — ниже мы расскажем, как оформить товарный знак в 2026 году и защитить свою торговую марку.
Зачем нужна регистрация товарного знака в 2026 году
Регистрация дает вашему бренду юридическую защиту и ряд конкурентных преимуществ. Вот главные причины, почему в 2026 году бизнесу необходимо зарегистрировать товарный знак:
Единоличное право на бренд. Только получив свидетельство Роспатента, вы становитесь законным владельцем марки. Без регистрации товарный знак юридически вам не принадлежит, и любой конкурент может перехватить название. Если соперник первым зарегистрирует ваш бренд, он вправе потребовать сменить название компании и выплатить компенсацию до 5 млн рублей.
Защита от «патентных троллей» и копий. Популярные необеспеченные знаки привлекают недобросовестных игроков. Они могут зарегистрировать раскрученный бренд и затем требовать выкуп у настоящего создателя. Свидетельство на товарный знак предотвращает такие сценарии и позволяет пресекать подделки через суд.
Требование маркетплейсов и партнеров. Крупные онлайн-площадки (Ozon, Wildberries) все строже требуют наличие зарегистрированного товарного знака. Без него вашу карточку товаров могут заблокировать по жалобе «правообладателя. Кроме того, франчайзинг и продажа бизнеса невозможны без передачи прав на зарегистрированный бренд — нет знака, нет франшизы.
Право использовать иностранное название. Если бренд содержит иностранные слова или латиницу, с 2026 года без официальной регистрации его придется дублировать на русском языке. Транслитерация (замена латиницы кириллицей) тоже не спасет — это будет нарушением. Только зарегистрированный товарный знак дает право использовать оригинальное название без перевода, что особо важно для международных брендов и компаний, работающих с иностранными словами в названии.
Рост ценности и имиджа компании. Товарный знак — это нематериальный актив, который повышает капитализацию бизнеса. Наличие защищенного бренда укрепляет доверие партнеров и инвесторов. К тому же зарегистрированный знак можно разрешать использовать другим за вознаграждение (лицензия, франшиза), получая дополнительный доход.
Как происходит регистрация товарного знака: этапы процесса
Процедура регистрации товарного знака в 2026 году включает несколько шагов. Весь процесс занимает в среднем 8–12 месяцев, поэтому важно начать заранее. Пошаговый план регистрации выглядит так:
1. Выбор и проверка бренда. Придумайте уникальное название или логотип для своего товара/услуги. Убедитесь, что похожий знак уже не зарегистрирован: для этого проводят поиск по базе Роспатента и открытым реестрам. Также стоит проверить, обладает ли обозначение отличительной способностью и не попадает ли под запреты (общие термины, описательные слова, государственные символы и т.п.). На этом этапе часто привлекают специалистов, чтобы оценить охраноспособность бренда и избежать заведомо провальной заявки.
2. Подготовка заявки. Заполняется заявление установленной формы на регистрацию товарного знака. В заявке указываются сведения о заявителе (ФИО или наименование компании), описание заявляемого обозначения и перечень товаров и услуг по Международной классификации (МКТУ), для которых знак регистрируется. К заявлению прикладывается изображение логотипа (если регистрируется изобразительный или комбинированный знак) либо образец написания словесного обозначения. Также необходимо уплатить государственную пошлину за подачу и экспертизу заявки — без платежного документа Роспатент не примет заявку к рассмотрению.
3. Подача заявки в Роспатент. Заявку можно подать электронно через личный кабинет на сайте Роспатента или на Госуслугах, либо на бумаге (лично или почтой). Электронная подача удобнее и немного дешевле (не нужно доплачивать за бумажное свидетельство). После подачи Роспатент присваивает заявке номер и дату — с этого момента устанавливается приоритет товарного знака. Все последующие аналогичные заявки будут отклоняться в пользу вашей, если вы подали первой.
4. Формальная экспертиза и экспертиза по существу. На первом этапе эксперты проверяют комплектность документов и соответствие формальным требованиям. Если все в порядке, начинается экспертиза по существу — самый длительный этап. Роспатент оценивает уникальность и различимость вашего обозначения, сравнивает с уже зарегистрированными знаками и заявками, проверяет, нет ли оснований для отказа (например, схожести до степени смешения с чужим знаком или описательного характера). При необходимости могут запросить у заявителя дополнительные материалы или пояснения.
В 2026 году планируется нововведение: в бланк заявки добавят декларацию о намерении использовать товарный знак. Заявитель должен будет подтвердить, что регистрирует знак для реального использования, а не «про запас». Это направлено против практики массовой регистрации без фактического применения.
5. Решение и регистрация. Если экспертиза прошла успешно, Роспатент выносит решение о регистрации товарного знака. Заявителю направляется уведомление с предложением оплатить пошлину за регистрацию и выдачу свидетельства. После уплаты этой гос пошлины знак включается в Государственный реестр товарных знаков РФ, и вам выдается официальное свидетельство — электронное или на бумаге. Дата регистрации считается датой внесения в реестр. С этого момента вы получили исключительные права на свой товарный знак (сроком на 10 лет с правом продления). В случае отказа в регистрации Роспатент направит решение с обоснованием причин отказа — у заявителя будет возможность внести изменения или подать апелляцию.
Сроки и стоимость регистрации товарного знака в 2026 году
Срок регистрации
Стандартная процедура длится около года. На формальную экспертизу уходит ~1 месяц, на экспертизу по существу — в среднем 6–8 месяцев. Итоговое решение о регистрации обычно принимается через 7–12 месяцев после подачи заявки. В отдельных случаях (при возражениях, запросах документов) процесс может растянуться до 1,5–2 лет.
