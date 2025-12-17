Роскомнадзор официальный сайт: как зарегистрировать бизнес по 152-ФЗ и избежать штрафов

В этом поможет официальный сайт Роскомнадзора (rkn.gov.ru) — ключевой инструмент для бизнеса по соблюдению требований закона 152-ФЗ «О персональных данных». Разберем, какие возможности дает портал РКН, как через него зарегистрироваться оператором персональных данных и где найти необходимые документы.
Зачем бизнесу официальный сайт Роскомнадзора
Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) контролирует соблюдение закона 152-ФЗ и защиту персональных данных. Почти каждая компания так или иначе обрабатывает данные клиентов или сотрудников. Даже сбор контактов через форму на сайте или хранение базы сотрудников делает организацию оператором персональных данных, обязанным уведомить Роскомнадзор и попасть в официальный реестр. Если этого не сделать, надзорное ведомство вправе оштрафовать организацию и даже приостановить обработку данных до устранения нарушений. Новые правила усилили ответственность: теперь отсутствие регистрации в Роскомнадзоре рассматривается как грубое нарушение.
Официальный портал Роскомнадзора служит главным источником актуальной информации и взаимодействия с ведомством. На сайте можно заполнить и скачать бланки уведомлений, ознакомиться с требованиями закона, подать обращение или узнать о последних изменениях в сфере персональных данных. Другими словами, ресурс RKN.gov.ru помогает бизнесу выполнить все обязательства по 152-ФЗ самостоятельно и вовремя.
Регистрация оператора персональных данных на сайте Роскомнадзора
Для компаний предусмотрено два способа уведомить Роскомнадзор о начале обработки персональных данных: традиционный (бумажный) и электронный. Выберите удобный вариант.
Само уведомление — это форма, где оператор указывает основные сведения: название и адрес организации, цель и правовое основание обработки данных, категории обрабатываемых ПДн, применяемые меры защиты и др. Подать уведомление можно двумя способами:
На бумаге: скачайте бланк уведомления с официального сайта Роскомнадзора или возьмите его в своем территориальном управлении. Заполните форму (вручную или на компьютере) и подпишите ее. Готовое уведомление отправляется заказным письмом с уведомлением либо подается лично в отделение Роскомнадзора по месту регистрации компании.
Онлайн: на портале персональных данных Роскомнадзора можно заполнить и отправить уведомление через интернет. Для этого потребуется квалифицированная электронная подпись либо авторизация через портал Госуслуг. Электронная форма автоматически поступит в систему РКН, что экономит время на доставке и обработке документов.
После рассмотрения уведомления регулятор внесет вашу организацию в реестр операторов персональных данных. Запись в реестре подтверждает, что компания официально уведомила Роскомнадзор и действует в правовом поле.
Услуги регистрации в Роскомнадзоре
Помогаем компаниям подать уведомление и попасть в реестр операторов персональных данных по закону 152-ФЗ
Полезные разделы официального портала Роскомнадзора
Официальный сайт РКН охватывает разные направления надзора. Бизнесу особенно пригодятся следующие разделы:
Реестр операторов ПДн. С помощью поиска на портале можно проверить, внесена ли ваша организация (или контрагент) в государственный реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных. Достаточно ввести ИНН или название компании, чтобы убедиться в наличии регистрации.
Нормативные акты и разъяснения. На сайте Роскомнадзора публикуются тексты законов, подзаконные акты, приказы и методические рекомендации по 152-ФЗ. Здесь же можно найти образцы документов (например, формы согласия на обработку ПДн) и ответы на частые вопросы. Используйте эти материалы, чтобы выстроить корректную политику обработки данных в компании.
Онлайн-приемная для обращений. Если нужно задать вопрос или сообщить о проблеме (например, о нарушении ваших прав как субъекта данных), сделать это можно через электронную приемную на официальном портале. Для бизнеса этот инструмент важен, чтобы оперативно взаимодействовать с регулятором — будь то разъяснение требований или жалоба на действия третьих лиц.
Новости и обновления. Роскомнадзор регулярно освещает на сайте изменения законодательства и проводит разъяснительную работу. Например, ведомство заблаговременно предупредило бизнес о новых требованиях к использованию иностранных интернет-сервисов с июля 2025 года. С этого времени под ограничения попали популярные инструменты (Google Analytics, виджеты мессенджеров и др.), а штрафы за несоблюдение новых требований достигают 18 млн рублей. Отслеживая новости на официальном сайте Роскомнадзора, компании могут заранее подготовиться к новым правилам и избежать штрафов.
Выполнение всех требований закона о персональных данных требует времени и компетенций. Здесь на помощь приходят эксперты. Компания Роском 24 предлагает бизнесу комплексные услуги по защите данных и взаимодействию с регулятором: от подготовки документов до сопровождения регистрации в РКН. Роском 24 помогает настроить все процессы в соответствии с 152-ФЗ, что экономит ваше время и гарантирует соблюдение закона.
Чтобы убедиться, что вы ничего не упустили, скачайте наш бесплатный чек-лист «Как выполнить требования Роскомнадзора в 2026 году?». В этом списке вы найдете актуальные требования и сможете отметить выполненные пункты. Соблюдайте закон, а о сложных задачах позаботится Роском 24!
Реклама: ООО «ОНЛАЙН УСЛУГИ 24», ИНН 7751227590, erid: 2W5zFJxKBtk
Начать дискуссию