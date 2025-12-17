Роскомнадзор официальный сайт: как зарегистрировать бизнес по 152-ФЗ и избежать штрафов

Регистрация оператора персональных данных на сайте Роскомнадзора

Для компаний предусмотрено два способа уведомить Роскомнадзор о начале обработки персональных данных: традиционный (бумажный) и электронный. Выберите удобный вариант.

Само уведомление — это форма, где оператор указывает основные сведения: название и адрес организации, цель и правовое основание обработки данных, категории обрабатываемых ПДн, применяемые меры защиты и др. Подать уведомление можно двумя способами:

На бумаге: скачайте бланк уведомления с официального сайта Роскомнадзора или возьмите его в своем территориальном управлении. Заполните форму (вручную или на компьютере) и подпишите ее. Готовое уведомление отправляется заказным письмом с уведомлением либо подается лично в отделение Роскомнадзора по месту регистрации компании.

Онлайн: на портале персональных данных Роскомнадзора можно заполнить и отправить уведомление через интернет. Для этого потребуется квалифицированная электронная подпись либо авторизация через портал Госуслуг. Электронная форма автоматически поступит в систему РКН, что экономит время на доставке и обработке документов.

После рассмотрения уведомления регулятор внесет вашу организацию в реестр операторов персональных данных. Запись в реестре подтверждает, что компания официально уведомила Роскомнадзор и действует в правовом поле.