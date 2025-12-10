Регистрация товарного знака в 2026 году: новые правила и пошаговая инструкция⚡

Как происходит регистрация товарного знака: этапы процесса

Процедура регистрации товарного знака в 2026 году включает несколько шагов. Весь процесс занимает в среднем 8–12 месяцев, поэтому важно начать заранее. Пошаговый план регистрации выглядит так:

1. Выбор и проверка бренда. Придумайте уникальное название или логотип для своего товара/услуги. Убедитесь, что похожий знак уже не зарегистрирован: для этого проводят поиск по базе Роспатента и открытым реестрам. Также стоит проверить, обладает ли обозначение отличительной способностью и не попадает ли под запреты (общие термины, описательные слова, государственные символы и т.п.). На этом этапе часто привлекают специалистов, чтобы оценить охраноспособность бренда и избежать заведомо провальной заявки.

2. Подготовка заявки. Заполняется заявление установленной формы на регистрацию товарного знака. В заявке указываются сведения о заявителе (ФИО или наименование компании), описание заявляемого обозначения и перечень товаров и услуг по Международной классификации (МКТУ), для которых знак регистрируется. К заявлению прикладывается изображение логотипа (если регистрируется изобразительный или комбинированный знак) либо образец написания словесного обозначения. Также необходимо уплатить государственную пошлину за подачу и экспертизу заявки — без платежного документа Роспатент не примет заявку к рассмотрению.

3. Подача заявки в Роспатент. Заявку можно подать электронно через личный кабинет на сайте Роспатента или на Госуслугах, либо на бумаге (лично или почтой). Электронная подача удобнее и немного дешевле (не нужно доплачивать за бумажное свидетельство). После подачи Роспатент присваивает заявке номер и дату — с этого момента устанавливается приоритет товарного знака. Все последующие аналогичные заявки будут отклоняться в пользу вашей, если вы подали первой.

4. Формальная экспертиза и экспертиза по существу. На первом этапе эксперты проверяют комплектность документов и соответствие формальным требованиям. Если все в порядке, начинается экспертиза по существу — самый длительный этап. Роспатент оценивает уникальность и различимость вашего обозначения, сравнивает с уже зарегистрированными знаками и заявками, проверяет, нет ли оснований для отказа (например, схожести до степени смешения с чужим знаком или описательного характера). При необходимости могут запросить у заявителя дополнительные материалы или пояснения.

В 2026 году планируется нововведение: в бланк заявки добавят декларацию о намерении использовать товарный знак. Заявитель должен будет подтвердить, что регистрирует знак для реального использования, а не «про запас». Это направлено против практики массовой регистрации без фактического применения.

5. Решение и регистрация. Если экспертиза прошла успешно, Роспатент выносит решение о регистрации товарного знака. Заявителю направляется уведомление с предложением оплатить пошлину за регистрацию и выдачу свидетельства. После уплаты этой гос пошлины знак включается в Государственный реестр товарных знаков РФ, и вам выдается официальное свидетельство — электронное или на бумаге. Дата регистрации считается датой внесения в реестр. С этого момента вы получили исключительные права на свой товарный знак (сроком на 10 лет с правом продления). В случае отказа в регистрации Роспатент направит решение с обоснованием причин отказа — у заявителя будет возможность внести изменения или подать апелляцию.