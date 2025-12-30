Публикация в «Вестнике государственной регистрации» 2026: как не получить отказ ФНС

По приказу ФНС юридические лица обязаны публиковать информацию о своей реорганизации, ликвидации, изменении капитала и других событиях. Невыполнение этой обязанности является основанием для отказа ФНС в регистрации процедуры.

Например, при ликвидации ООО сведения о решении учредителей и назначенном ликвидаторе должны быть опубликованы через официальный сайт ЕФРСФДЮЛ (Федресурс) в течение 3 рабочих дней, а затем аналогичное сообщение — в «Вестнике» примерно в течение 10 дней после решения. Если публикация задерживается или части информации нет, регистрирующий орган может отказать в завершении ликвидации или другой процедуре. Поэтому очень важно соблюдать сроки и полноту публикаций.