Ускорить рассмотрение заявки административно почти невозможно, поэтому стоит позаботиться о подаче заранее, особенно если планируете запуск проекта или рекламную кампанию — регистрация должна завершиться до того, как бренд станет известным. Отметим, что некоторые онлайн-площадки допускают работу под брендом уже на этапе подачи заявки — предоставив номер заявки, можно временно защитить карточки товаров до получения свидетельства.
Стоимость
Государственные пошлины за регистрацию товарного знака в России недавно повысились (последние изменения с октября 2024 года). Общая сумма официальных платежей сейчас составляет около ₽35 000 за регистрацию одного знака в одном классе МКТУ. Эта сумма включает: пошлину за подачу и экспертизу заявки (≈17 тыс. ₽) и пошлину за регистрацию знака и выдачу электронного свидетельства (18 тыс. ₽).
Если нужны дополнительные классы товаров/услуг, стоимость выше (за каждый класс свыше одного взимается доплата). Кроме того, с 2025 года размер пошлины за экспертизу дополнительно зависит от количества заявленных товаров и услуг — чем шире перечень, тем больше доплата, что сделано для борьбы с излишне широкими «запасными» регистрациями.
Будьте готовы и к дополнительным расходам, если вы привлекаете патентного поверенного или компанию для сопровождения заявки — их услуги оплачиваются отдельно, но зачастую позволяют сэкономить время и избежать ошибок.
Новые требования 2026 года: что учесть при регистрации
В 2026 году вступают в силу важные законодательные новшества, которые необходимо иметь в виду при регистрации товарного знака:
1. Защита русского языка в брендинге. Как уже упоминалось, с 1 марта 2026 года запрещено использовать иностранные слова в публичной информации (вывески, реклама, сайты) без перевода на русский язык. Эта мера принята для поддержки статуса государственного языка. Однако зарегистрированные товарные знаки выведены из-под запрета: если ваше название является охраняемым знаком, его можно писать по-английски или на другом языке без перевода. Таким образом, регистрация бренда позволяет сохранить фирменное название в оригинале.
Компаниям, чьи бренды содержат англицизмы, стоит поторопиться с подачей заявки, чтобы к марту 2026 иметь свидетельство или хотя бы поданную заявку — иначе придется временно изменять вывески и маркетинговые материалы на русский эквивалент. Учтите: простая транслитерация латинского названия кириллицей не поможет — надзорные органы расценивают это как нарушение требования перевода.
2. Борьба с недобросовестной регистрацией. Роспатент ужесточает правила, чтобы пресечь практику регистрации знаков «про запас» без реальных планов использования. В рамках национальной модели развития бизнеса к сентябрю 2026 года введут декларацию о намерении использовать знак в составе заявки. Заявитель будет официально подтверждать, что собирается применять марку в деятельности. Ложные декларации грозят последствиями, вплоть до отказа в регистрации или досрочного прекращения охраны.
Дополнительно планируется привязать размер госпошлин к количеству классов и заявленных товаров — это финансово отсеет попытки «застолбить» сразу все возможные категории без нужды. В совокупности изменения направлены на то, чтобы в реестр попадали только действительно используемые товарные знаки, а не резервировались названия ради перепродажи.
3. Усиление ответственности за нарушения. Законодатели поднимают санкции за посягательство на чужие бренды. С января 2026 максимальная компенсация за незаконное использование товарного знака в судебном порядке увеличена с 5 млн до 10 млн рублей. Также обсуждается введение прямых административных штрафов для компаний, незаконно использующих чужие обозначения. Роспатент получит полномочия составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с незаконным использованием средств индивидуализации (товарных знаков, фирменных наименований и пр.).
Для добросовестных правообладателей это хорошая новость: защита прав станет эффективнее. Но и ответственность самим владельцам брендов не помешает — важно соблюдать все требования (например, использовать знак, чтобы его не отменили за неиспользование по иску третьих лиц спустя три года после регистрации).
Регистрация товарного знака под ключ: профессиональная помощь
Процедура регистрации требует внимания к деталям и знания нюансов законодательства. Ошибка в классе МКТУ или некорректно составленное описание способна привести к отказу и потере времени.
Если вы цените свое время и хотите гарантировать результат, имеет смысл воспользоваться услугой регистрация товарного знака под ключ. Например, сервис Патент 24 предлагает полное сопровождение: от первичной проверки бренда на уникальность до получения свидетельства.
Специалисты регистрации товарного знака под ключ возьмут на себя все этапы — подготовят грамотную заявку, правильно подберут классы МКТУ, оплатят пошлины, будут вести переписку с экспертами Роспатента и следить за сроками. Вам не придется погружаться в бюрократические тонкости и законодательные изменения — профессионалы учтут все за вас. В результате вы получаете свидетельство о товарном знаке в оптимальные сроки и с минимальными усилиями, а ваш бренд — надежную правовую защиту.
Регистрация товарного знака в 2026 году — это инвестиция в устойчивость вашего бизнеса. Новые требования диктуют: защищенный бренд уже не роскошь, а необходимость. Позаботьтесь о регистрации заранее, и ни конкуренты, ни изменения законов не помешают развитию вашего дела. Ваш бренд заслуживает защиты, и оформить ее легче всего, доверившись опыту патентных профессионалов. Защитите то, что ценно — и работайте над ростом бизнеса без лишних рисков!
Реклама: ООО «ОНЛАЙН УСЛУГИ 24», ИНН 7751227590, erid: 2W5zFFuftq6
