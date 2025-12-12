Срок подачи уведомления о персональных данных в Роскомнадзор в 2026 году 

Поэтому откладывать регистрацию опасно: уведомление в Роскомнадзор необходимо подавать заранее, еще до начала обработки персональных данных. Особенно актуально это для вновь созданных бизнесов — с первых дней работы регистрируйтесь как оператор ПДн.
Когда и кому необходимо подавать уведомление о персональных данных
Уведомление об обработке персональных данных в Роскомнадзор должны подавать практически все организации и предприниматели, которые работают с данными физических лиц. Эта обязанность закреплена в ст. 22 закона № 152-ФЗ: оператор персональных данных до начала обработки обязан уведомить Роскомнадзор о своем намерении осуществлять обработку данных. Проще говоря, если у вас есть сотрудники, клиенты-физлица или вы собираете информацию о пользователях (имя, телефон, email и т.д.), вы являетесь оператором ПДн и обязаны регистрироваться.
Кто должен пройти регистрацию (подать уведомление) в Роскомнадзор:
Бизнес, который собирает данные клиентов (анкеты, формы обратной связи, подписки на рассылки и т. д.).
Работодатели, обрабатывающие персональные данные сотрудников (договоры, личные дела, копии документов).
Онлайн-сервисы, где пользователи оставляют личные данные (например, в интернет-магазинах или мобильных приложениях).
Лишь в некоторых случаях, прямо предусмотренных законом, уведомление не требуется (например, если данные обрабатываются только на бумаге или для целей государственной безопасности). Во всех остальных ситуациях уведомление подается до начала обработки ПДн.
⚠️ Важно: пока вы не выполнили эту обязанность, нельзя законно работать с персональными данными. Иными словами, компания, не уведомив Роскомнадзор, не имеет права собирать и хранить данные клиентов или сотрудников. За нарушения грозят серьезные последствия, о которых расскажем ниже.
Какие штрафы грозят за отсутствие уведомления в Роскомнадзоре ⚠️
Невыполнение требований закона о персональных данных (152-ФЗ) — в частности, обязанности уведомить Роскомнадзор — влечет административную ответственность. С 30.05.2025 штрафы за это нарушение значительно увеличен. Для индивидуальных предпринимателей максимальное наказание достигает 50 000 руб., для юридических лиц (организаций) — до 300 000 руб.. Однако штраф — не единственное возможное последствие.
Роскомнадзор может провести проверку компании и по ее итогам вынести предписание об устранении нарушений. Если требования предписания проигнорировать, последуют дополнительные штрафы.
Кроме того, для онлайн-бизнеса существует риск блокировки сайта или сервиса. Роскомнадзор вправе через суд добиться ограничения доступа к ресурсу нарушителя, особенно если нарушение серьезное (например, продолжается массовая незаконная обработка данных). И страдает деловая репутация: партнеры и клиенты настороженно относятся к организациям, которые не числятся в реестре операторов ПДн, и при участии в тендерах отсутствие регистрации может привести к отказу от сотрудничества.
Есть и хорошая новость: Роскомнадзор может ограничиться предупреждением, если нарушение допущено впервые. Поэтому, если вы обнаружили, что пропустили срок регистрации, лучше исправиться поздно, чем никогда.
Услуги регистрации в Роскомнадзоре
Помогаем компаниям подать уведомление и попасть в реестр операторов персональных данных по закону 152-ФЗ
Что делать, если вы не успели подать уведомление вовремя
Если вы читаете это в 2026 году и понимаете, что пропустили срок регистрации в Роскомнадзоре, действуйте без промедления. Алгоритм такой:
Срочно подайте уведомление. Чем быстрее вы зарегистрируетесь, тем лучше. Не откладывайте процедуру. Добровольное устранение нарушения повышает шанс на минимальное наказание (вплоть до предупреждения вместо штрафа).
Не скрывайте нарушение. Если Роскомнадзор уже запросил у вас информацию или вынес предписание, не молчите. Признайте нарушение и сообщите, что уведомление уже подано (или находится в процессе). Открытость и готовность исправиться смягчают ответственность.
Приведите в порядок документы. Подготовьте все недостающие локальные акты либо актуализируйте старые. Минимум: политика по ПДн, приказы о назначении ответственных, формы согласий, журналы учета.
Неподача уведомления — поправимое нарушение. Закон не запрещает зарегистрироваться позже срока, так что устраните нарушение, пусть и с опозданием: лучше подать сейчас, чем не подать вовсе.
Профессиональная помощь в регистрации и защите персональных данных
Как видно, соблюдение требований Роскомнадзора — задача комплексная. Нужно учесть множество юридических нюансов, правильно оформить документы и вовремя взаимодействовать с регулятором. Если вы хотите сэкономить время и гарантированно выполнить все по закону, можно привлечь экспертов. Компания «Роском 24» оказывает полный спектр услуг для работы с персональными данными:
⚙️ Разработка пакета документов по ФЗ-152. Подготовим весь пакет внутренних документов под специфику вашего бизнеса (политики, приказы и другие необходимые акты).
🚀 Уведомление в РКН. Возьмем на себя заполнение и подачу уведомления и внесение компании в реестр операторов ПДн.
🔍 Юридический и технический аудит сайта. Проверим ваш сайт и процессы на соответствие закону о персональных данных, укажем на слабые места и дадим рекомендации по повышению защиты данных.
🛡️ Подготовка ответа на предписания Роскомнадзора. Проконсультируем и поможем подготовить ответы на предписания Роскомнадзора, сопроводим при проверках, поможем минимизировать штрафы.
Получите бесплатно чек-лист «Как выполнить требования Роскомнадзора в 2026 году?» по ссылке. В этом чек-листе собраны актуальные требования, перечень штрафов и список обязательных документов — это удобная шпаргалка для бизнеса.
Роском 24
Услуги для ООО, АО, ИП и самозанятых как операторов персональных данных в соответствии ФЗ №152 «О персональных данных»
