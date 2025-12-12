Срок подачи уведомления о персональных данных в Роскомнадзор в 2026 году 

Когда и кому необходимо подавать уведомление о персональных данных

Уведомление об обработке персональных данных в Роскомнадзор должны подавать практически все организации и предприниматели, которые работают с данными физических лиц. Эта обязанность закреплена в ст. 22 закона № 152-ФЗ: оператор персональных данных до начала обработки обязан уведомить Роскомнадзор о своем намерении осуществлять обработку данных. Проще говоря, если у вас есть сотрудники, клиенты-физлица или вы собираете информацию о пользователях (имя, телефон, email и т.д.), вы являетесь оператором ПДн и обязаны регистрироваться.

Кто должен пройти регистрацию (подать уведомление) в Роскомнадзор:

Бизнес, который собирает данные клиентов (анкеты, формы обратной связи, подписки на рассылки и т. д.).

Работодатели, обрабатывающие персональные данные сотрудников (договоры, личные дела, копии документов).

Онлайн-сервисы, где пользователи оставляют личные данные (например, в интернет-магазинах или мобильных приложениях).

Лишь в некоторых случаях, прямо предусмотренных законом, уведомление не требуется (например, если данные обрабатываются только на бумаге или для целей государственной безопасности). Во всех остальных ситуациях уведомление подается до начала обработки ПДн.

⚠️ Важно: пока вы не выполнили эту обязанность, нельзя законно работать с персональными данными. Иными словами, компания, не уведомив Роскомнадзор, не имеет права собирать и хранить данные клиентов или сотрудников. За нарушения грозят серьезные последствия, о которых расскажем ниже.