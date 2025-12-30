Публикация в «Вестнике государственной регистрации» 2026: как не получить отказ ФНС

По приказу ФНС юридические лица обязаны публиковать информацию о своей реорганизации, ликвидации, изменении капитала и других событиях. Невыполнение этой обязанности является основанием для отказа ФНС в регистрации процедуры.
Например, при ликвидации ООО сведения о решении учредителей и назначенном ликвидаторе должны быть опубликованы через официальный сайт ЕФРСФДЮЛ (Федресурс) в течение 3 рабочих дней, а затем аналогичное сообщение — в «Вестнике» примерно в течение 10 дней после решения. Если публикация задерживается или части информации нет, регистрирующий орган может отказать в завершении ликвидации или другой процедуре. Поэтому очень важно соблюдать сроки и полноту публикаций.
Новые требования к публикациям в 2025–2026 годах
С сентября 2025 года в законодательстве изменились требования к обработке персональных данных. Теперь согласие на обработку ПД оформляется отдельным документом, а не включается в договора или заявки. При подаче сообщения в «Вестник» этот бланк согласия формируется автоматически по данным заявителя — его нужно распечатать и подписать. Отсутствие или неправильное оформление согласия может стать причиной отказа в публикации.
Кроме того, в редакции «Вестника» ввели новые правила: необходимо внимательно готовить комплект документов. Например, теперь помимо заявления, требуется отдельный подписанный экземпляр согласия на обработку ПД. Цены на публикации также меняются: с 1 января 2026 года ставка НДС повышена до 22%, и стоимость 1 кв. см журнала составит 213,50 руб. с НДС 22%.
Типичные ошибки при подаче и причины отказа
Редакторы «Вестника» очень строго проверяют поданные заявки. Мелкие неточности нередко становятся поводом для отказа. Среди частых ошибок:
Неверные реквизиты организации: ИНН/ОГРН, юридический адрес, КПП компании должны быть указаны без ошибок. Неверное написание адреса или присвоение устаревших данных приведет к отклонению заявки.
Несовпадение данных в документах: например, наименование органа или документа в заявке должно точно совпадать с тем, что указано в вашем решении. «Если наименование органа в «Вестнике» не совпадает с документом, заявка будет отклонена». То же правило касается других полей — несоответствие даже одной буквы может стать причиной отказа.
Неполное заполнение полей: обязательно указывайте все нужные сведения — сроки и адрес предъявления требований кредиторами, ФИО и документ заявителя (директора или доверенного лица), точные данные об участниках процедуры и др. Пропуск важных пунктов (например, сроков подачи требований) признается «неуведомлением» и приводит к отказу ФНС.
Отсутствие подписи и требуемых приложений: не забудьте подписать заявление и приложить остальные обязательные документы (отчет о ликвидации, новый устав, протокол собрания и т.д.). Составление согласия на ПД — новое обязательное правило.
Процесс публикации — длительный и сложный. Любое несоблюдение формальностей может привести к отказу в публикации и потере времени. А без официального объявления нельзя считать процедуру завершенной — неуведомление кредиторов или властей чревато штрафами и отказом ФНС.
Процесс публикации — длительный и сложный. Любое несоблюдение формальностей может привести к отказу в публикации и потере времени. А без официального объявления нельзя считать процедуру завершенной — неуведомление кредиторов или властей чревато штрафами и отказом ФНС.
Сроки и стоимость публикаций в 2026 году
Публикации в «Вестнике» нужно успеть сделать вовремя. Обычно данные в Федресурс подаются в течение 3 рабочих дней после решения, а в «Вестнике» — в течение 10 календарных дней. После выхода объявления начинается двухмесячный срок предъявления требований кредиторами. Если пропустить сроки, ФНС вправе отказать в регистрации процедуры или в завершении ликвидации, а компанию оштрафуют по ст.14.25 КоАП.
Что касается оплаты, обратите внимание на новости от редакции: в 2026 году из-за повышения НДС повысилась и цена журнала. За 1 кв. см публикации придется заплатить 213,50 руб. с НДС 22%. Редакция заранее индексировала тарифы: счет, выставленный после 14:00 3 декабря 2025 г., рассчитывается по цене 210 руб. с НДС 20% (часть сообщений до этой даты и оплаченные до конца 2025 г. принимаются по старым расценкам).
Публикация в Федресурсе — что нужно знать
Помимо «Вестника», для некоторых процедур обязательно публиковать сообщение в Федеральном реестре сведений (Федресурс) — особенно для ликвидации, реорганизации и уменьшения капитала. Порядок обычно такой: сначала отправляют сведения в Федресурс (в течение 3 дней после решения), а затем публикуют аналогичное уведомление в «Вестнике» (около 10 дней). Эти два канала уведомления дополняют друг друга.
Федресурс — обязательный канал: сообщение о ликвидации должно появиться там даже раньше, чем в журнале. Нарушение этих правил (нет публикации или неверный формат) считается неуведомлением кредиторов и грозит отказом ФНС в регистрации или завершении процедуры. Чтобы не потерять время и избежать штрафов, следует четко следовать алгоритму: подготовить текст и документы, получить электронную подпись руководителя и загрузить уведомление в Федресурс. Затем — подготовить заявление в «Вестник» с теми же ключевыми данными.
Для удобства можно использовать специализированные сервисы публикаций. Они помогают быстро отправить сообщение в ЕФРС и «Вестник» без ошибок, сопровождают клиентов на каждом шаге: помогают собрать сведения, оформляют заявление в нужном формате и подают его в систему.
💡 Итог: публикация в «Вестнике государственной регистрации» и Федресурсе в 2026 году требует максимальной внимательности. Обязательные уведомления о реорганизации, ликвидации, изменении капитала и др. нужно отправлять точно по правилам — иначе ФНС вправе отказать в регистрации.
