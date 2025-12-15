Федресурс официальный сайт: пошаговая инструкция по работе в личном кабинете в 2026 году

Регистрация и вход в личный кабинет на Федресурсе

Прямой регистрации по логину и паролю на сайте Федресурс не предусмотрено — доступ в личный кабинет осуществляется только с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). Это мера безопасности, позволяющая однозначно идентифицировать организацию или предпринимателя. Поэтому первый шаг — получить подходящую электронную подпись. Сделать это можно в любом аккредитованном удостоверяющем центре (их перечень представлен в разделе «Помощь» на сайте Fedresurs). Важно, чтобы ЭП имела необходимые расширения для работы именно на портале fedresurs.ru — обычно достаточно указать эту цель при заказе подписи.

Далее установите на компьютер требуемое программное обеспечение: криптопровайдер и плагин для браузера, который обеспечит работу сертификата на сайте. На официальном сайте Федресурса есть подробная инструкция по установке компонентов под Windows, macOS и Linux — она тоже доступна через раздел «Помощь». После установки можно проверить, готова ли система: на странице помощи есть кнопка проверки, которая покажет ваш сертификат или укажет, каких компонентов не хватает.

Теперь, когда ЭП получена и настроена, можно заходить в личный кабинет. Откройте главную страницу fedresurs.ru и в правом верхнем углу нажмите «Личный кабинет». Вы увидите страницу входа, предлагающую два варианта: ЕФРСФДЮЛ (непосредственно реестр фактов деятельности — то, что обычно и называют Федресурсом) и ЕФРСБ (раздел реестра по банкротствам). Нажмите левую кнопку для входа в ЕФРСФДЮЛ.

Вход для юридических лиц и ИП выполняется через электронную подпись: нажмите «Войти по электронной подписи» и выберите свой цифровой сертификат из списка. Если все сделано правильно, система авторизует вас и откроет доступ к личному кабинету.

Полезно знать: физические лица (например, граждане-должники при банкротстве) могут входить на Федресурс через учетную запись портала Госуслуг (ЕСИА), без электронной подписи.